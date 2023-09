Motivul pentru care Nuami Dinescu nu a plecat în concediu vara aceasta: “Am ales să fac fizioterapie” / Exclusiv

Nuami Dinescu nu a plecat în concediu în aceasta vară, deși a avut vacanță trei săptămâni. Actrița din noul serial de la Antena 1 spune că în perioada de vacanță a avut grijă de ea și de pisica ei bolnavă.

Nuami Dinescu (60 ani) a spus “pas” concediului în aceasta vară! Actrița, ce joacă în noul serial de la Antena 1, “Lasă-mă-mi place! Camera 609”, s-a ocupat, în cele trei săptămâni de vacanță, de sănătatea ei și a pisicii.

Nuami Dinescu a pus „pas”, vara aceasta, la concediu. Ce s-a întâmplat?

Ea a făcut ședințe de fizioterapie pentru un genunchi la care are probleme încă de la 30 de ani, pe care l-a “trântit” pe scenă, într-o piesă de teatru. În plus, a umblat pe la medici și cu pisica ei, diagnosticată cu insuficiență renală.

Ce rol interpretați în “Lasă-mă-mi place! Camera 609”, noul serial de la Antena 1?

Personajul meu e unul drăguț, e foarte drăguț. Eu aș vrea să o fac oleacă mai rău, e mai simpatic personajul când devine mai rău. Ce pot să zic este că trage cu urechea și se duce și zice mai departe, dar pe bani.

Cum e la filmări?



La noi organizarea este ceas, pentru că altfel nu funcționează, știi? Adică la ora la care vine mașina, a venit mașina, la ora la care ești la make-up ești la make-up, durează un timp, te îmbraci și hai la muncă. Nici nu am filmat foarte mult, adică grosul de abia acum începe. Peripeții, nu am avut încă. Adică n-am căzut în piscină încă. Deocamdată, Slavă Cerului, a mers strună, e ok.

Nuami Dinescu: „Vara asta am avut 3 săptămâni concediu”

Vara asta cum a fost? Ați fost în concediu?

Vara asta am avut 3 săptămâni concediu și, pentru că nu aveam unde să plec în 3 săptămâni, am ales să mă duc să-mi fac niște fizioterapie la un genunchi pe care l-am trântit. Cu mulți ani în urmă, am avut un spectacol la Ploiești, în “Inimă de câine”, și aveam o secvență în care cădeam în genunchi. La 30 de ani nu te gândești că îți damblagești genunchiul, m-am mai împiedicat de două ori în niște dale din București și “la revedere”. Și din când în când trebuie să-l duc și pe el, să-i facă acolo un pic de fizioterapie, kineto mai fac eu singură.

Asta am făcut în astea trei săptămâni că nu aveam cum să plec, plus că am o pisică cu insuficiență renală și când mă cauți… sunt cu ea la cabinet din două în două zile. Și trei săptămâni a fost prea puțin, aveam și astea de rezolvat, dar nu sufăr, știi de ce? Pentru că pentru mine e vacanță, ce fac aici.



Eu sunt om de noapte, sunt pasăre de noapte, adică m-am născut la 1.00 noaptea, eram obișnuită să dorm la 2.00 dimineața. De când lucrez la filmele astea, viața mea s-a disciplinat foarte mult pentru că mă trezesc la 5.00, la 6.00 plec ca toată lumea, dar m-am obișnuit, știi? Dar organismul nu a perceput-o ca pe ceva forțat, ca pe ceva pe care o face obligat și atunci e OK.

Cum stă Nuami Dinescu cu sănătatea? „Vă îngrop pe toți”

Înseamnă că v-ați reglat și cu somnul. Și cu sănătatea cred că sunteți ok.

Da, vă îngrop pe toți, dacă îmi repar genunchiul. Eu și Beligan. Știi? Atunci când faci lucrurile cu bucurie și îți e drag ce faci… Când nu filmez la 7.00 și ceva, deja mă dau jos din pat, ziua arată altfel. Pentru că tipul ăsta de lucru perfect și programat îți dă un tip de disciplină care, la un moment dat, dacă ne-ar intra la toți în viață, ne-ar ajuta foarte mult pentru că ziua e mult mai lungă.

Faci mult mai multe lucruri când te trezești de dimineață și nu e aglomerat, și nu e atât de cald, și mintea o ai limpede. Gândește-te că dacă te scoli o săptămână la 5.00, la 22.30 adormi cu telefonul în mână.

Ce faceți într-o zi când nu sunteți la filmări la “Lasă-mă-mi place! Camera 609”?

Pentru mine venitul la filmări este relaxare. Restul… în ziua în care n-am filmări… trebuie să merg la cumpărături, trebuie să gătesc, să fac curat, trebuie să spăl rufele, să duc pisica la cabinet, să fac curat la pisici, să cumpăr nisip pentru pisici. Printre ele se strecoară ieșiri, întâlniri cu niște prieteni. Dar relaxarea mare la mine e aici, la filmări. Avem și gașcă mișto.

În ce alte proiecte este implicată actrița?

Alte proiecte noi mai aveți?

Păi, deocamdată o să apară filmul lui Tedy Necula în octombrie. Trebuie să veniți să vedeți că e altceva, adică nu e ce știe lumea că fac eu. Tedy a văzut în mine ce n-am văzut nimeni și a avut curaj să-mi dea să joc ceva foarte greu.

Ce rol jucați?

Eu sunt mama lui George. Și prima secvență este cu mine. Abia ce plecase George la meci și, în câteva ore, mama lui a primit telefon să se ducă la spital pentru că a căzut toată echipa pe el și i-a rupt coloana. Asta e prima secvență când eu mi-am lăsat mândrețea de băiat să plece la fotbal și când mă duc este întins pe targă imobilizat și doctorul zice „mai bine murea pe teren”. Este altceva.

Și eu îi iubesc foarte mult și pe Tedy, și pe George, și toată echipa. Filmul ăsta este o lecție de viață. E o lecție pentru noi. “Aoleu, mă doare piciorul, Aoleu, sunt deprimat, Aoleu, nu știu ce am”. Este o lecție pentru situațiile în care ți se întâmplă niște lucruri atât de grele, atât de complicate și, cu toate astea, George și-a găsit puterea. Să vezi câte lucruri face George.



Ce roluri a refuzat Nuami Dinescu și de ce?

În rest nu mi-am luat alte proiecte pentru că nu e timp și pentru că nu poți să încurci. Ăsta e un proiect, e prima comedie, film romantic, comedie romantică care se face la noi și în contextul ăsta nu știi cum evoluează lucrurile și nu poți să încurci lumea.

A fost vreodată un moment în care ați refuzat un rol? De ce?

Da. În vara asta am refuzat trei roluri în niște filme în care eu eram distribuită după ce m-au văzut în Teambuilding. Au văzut personajul ăla în care eu eram femeia de serviciu. Erau niște secvențe, câte 2-3 zile de filmare, roluri mici cu o femeie de serviciu.

Asta am refuzat. Și am zis “Nu, sunteți puturoși, căutați-vă oameni! Nu poți să mă chemi”. Mi-au zis “Dar ați fost așa simpatică acolo”. Zic “mulțumesc, știu că sunt simpatică, dar nu puteți să mă puneți pe mine să joc toate astea!”.

„Eu știu ce pot și știu și ce vreau și știu și câți bani fac”

Un alt rol mare pe care l-ați refuzat?

Nu, nu refuz decât dacă mă încadrează într-o categorie și nu e așa. Dacă aș fi proastă și aș zice, “fetiță, nu poți decât atât, atâta poți”. Eu sunt foarte atentă la mine, orice actor e atent la el, emoțiile lui, la felul în care trăiește, pentru că la un moment dat când faci personaje, cu ce le faci? De unde îți iei sursele? De la tine.

Eu știu ce pot și știu și ce vreau și știu și câți bani fac. O favoare o fac că… nah, nu complicăm lucrurile. Dar în general nu refuz roluri, mici, mari. Am fost în Inimă de câine și acolo am avut un rol mic, dar am avut spectacole și filme în care am avut apariții.

Sunt foarte mulți actori mari care au apariții mici, contează că îți faci treaba cu bucurie și contează că regizorul s-a gândit la tine și că îți place filmul și când ai un proiect care e frumos și contează, parcă te bucuri că am pus o piatră la temelia proiectului.

Cred că actorul trebuie să fie, oricât de disperat e, atent în ce zona îl duce restul lumii. Pentru că ei știu, iei un actor care știi exact că își face partitura și nu te doare capul, eu nu vreau așa.

