Gabriela Cristea, mesaj pentru Cătălin Măruță, după anularea emisiunii „La Măruță” de la Pro TV: „Știu exact cum ai ajuns la această decizie”

Gabriela Cristea a reacționat pe rețelele sociale, după ce Cătălin Măruță a anunțat că încetează colaborarea cu PRO TV, după 19 ani. Ultima ediție a emisiunii sale, „La Măruță”, va fi difuzată pe 6 februarie.

Gabriela Cristea, mesaj pentru Cătălin Măruță

Gabriela Cristea i-a transmis un mesaj lui Cătălin Măruță, în care spune că înțelege alegerea lui de a părăsi televiziunea, în condițiile în care, în urmă cu un an, a făcut și ea același pas. Fosta prezentatoare tv precizează că a fost cea mai bună decizie pe care o putea lua pentru ea și familia ei, după ce ani la rând a muncit până la epuizare.

„Cătălin, eu te înţeleg perfect şi ştiu exact cum ai ajuns la această decizie. În urmă cu un an am făcut un pas similar şi nu am regretat, am mai vorbit noi despre asta. Noi facem parte din generația care a muncit pe branci pentru toate realizările și ne-am câştigat doar prin muncă fiecare bucățică din brand-ul personal”, a scris Gabriela într-un comentariu la postarea în care Cătălin Măruță anunța plecarea de la Pro TV.

În același timp, aceasta subliniază faptul că, deși renunță la televiziune, proiectele personale îi vor ocupa la fel de mult timp, însă îi va oferi ocazia de a se bucura mai mult de familie.

„Îți doresc să reuşeşti să te relaxezi şi să petreci cât mai multe momente minunate alături de familia ta frumoasă. Tot ce pot să-ți spun din propria experiență este ca nu ai să muncești mai puțin ca până acum, doar o să poți să te organizezi mai bine pentru prioritățile tale. Succes îți doresc!”, a mai scris Gabriela Cristea.

Nu în ultimul rând, vedeta și-a exprimat dorința de a mai trece pragul emisiunii „La Măruță”, înainte ca aceasta să își închidă definitiv ușile.

„PS: mi-ar face mare plăcere să mai vin încă odată ca invitat la tine în emisiune, înainte de final…dar cred că asta îşi doresc toți cei care au trecut pragul emisiunii tale”, a completat Gabriela Cristea.

Citește și: Ce salariu avea Cătălin Măruță la Pro TV. Postul renunță la emisiunea „La Măruță” din 6 februarie

Citește și: Cătălin Măruță, de la avocat și DJ la prezentator de televiziune. Povestea necunoscută a vedetei Pro TV: „Am fost sărac și nu mi-e rușine să zic”

Cătălin Măruță, despre decizia de a pleca din televiziune

După ce s-a aflat că va încheia colaborarea cu postul din Pache Protopopescu, Cătălin Măruță a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor sociale, în care le-a mulțumit tuturor pentru susținere.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job, vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră. Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună”, a scris Măruță pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Cum reușește Laura Cosoi să îmbine cariera cu viața personală. Actrița este însărcinată cu al cincilea copil: „După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

Citește și: Nuami Dinescu, mesaj emoționant către Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei: „Mă uit în sus și mă rog pentru un semn, ceva, de la tine”

Acesta a subliniat faptul că decizia a luat-o în timp, iar acum a considerat că este momentul potrivit pentru a face acest pas.

„E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu, pentru “Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta. Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Pana pe 6 februarie ne vedem la emisiune!”, a mai scris vedeta în mediul online.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News