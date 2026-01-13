Ce salariu avea Cătălin Măruță la Pro TV. Postul renunță la emisiunea „La Măruță” din 6 februarie

S-a aflat ce salariu lunar avea Cătălin Măruță pentru emisiunea „La Măruță”, la care Pro TV a anunțat luni, 12 ianuarie, că renunță începând cu data de 6 februarie.

Ce salariu avea Cătălin Măruță la Pro TV

Pro TV își ia adio de la formatul „La Măruță”, unul dintre cele mai longevive proiecte ale sale, din 6 februarie. Postul a explicat că decizia face parte dintr-un efort mai mare de a ajusta strategia de conținut, astfel încât să răspundă nevoilor telespectatorilor, dar și cerințelor din mediul online, într-o piață media care se schimbă permanent.

Cătălin Măruță a anunțat ce va face în perioada următoare. Prezentatorul TV a spus că se va dedica „mai multor proiecte din zona online” și unor „noi formate” pe care își dorea să le dezvolte.

Potrivit Cancan.ro, Cătălin Măruță se număra printre cei mai bine plătiți prezentatori de la Pro TV. Pentru emisiunea „La Măruță”, acesta ar fi încasat aproximativ 12.000 de euro lunar, sumă care reprezenta doar o parte din veniturile sale. Câștigurile îi erau completate de contractele de imagine pe care le avea, dar și de găzduirea unor evenimente private, unde onorariul său ajungea la circa 2.000 de euro pentru o prezentare.

Ce va face Cătălin Măruță după anularea emisiunii lui

Timp de aproape două decenii, Măruță a fost un reper pentru telespectatori. Prin interviuri memorabile și momente de divertisment, a construit o relație strânsă cu publicul. Totuși, în ultimii ani, audiența emisiunii „La Măruță” a început să scadă, iar zvonurile privind anularea show-ului au apărut tot mai des.

Un lucru important de menționat este că separarea de Pro TV s-a făcut pe cale amiabilă. Relația dintre Cătălin Măruță și postul de televiziune rămâne una bună. Astfel, prezentatorul ar putea reveni în viitor pentru proiecte punctuale sau apariții speciale. Așadar, plecarea sa nu este una definitivă, ci mai degrabă un pas firesc către o nouă etapă profesională.

Cătălin Măruță este ancorat în numeroase alte proiecte. Are propriul podcast, „Acasă la Măruță”, a co-produs comediile „Tati part-time” și „Tati full-time”, în care a jucat fiica lui, Eva Măruță, și are o mulțime de proiecte pe zona de online.

