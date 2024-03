Anda Sârbei, protagonista din „Lasă-mă, îmi place! Camera 609″, trăiește o iubire inedită în viața reală: „Eu am inițiat totul”/ Exclusiv

Anda Sârbei a jucat în serialul Vlad, la PRO TV, iar cum poate fi văzută în comedia romantică, „Lasă-mă, îmi place! Camera 609″, o producție care o are la cârmă pe Ruxandra Ion și unde ea deține unul dintre rolurile principale. Anda Sârbei face de această dată cuplu cu Matei Negrescu.

Anda joacă rolul Evei, o tânără frumoasă, ambiţioasă și talentată, dar care este pusă într-o situație neprevăzută de viață. Pasionată de design interior şi absolventă a facultăţii de arhitectură, Eva este singura cu studii superioare din familia ei. Totodată, este şi cea care îşi întreţine familia, aşa că atunci când decide să demisioneze de la locul de muncă, familia ei riscă să își piardă locuinţa.

Anda Sârbei, despre personajul ei, Eva, din „Lasă-mă, îmi place! Camera 609: „Personalitatea noastră se aseamănă foarte tare, însă drumurile sunt diferite”

Anda Sârbei are convingerea că acest personaj din „Lasă-mă, îmi place! Camera 60” îi vine mănușă. „Avem destul de multe lucruri în comun. Și aici mă refer la personalitate, la fire, la felul de a fi. În schimb, ea trăiește niște lucruri care mie nu mi s-au întâmplat niciodată. Dacă mă gândesc la cum aș reacționa eu, acolo cred că sunt diferențele.

Cred că ea alege niște căi pe care eu poate că nu le-aș alege niciodată. Aș vrea să spun mai multe, dar vă las pe voi să vedeți. Personalitatea noastră se aseamănă foarte tare, însă drumurile sunt diferite. Filmăm de patru luni și mai avem destul de mult”, mărturisește Anda Sârbei, pentru UNICA.RO.

Castingul nu a fost unul ușor, dar șansa a fost de partea ei și a reușit să primească rolul. „Primeam textul, iar peste jumătate de oră lucram secvența aceea. A fost o metodă care mie mi-a plăcut, adică te pune puțin în dificultate. Am spus din prima „Da”, am aflat repede că am luat rolul, în două zile, nu mă așteptam să aflu atât de repede”, adaugă actrița.

La fel ca și personajul din serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609″ și Anda Sârbei trăiește o poveste de dragoste care ar putea face oricând subiectul unui film. „După trei ani sunt puțin mai relaxate lucrurile, dar la început a fost ca de film. Eu am fost cea care a inițiat totul, deși prietenul meu o să mă contrazică la capitolul acesta. A fost aproape cum se întâmplă și în serial.

Aveam semnale din partea lui, când bune, când rele, nu mai înțelegeam nimic. După foarte mult luni ne-am văzut, el este din alt oraș,am stat mai mult de 12 ore împreună și apoi toate lucrurile au mers perfect și am ajuns aici. El lucrează în IT, este programator”, mai spune vedeta.

Cei doi au reușit să își găsească în această vară un timp pentru ei. „Am fost în Grecia, în Cluj la Electric. Apoi am fost la mare, la noi”, adaugă Anda Sârbei.

Cum se împacă iubitul Anda Sârbei cu scenele romantice

Se completează foarte bine, iar Anda Sârbei recunoaște că a găsit la omul pe care îl iubește multă înțelegere pentru scenele romantice pe care le trăiește. „Dacă nu m-ar fi înțeles, probabil că nu am mai fi împreună.

Este un om foarte rezonabil, cred că i-a fost puțin greu la început, că nu a mai avut astfel de situații, de relații. I-am explicat că e profesional și că asta voi face de acum încolo, că asta va fi meseria mea și vor fi foarte multe situații de genul acesta. Până la urmă la el mă întorc acasă și ar trebui să știe lucrul acesta. Suntem foarte bine”, mai spune ea, pentru UNICA.RO.

„Îmi aduce mereu câte o floare sau îmi lasă un bilețel pe frigider”

Gesturile romantice nu lipesc, ba chiar le condimentează, într-un fel, relația. „Îmi aduce mereu câte o floare sau îmi lasă undeva o ciocolățică aruncată, care știe că îmi place, sau un bilețel pe frigider”, mărturisește Anda Sârbei, pentru UNICA.RO.

