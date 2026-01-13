Cine este Andrei Niculae de la Power Couple 2026. Ce planuri are după reality show-ul de la Antena 1: „Am și pasiunea asta”

Andrei Niculae concurează la Power Couple România 2026 cu iubita lui, Claudia Cîrjan. Împreună de șase ani, cei doi au dat tot ce au avut mai bun în competiția filmată anul trecut în Malta. Emisiunea se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1. Descoperă în rândurile de mai jos lucruri pe care nu le știai despre Andrei.

Cine este Andrei Niculae de la Power Couple 2026

Andrei Niculae are 31 de ani și una dintre cele mai recognoscibile voci de radio din România. Alături de iubita lui, Claudia Cîrjan, Andrei este gata să cucerească noi teritorii în divertisment, prin participarea la Power Couple România, sezonul 3.

„Cred că participarea la Power Couple este o ocazie unică, iar așteptările mele sunt să reușim să obținem punctaj maximum la toate probele și întreaga țară să vadă că suntem un power couple”, a spus Andrei Niculae, pentru A1.ro.

Ce planuri are după reality show-ul de la Antena 1

Pasiunea lui Andrei Niculae pentru radio a început la vârsta de doar 6 ani, când se înregistra citind din reviste. Șase ani mai târziu el a luat contact cu primul studio profesionist de radio, într-o tabără în Elveția, acolo unde a fost cu adevărat fascinat de tot ce înseamnă acest domeniu.

De-a lungul anilor, Andrei și-a perfecționat talentul, iar în 2017 s-a angajat la Virgin Radio Romania, unde este unul dintre cei mai apreciați DJ. Vocea sa distinctă și emisiunile interactive au captivat publicul, iar pe lângă cariera sa radio, Andrei are și o comunitate online de peste 40.000 de oameni.

„Am vrut actor, am vrut să fac și televiziune, chiar și magician, dacă mă gândesc bine, iar pe viitor, pe lângă radio, sper să reușesc să îmi fac și un business. Am și pasiunea asta pentru antreprenoriat”, spunea Andrei într-un interviu.

Așteptări de la experiența Power Couple

Până să plece la Power Couple, Andrei a găzduit matinalul de la Virgin Radio Romania alături de actrița Elena Mogîldea-Cernea din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. Aventura Power Couple l-a dus într-o nouă direcție, unde el și iubita lui, Claudia, și-au testa limitele și consolidat relația.

Pentru Andrei, această competiție reprezintă mai mult decât un simplu show – este o oportunitate de a arăta ce înseamnă o echipă puternică.

„Cred că, mental, toți visăm să avem ocazia de a accepta această provocare, în momentul în care urmărim emisiunea de pe canapea, alături de partenerii noștri și ne întrebăm «cum ar fi să?». Cred că participarea la Power Couple este o ocazie unică, iar așteptările mele sunt să reușim să obținem punctaj maximum la toate probele și întreaga țară să vadă că suntem un power couple”, a declarat.

Foto: Instagram/@niculaeandrei; Antena 1

