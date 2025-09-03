Cine este Alejandro Fernandez de la Asia Express 2025. Logodnicul lui Emil Rengle are origini spaniole și a participat la „Vocea României”

Alejandro Fernandez este unul dintre concurenții care au atras atenția în sezonul 8 al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor”, difuzat în toamna lui 2025 pe Antena 1.

Tânărul artist, în vârstă de 29 de ani, participă alături de logodnicul său, Emil Rengle, într-o aventură care traversează Coreea de Sud, Vietnam și Filipine. Cu o poveste personală interesantă, un trecut artistic și o relație care inspiră, Alejandro devine rapid un nume de urmărit în showbizul românesc.

Cine este Alejandro Fernandez

Alejandro Fernandez-Holt, pe numele complet, are origini spaniole și locuiește în prezent în București. Este consultant în afaceri, dar și artist cu experiență internațională. Deși nu este o figură cunoscută publicului larg din România, apariția sa la „Asia Express” și implicarea în proiecte muzicale l-au adus în centrul atenției. Alejandro se descrie ca fiind o persoană creativă, deschisă și dornică de provocări. Participarea sa la emisiune alături de Emil Rengle este o dovadă a curajului și a dorinței de a ieși din zona de confort.

Povestea de dragoste cu Emil Rengle

Alejandro și Emil formează un cuplu din anul 2023, după ce s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating. Relația lor a evoluat rapid, iar în timpul unei vacanțe romantice în Mexic, Emil l-a cerut în căsătorie pe Alejandro. „A spus DA”, a scris Emil pe Instagram, alături de o fotografie cu inelele de logodnă. Cei doi au vorbit deschis despre planurile lor de viitor, inclusiv despre dorința de a adopta copii. Într-un podcast cu Jorge, Alejandro a declarat: „Ne dorim o familie completă, cu o fată și un băiat. Va fi familia secolului XXI”.

Dincolo de romantism, relația lor se bazează pe respect, comunicare și susținere reciprocă. Emil Rengle, cunoscut pentru stilul său nonconformist și pentru faptul că a câștigat „Românii au talent” în 2018, a spus despre Alejandro: „Este omul care mă înțelege fără să vorbim. Ne completăm perfect”.

Alejandro și Emil Rengle se gândesc să adopte un copil

Unul dintre cele mai emoționante aspecte ale relației dintre Alejandro Fernandez și Emil Rengle este dorința lor de a întemeia o familie. Într-un interviu acordat în cadrul podcastului „Vorba lui Jorge”, Alejandro a vorbit deschis despre planurile lor de viitor: „Ne dorim o familie completă, cu o fată și un băiat. Va fi familia secolului XXI, cu iubire, respect și diversitate.”

Emil Rengle a confirmat această intenție într-o postare pe Instagram, unde a scris: „Suntem pregătiți să oferim iubire necondiționată. Copiii merită să crească într-un mediu în care sunt acceptați și încurajați să fie cine sunt.” Cei doi au început deja să se documenteze despre procesul de adopție în România și în străinătate, fiind conștienți de provocările legale și sociale pe care le implică.

Momentul lui Alejandro la Vocea României

Înainte de Asia Express, Alejandro Fernandez a avut o apariție remarcabilă la „Vocea României”, în sezonul difuzat în 2023. A impresionat juriul cu vocea sa caldă și cu interpretarea unei piese emoționante. Antrenorii s-au întors la audițiile pe nevăzute, iar publicul l-a apreciat pentru naturalețea și sinceritatea sa. Deși nu a câștigat competiția, momentul său a fost considerat unul dintre cele mai autentice din acel sezon.

Ce spune Alejandro despre participarea la Asia Express

Pentru Alejandro, „Asia Express” nu este doar o competiție, ci o experiență de viață. Într-un interviu mai vechi, artistul a mărturisit: „Am acceptat provocarea cu inima deschisă. Știam că va fi greu, dar am vrut să trăim ceva real, fără filtre, fără confort. A fost o călătorie care ne-a testat limitele, dar ne-a și apropiat mai mult”.

Emil și Alejandro au fost nevoiți să se descurce cu un buget minim, fără telefoane și cu resurse limitate. Umorul a fost un aliat constant, iar Alejandro a glumit într-un interviu: „Încercând să vorbesc română, am ajuns să spun ‘Sunt un cartof’ în loc de ‘Am nevoie de ajutor’”.

