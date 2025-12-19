Cine este Anita Petruescu de la Vocea României. A studiat în Olanda și a terminat Conservatorul

Anita Petruescu este finalistă la Vocea României și o tânără remarcabilă. Ea a impresionat juriul încă de la audiții și toți antrenorii au vrut-o în echipa lor. Anița a terminat Conservatorul și a studiat jazzul în Olanda. Anita a interpretat în audiții piesa „You Put a Move on My Heart”, iar toate scaunele s-au întors.

Toți jurații au vrut-o la audiții

Anita Petruescu este o tânără care a uimit juriul cu vocea ei încă din faza audițiilor. Acum, ea a ajuns în finală și este gata să dea tot ce poate ca să câștige premiul cel mare. Tânăra s-a remarcat încă de la prima audiție pe nevăzute, interpretând piesa „You Put a Move on My Heart”.

La acel moment, toate scaunele s-au întors, iar lupta pentru a o avea în echipă a fost una crâncenă. Inițiat, Anita l-a ales pe Tudor Chirilă, dar Smiley a folosit Super Block-ul, scoțându-l pe artist și joc și forțând-o pe Anita să își schimbe opțiunea.

„Cred că ești cea mai bună voce pe care am auzit-o până în momentul ăsta. Le ai pe toate și știi să dozezi. Ești fenomenală! Ești cel mai frumos lucru pe care l-am ascultat”, a spus Irina Rimes.

„Ești olandeza noastră zburătoare. Nu ai loc mai primitor și mai muzical ca la noi în echipă”, a spus și Horia Brenciu.

„Știu o piesă pentru tine și știu că numai eu am curajul să ți-o dau. De când am așteptat o voce pentru piesa asta. Promit să fac tot ce pot pentru tine, pentru că te consider fenomenală”, a spus Irina Rimes.

Cine este Anita Petruescu de la Vocea României

Anita Petruescu a studiat psihologia, însă pasiunea pentru muzică nu a lăsat-o să facă altceva în viață. S-a înscris apoi la Conservat, unde s-a îndrăgostit de jazz, un stil pe care mai apoi avea să îl studieze intens.

În 2020, Anita s-a mutat în Olanda, unde a urmat un master în jazz și și-a construit o comunitate artistică impresionantă. Acum, ea se pregătește să cânte la Jazz Head, unul dintre cele mai importante evenimente de profil.

Ea a simțit că e momentul să revină în România, deși putea să își facă o carieră oriunde în lume. Acum, ea face parte din echipa lui Smiley și e gata să dea tot ce are mai bun în finala Vocea României.

