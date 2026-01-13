Cătălin Măruță, noi detalii despre plecarea de la Pro TV. Prezentatorul a primit deja oferte de angajare: „Vă sunt recunoscător”

Cătălin Măruță a oferit noi detalii despre plecarea de la Pro TV, după reacțiile în lanț declanșate de această veste.

Cătălin Măruță, noi detalii despre plecarea de la Pro TV

Pro TV a anunțat luni, 12 ianuarie, că își ia adio de la formatul „La Măruță”, unul dintre cele mai longevive proiecte ale sale, din 6 februarie. Postul a explicat că decizia face parte dintr-un efort mai mare de a ajusta strategia de conținut, astfel încât să răspundă nevoilor telespectatorilor, dar și cerințelor din mediul online, într-o piață media care se schimbă permanent.

După ce a primit o mulțime de mesaje și chiar oferte de job, Cătălin Măruță a oferit noi detalii despre plecarea sa de la Pro TV, după 18 ani ca gazdă a emisiunii „La Măruță”.

Citește și: Ce salariu avea Cătălin Măruță la Pro TV. Postul renunță la emisiunea „La Măruță” din 6 februarie

„Vă mulțumesc celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job”

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job. Vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră.

Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la TV se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja. Bine, am zis și in 2015 într-un interviu, pentru „Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta.

Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Până pe 6 februarie ne vedem la emisiune!”, a scris Cătălin Măruță în mediul online.

Citește și: Cum arăta Cătălin Măruță în tinerețe. Imagini nemaivăzute cu prezentatorul TV / Galerie foto

Unde îl vom vedea în perioada următoare

Cătălin Măruță a anunțat ce va face în perioada următoare. Prezentatorul TV a spus că se va dedica „mai multor proiecte din zona online” și unor „noi formate” pe care își dorea să le dezvolte.

Cătălin Măruță este ancorat în numeroase alte proiecte. Are propriul podcast, „Acasă la Măruță”, a co-produs comediile „Tati part-time” și „Tati full-time”, în care a jucat fiica lui, Eva Măruță, și are o mulțime de proiecte pe zona de online.

Foto: Instagram; Pro TV

Urmărește-ne pe Google News