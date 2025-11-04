Igor și Diana Cuciuc, noi dezvăluiri din seara morții fiicei lor, Andreea. Cum le-a trezit Cristian Botgros suspiciunile: „Am primit un apel pe telefonul Andreei”

Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este implicat într-un scandal de zile mari. Igor și Diana Cuciuc îl acuză pe tânărul de 25 de ani că i-ar fi pus substanțe interzise în băutura fiicei lor în seara în care Andreea a murit. Adolescenta se afla la Balul Bobocilor în momentul în care a acuzat stări de rău și s-a prăbușit la pământ. Medicii au ajuns la concluzia că fata a făcut un stop cardio-respirator.

Cristian Botgros, amenințat cu moartea

După ce soții Cuciuc l-au acuzat pe Cristian Botgros că le-au otrăvit fiica la petrecerea de după Balul Bobocilor, tânărul ar fi primit mai multe amenințări cu moartea. Inclusiv mama lui, Adriana Ochișanu, susține că a primit numeroase mesaje de amenințare la adresa celor doi copii ai ei, Mihaela și Cristian. Femeia este hotărâtă să apeleze la justiție, considerând că lucrurile au mers mult prea departe.

”S-a mers prea departe. Am primit amenințări cu moartea la adresa copiilor mei, Mihaela și Cristian. Anunț public că toți cei care au instigat sau au amenințat viața copiilor mei – fie prin postări online, fie prin mesaje – vor face obiectul unei plângeri penale”, a scris Adriana Ochișanu pe pagina sa de Facebook.

În același timp, Igor Cuciuc spune că este pregătit să deshumeze trupul neînsuflețit al fiicei sale pentru a demonstra că aceasta a avut în organism și alte substanțe în afară de cantitatea infimă de alcool găsită de medicii legiști.

Nicolae Botgros cere redeschiderea anchetei

La rândul lui, Nicolae Botgros cere redeschiderea anchetei în cazul decesului Andreei Cuciuc pentru a demonstra nevinovăția nepotului său, dar și pentru ca familia Cuciuc să își găsească liniștea.

„Dragi prieteni, colegi, reprezentați mass-media, influenceri, reprezentanți ai societății civile, fac acest apel către domniile voastre în calitate de artist, conducător al unui colectiv, tată, bunic. Ce se întâmplă acum în familia noastră, dar si drama plină de suferință a familiei Cuciuc mă face să scriu aceste rânduri. Noi familia Botgros am fost și suntem alături de familia Cuciuc. Dar durerea și suferința, supărarea nu tot timpul ne permite să fim raționali, ci mai mult emotivi. Suntem la fel de interesați să se stabilească adevarul, ce și cum s-a întâmplat în acea seară în acel local unde a avut loc tragedia care a zguduit toată societatea. Să fie cercetat amănunțit, fiecare secundă, fiecare acțiune a celor prezenți în acel local. Regret că nu s-a făcut până acum. Regret că până în prezent nu a fost audiat Cristian, dar și alți tineri, care au fost prezenți acolo”, a scris Nicolae Botgros pe rețelele sociale.

Potrivit lui Nicolae Botgros, Cristian este pregătit să răspundă întrebărilor anchetatorilor și spune că familia sa este dispusă să colaboreze cu toate instituțiile pentru ca suspiciunile familiei Cuciuc să fie clarificate într-o investigație oficială.

„În acest caz când lucrurile au mers prea departe iar părinții Andreei distruși de durere și suferință nu vor să accepte sa discute cu noi, venim cu propunerea sa avem aceasta comunicare prin intermediul avocaților noștri. Să asigurăm un proces transparent ca organele să stabilească toate circumstanțele și cauza decesului Andreei Cuciuc. Până atunci vă rugăm respectuos să dăm dovadă de raționament, să nu ne lăsăm manipulați de știri făcute doar din zvonuri și bârfe. Justiția trebuie făcută în cadrul instituțiilor de drept, poliție, procuratură, instanța de judecată. Nu la tv, radio, sau pe rețelele sociale. În aceste condiții credem noi că putem aduce lumina în acest caz nefericit. Pe această cale rog organele competente să reia ancheta a acestui caz, pentru stabilirea adevărului și cauza care a dus la decesul Andreei Cuciuc. Condoleanțe familiei îndurerate”, a mai spus Nicolae Botgros.

Diana și Igor Cuciuc, întâmplare neobișnuită la priveghiul fiicei lor

Igor și Diana Cuciuc sunt siguri că Cristian Botgros știe mai multe despre decesul fiicei lor, însă nu vrea să le spună adevărul. Recent, Diana Cuciuc a relatat că a început să bănuiască faptul că nepotul lui Nicolae Botgros ar fi implicat în moartea Andreei din seara priveghiului. Starea de agitație a tânărului, precum și ceea ce i-a spus i-a dat de bănuit.

„Eu am început să îl bănuiesc, mai întâi, chiar de la priveghi. Iubitul prietenei Andreei s-a apropiat de mine, s-a așezat în genunchi, m-a apucat de mâini și mi-a zis așa: «Tanti Diana, vă rog să mă iertați». Acestea au fost primele lui cuvinte. Eu nu știu, eram într-o stare…nu pot să vă descriu, dar mi-am adunat puterile și l-am întrebat: «Pentru ce îți ceri iertare? Spune-mi, te rog frumos, ce s-a întâmplat? Tu ai fost la masa aceea mai mare, ei sunt copii fără minte. Poate ai văzut ceva, poate știi ceva. Spune-mi, te rog frumos. Chiar nu era de salvat Andreea?» La care el mi-a ridicat așa capul sus și a dat din cap numai că nu și atât. Nu a spus niciun cuvânt. Eu cred că cineva le-a dat sfat să vină ca să nu ne gândim noi că iată sunt ei. Eu chiar l-am urmărit, cu ochii mei, și se vedea după comportamentul lui că nu putea să fie stăpân pe el. Adică ceva…mâncărimi d-astea…nu putea să stea într-un loc”, a afirmat Diana Cuciuc la Life MD Documentary.

Mai mult, părinții Andreei Cuciuc spun că cei care au stat la masă cu fiica lor au fost amenințați să șteargă toate fotografiile postate în seara în care adolescenta a murit.

„Colegii au fost avertizați de acel individ să șteargă toate story-urile din seara aceea”, a spus Igor Cuciuc.

„Ca să nu se vadă el, ca să nu se vadă poate chiar când i s-a pus în pahar. Noi așa credem”, a completat soția interpretului.

La o zi după înmormântare, telefonul Andreei a început să sune. O apela chiar Cristian Botgros, care fusese prezent când tânăra a fost condusă pe ultimul drum.

„La o zi după înmormântare, noi am primit un apel pe telefonul Andreei, nepreluat, de la acel individ care a fost la înmormântarea copilei noastre”, a declarat Igor Cuciuc.

„Iarăși un semn de întrebare. Eu nu putea să mănânc, să dorm și îi spuneam lui Igor: «Ceva la mijloc este, ceva nu este curat. Cum tu, știind că Andreea este înmormântată, să îi dai un telefon?»”, a subliniat Diana Cuciuc.

Sursă foto: Facebook





