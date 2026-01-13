Nuami Dinescu, mesaj emoționant către Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei: „Mă uit în sus și mă rog pentru un semn, ceva, de la tine”

Actrița Nuami Dinescu a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, amintindu-și de prietena sa, Cristina Țopescu, decedată în decembrie 2019. La puțin peste șase ani de la trecerea în neființă a jurnalistei, actrița îi dedică un mesaj profund, reflectând asupra luptei prezentatoarei pentru animale și copii, dar și asupra lumii care nu a devenit mai bună fără ea.

Nuami Dinescu, mesaj emoționant pentru Cristina Țopescu

Actrița Nuami Dinescu a transmis un mesaj emoționant în amintirea Cristinei Țopescu, celebra prezentatoare TV care s-a stins din viață în decembrie 2019, la doar 59 de ani. Mesajul, publicat pe rețelele de socializare, este o confesiune sinceră despre prietenie, pierdere și dorul care rămâne.

Cristina Țopescu, o personalitate marcantă a televiziunii românești, a fost o voce puternică și o susținătoare neobosită a drepturilor animalelor. Deși au trecut mai bine de șase ani de la dispariția sa, amintirea ei rămâne vie. Mulți dintre cei care au cunoscut-o, inclusiv prieteni apropiați, continuă să o omagieze. Acum, Nuami Dinescu a ales să-i scrie Cristinei un mesaj public, ca răspuns la dorința de a o simți aproape.

„Nu am uitat de tine azi. Nu te-am uitat. Am avut chestii uzuale de făcut, mi-am refăcut controlul la ochi, că mă știi, eu mă duc preventiv, mi-am schimbat lentilele, mi-am luat ochelarii azi la 18, deci toată ziua am stat departe de ecrane. Am vorbit cu cineva despre tine azi, despre noi, despre ce urât se schimbă lumea și cum ne moare inocența în goana nebună după nici noi nu știm ce, o viață mai buna, bani mai mulți, putere, cine mai știe… Lumea nu e mai bine, să știi”, a scris actrița pe pagina ei de Facebook.

Citește și: Motivul pentru care Nuami Dinescu nu a plecat în concediu vara aceasta: “Am ales să fac fizioterapie” / Exclusiv

Citește și: Andreea Berecleanu, printre cei care nu au uitat-o pe Cristina Țopescu. Omagiul pe care i l-a adus fostei jurnaliste

Actrița, despre acțiunile umanitare ale Cristinei Țopescu

În mesajul său, Nuami povestește despre amintiri comune, dar și despre momente de reflecție profundă. Își amintește de o seară memorabilă la Piața Revoluției, când Cristina Țopescu a citit numele celor care și-au dat viața în Decembrie 1989 pentru libertate. Tot în mesaj, actrița vorbește despre bunătatea Cristinei, despre dragostea acesteia pentru animale și despre implicarea ei în diverse acțiuni umanitare, dar și despre cât de mult îi lipsește acum vocea ei puternică.

„În seara aia, când am mers către Piața Revoluției, când tu ai fost printre cei ce au citit numele celor căzuți în ’89 să avem noi libertatea să ne porcăim unii pe alții, țin minte baloanele albe care ne-au însoțit pe tot traseul și pe tine, în spatele meu, cu prietena ta cu care voiai să faci echipă, să antrenați câinii comunitari să caute oameni în situații critice, îmi amintesc ceva de un maidanez care căuta oameni după un cutremur în Albania, cred… Știi, Cristina, vorbesc singură câteodată, și Îl întreb de ce… De ce așa, de ce tocmai tu, de ce… Îmi dau seama că e ciudat să-ți scriu, dar cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde, aleg să cred că scântei din tine și din iubirea ta pentru copiii necăjiți și pentru câinii nimănui s-au transformat în mici stele supraveghetoare și, uneori, mă uit în sus și mă rog pentru un semn, ceva, de la tine, de la mama… Mă uit și încă aștept”, a continuat Nuami Dinescu.

Citește și: Cristina Țopescu și drama care i-a marcat viața. Ce s-a întâmplat cu Eva Maria, fetița pe care și-a dorit să o înfieze

Citește și: Mario Iorgulescu, mărturisiri scandaloase despre petrecerile organizate la Snagov: „Ori făceam swing, ori făceam orgii”

De ce a ales Nuami Dinescu să îi scrie public prieteni sale

Cristina Țopescu a fost cunoscută nu doar pentru cariera sa impresionantă în televiziune, ci și pentru dedicarea față de cauze sociale. Nuami o descrie ca fiind o profesionistă desăvârșită, meticuloasă și pasionată, dar și ca pe o persoană care a purtat mereu în suflet dorința de a face bine.

„Poate de asta îmi vine sa-ți scriu așa public, că cine știe prin ce miracol al Universului, vintul și ninsoarea îți pot șuiera o știre despre noi, despre ce am făcut bine, măcar atât cât am putut… Lumea nu e deloc mai buna fără tine, Cristina. Prostia aia comunistă cu „nimeni nu e de neînlocuit” e exact o prostie, în tulburările din lumea de azi nu ai fi stat deloc deoparte, ai fi căutat să fii în miezul lucrurilor, să înțelegi și să dai știrile mai departe. Nedrept, lumea își amintește de tine cit de bună ai fost, cit te-ai luptat pentru animale, copii, dar lumea știe mai puțin despre tine, despre ce profesionist desăvârșit erai. Muncitoare, workaholică ți-ar zice azi, verificai tot, totul obsesiv până la exasperare, unii recunoșteau ca se lucrează greu cu tine, dar ce mulțumiți erau la final, cit de bine a ieșit tot”, a mai scris actrița în mesajul său.

„Nimic nu era la întâmplare, nimic, nici o întrebare, nici o întâlnire, nimic. 12 ianuarie trebuia să fie final de vacanță și ai fi început mandatul de consilier onorific, era important, erai o voce care mereu era acolo, sprijin și apărare. Pe tine nu a avut cine să te apere”, a precizat ea.

Nuami Dinescu, despre lecțiile învățate în urma pierderii Cristinei Țopescu

Nuami Dinescu vorbește și despre lecțiile pe care le-a învățat în urma pierderii prietenei sale. Își amintește cum sora sa a devenit mai atentă la semnele de la cei dragi, trimițându-i mesaje zilnice pentru a se asigura că este bine.

„Știi, Cristina, de când te-ai stins tu, sora mea îmi trimite mesaj în fiecare dimineață. Dacă nu răspund, îmi scrie al doilea mesaj. Dacă nu răspund, mă sună. Dacă nu răspund la telefon, începe și îi sună pe toți din preajma mea, pe toți îi înnebunește cu telefoanele, că eu mai plec fără telefon, îl las prin casă… Și așa face cu noi toate. Nu știu câți au înțeles lecția asta, ei nu-i iese din minte. Îi spun mereu că sunt ok, că nu e cazul, că uneori filmez de la 8 și închid telefonul, ea sună până îi spune altcineva, filmează, stai liniștită, e ok…”, a mărturisit actrița.

Deși timpul a trecut, durerea pierderii Cristinei Țopescu rămâne vie pentru cei care au iubit-o.

„Din când în când, oamenii care te-au iubit și cărora le-ai trecut prin viață, mai scriu despre tine. Își amintesc de tine. Și ei scriu uneori că dacă ai fi avut tu un așa subiect… Draga mea, suflet de om cam fără noroc în viața asta, nu știu dacă există alte vieți, chiar nu știu, dar sper din toată inima mea că de va fi să te mai naști odată, să nu mai uiți de tine. Să nu te uiți pe tine. Din nou. Suflet rătăcitor într-o lume îndepărtată, așa mă gândesc la tine. Nu pot, nu știu altfel. Și zic și eu ca Andreea (nr.r Motram), plecată atât de crunt și de nedrept, „refuz să cred că toată această energie se termină în moarte.” Cristina”, și-a încheiat Nuami Dinescu mesajul emoționant adresat prietenei ei pierdută mult prea devreme.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News