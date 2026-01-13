Cine este Iulia Istrate de la Survivor România 2026. „Am ajuns să fac de performanță!” A mai cucerit publicul și într-o altă emisiune televizată

Cine este Iulia Istrate de la Survivor România 2026. Noul sezon Survivor România aduce în fața publicului o serie de concurenți puternici și determinați, iar printre ei se remarcă Iulia Istrate, o prezență energică și ambițioasă din echipa Războinicilor. Cu experiență în bucătărie, dar și în competiții televizate, Iulia intră în jungla dominicană hotărâtă să demonstreze că poate face față oricărei provocări.

Cine este Iulia Istrate de la Survivor România 2026

Iulia Istrate are 32 de ani și este bucătar de profesie. Este obișnuită cu ritmul intens, cu presiunea continuă și cu situațiile în care trebuie să găsească soluții rapide, calități care o ajută enorm în competiția Survivor România. Determinată și disciplinată, Iulia intră în joc cu dorința de a-și testa rezistența fizică și psihică, dar și capacitatea de adaptare în condiții extreme.

Trecutul ei sportiv este un atu important. Iulia a practicat lupte libere timp de șapte ani, ajungând la nivel de performanță, lucru care îi oferă un avantaj în probele solicitante ale competiției. Ea însăși spunea: „Eu am făcut lupte libere 7 ani de zile. Am ajuns să fac de performanță.”

A fost la Chefi la cuțite și a participat la un concurs de muzică

Iulia nu este la prima experiență în fața camerelor. În 2023, a participat la Chefi la cuțite, unde a impresionat prin ambiție, perseverență și talent culinar, reușind să ajungă în echipa lui Cătălin Scărlătescu. Experiența din bucătărie, combinată cu presiunea competiției, a pregătit-o pentru intensitatea de la Survivor.

Tot atunci, Iulia a vorbit despre parcursul ei profesional și despre modul în care a ajuns să lucreze ca bucătar, fără să urmeze cursuri formale în domeniu. Declarația ei a devenit virală: „În momentul de față sunt bucătar într-o burgerie. Eu consider că nu ai nevoie neapărat de niște cursuri ca să fii bucătar.”

Pe lângă pasiunea pentru gătit, Iulia a participat și la un concurs de muzică, demonstrând că este o persoană versatilă, cu multiple talente și cu dorința de a se exprima în cât mai multe forme artistice.

„Am participat în 2011. Neavând lecții de canto, nu am știut să îmi controlez suficient vocea. Și n-am putut să dau tot ce știam. Am plâns, am fost necăjită. A trecut, a fost frumos! Pentru mine a fost o experiență plăcută.”

Iulia Istrate, momente delicate la debutul show-ului

Iulia Istrate a avut parte de un episod dificil la începutul competiției, după ce a cedat în urma confruntării dintre Faimoși și Războinici. Vizibil afectată, ea a mărturisit că este dezamăgită de felul în care a evoluat și că o apasă gândul că și-a întristat familia, care o urmărește de acasă.

Concurenta pune totul pe seama lipsei hranei, explicând că organismul ei a fost slăbit de zilele în care a avut la dispoziție doar cocos pentru a se alimenta. Chiar și așa, Iulia rămâne optimistă și speră ca, odată cu trecerea timpului, condițiile să se îmbunătățească și să își poată demonstra adevăratul potențial în competiție.

„Ce pot să spun este că eu sunt foarte frustrată. De obicei, sunt acel gen de om care vrea să câștige, și când nu îi iese, simte frustrare în interior. Eu recunosc, îmi asum și mereu voi fi reală. Cel mai tare mă frustrează că acest meci era dedicat familiei mele, și nu am reușit. Ei sunt foarte mândri de mine și întotdeauna am spus că vreau să le fiu un exemplu. Să le arăt că atunci când îți dorești să lupți, lupți, orice ar fi.

Eu le voi arăta că voi lupta mâine. Ei nu au cum să înțeleagă ce se întâmplă aici, trăirile pe care le am. Eu simt foamea. Astăzi am venit cu stări de rău, probabil am mâncat prea mult cocos. Nu sunt obișnuită să mănânc, nu am mâncat niciodată în viața mea, până să ajung aici. Sper să reușim să aprindem focul, să ne facem măcar orezul”, a declarat Iulia Istrate.

