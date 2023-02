Emil Rengle (32 de ani) a avut o copilărie presărată cu fel de fel de drame.

Fostul concurent de la “Survivor România” a trecut, la o vârstă foarte fragedă, printr-un episod tragic pe care nu-l poate uita nici astăzi.

Pe când artistul avea 8-9 ani, mama lui îl amenința că vrea să se sinucidă. Același lucru pățea și sora lui mai mica, Dalma (30 de ani). Emil Rengle este de părere că gândurile suicidare ale mamei erau din cauza pierderii primului copil.

„Noi am avut un frate, pe care eu nici nu l-am cunoscut”

“Mama mea a avut de multe ori gânduri de suicid. A pierdut un prim copil. Noi am avut un frate, pe care eu nici nu l-am cunoscut. Cel mai des auzeam de la mama faptul că vrea să se sinucidă. Aveam 7-8-9 ani. Nici eu, nici sora mea nu aveam voie să intrăm în camera unde stătea mama.

Urla dinăuntru că voia să se sinucidă. Toată viața mi-a fost frică să nu se întâmple acest lucru. Am devenit obsedat de mama, pentru că nu știam cât o s-o mai am. Fiind mic, nu înțelegeam. Cum adică să vrei să te sinucizi? De ce ai vrea să pleci și să ne lași?” – povestea Emil Rengle, la Pro TV.

Fostul concurent de la Survivor a mai vorbit în trecut despre problemele pe care le-a avut în copilărie. Artistul își dorea cu tot dinadinsul să fie în centrul atenției și făcea fel de fel de năzbâtii pentru asta. Rengle a mărturisit că ajunsese să se dea cu capul de podea pentru a-i face pe cei din casă să-i acorde atenție.

„M-au dus la spitalul de nebuni”

„Ce știu sigur este că voiam să fiu în centrul atenției. Voiam multă iubire și atenție. Asta știu și din poveștile părinților. Pe la vârsta de 6-7 ani mă găseau în camera, mă dădeam cu capul de podea.

M-au dus la spitalul de nebuni. S-au speriat de ce copilul se lovește în cap. Doctorii le-au spus că „vrea atenție, vrea să fie iubit. Nu-l mai aduceți aici că e foarte normal” – i-a dezvăluit Emil Rengle lui Damian Drăghici într-un podcast.

Emil Rengle provine dintr-o familie modestă. Tatăl lui e taximetrist, iar mama casnică. Acum, el încearcă să le ofere celor care i-au dat viață un trai cât mai bun.

„Deşi condiţiile noastre de trai nu au fost excelente, am învăţat să fim uniţi, mereu ne-am găsit fericirea în lucruri simple pentru că dragostea învinge orice obstacol. Noi avem o relaţie deschisă, aşa că în viitorul apropiat ne vom aşeza cu toţii la masă şi vom decide ce vom face pentru noi” – mai dezvăluia artistul în urmă cu ceva timp.

