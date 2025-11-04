George Burcea, prima reacție după ce în spațiul public a reapărut un videoclip cu el în care încurajează violența domestică: „Este trunchiat, montat”

George Burcea a făcut primele declarații după ce un videoclip cu el din 2021, în care încurajează violența domestică, a reintrat în atenția publică. Filmarea a reapărut pe rețelele sociale după ce actorul și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei, din partea partidului POT.

George Burcea (37 de ani) a reacționat după ce un videoclip cu el din 2021, în care încurajează violența domestică, a reapărut în spațiul public, în contextul candidaturii sale la Primăria București.

Actorul acuză presa că a scos din context declarațiile sale din 2021, în care le spunea bărbaților să-și bată partenerele.

„Este trunchiat, montat și nu reprezintă adevărul, întregul mesaj”, spune George Burcea, înainte să redea videoclipul controversat în întregime.

Candidatul POT la Primăria Capitalei susține că mesajul lui era justificat în contextul în care anterior fusese ironizat pentru că gătește. În perioada respectivă, actorul își promova cartea, „Scrisoare către Ceaușescu”, în care a vorbit despre copilăria lui, marcată de violență domestică. Deranjat de ironiile din online, Burcea a început să-i încurajeze pe bărbați să-și lovească partenerele. Astăzi, actorul își recunoaște, dar doar parțial, vina.

„Bineînțeles, recunosc faptul că acele cuvinte pe care le-am folosit nu au fost cele mai fericite, dar în niciun caz, în niciun caz, ceea ce eu am transmis atunci nu are nicio legătură cu ceea ce presa a dorit să iasă în evidență”, susține George Burcea.

„Vă doresc capace în cap, pentru că asta meritați”, spunea George Burcea în 2021

Nici acum, actorul nu consideră că a greșit. Burcea susține că presa nu a prezentat adevărul, dar nu spune și care este acel adevăr. Candidatul la Primăria Capitalei insinuează că ce a spus este în regulă, în contextul în care fusese atacat pentru că gătește și face curățenie.

„Și apropo de presă, îmi amintesc de un mesaj mai vechi, la un chioșc de ziare, pe o bucată de carton, scria în felul următor: Nu avem adevărul. Se pare că nici până astăzi nu-l avem. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere!”, a mai spus actorul.

În 2021, în timp ce își promova cartea, „Scrisoare către Ceaușescu”, George Burcea a făcut un live în care a încurajat violența domestică.

„Bărbați, bateți-le! Dragilor, dacă nu e ciorba fierbinte sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro! Bateți-le, că asta merită, probabil, iertați-mă! Eu sunt pentru voi, eu sunt pentru înțelegere și dragoste și voi mă înjurați că eu gătesc? Voi mă jigniți că eu gătesc? Păi, fetelor, sincer vă spun, repet și închid cu lucrul ăsta, vă doresc să aveți bărbați care, în momentul în care vin de la muncă, să vă ia la palme. Vă doresc capace în cap, pentru că asta meritați. Se pare că unele femei asta merită, bro”, spunea Burcea în 2021.

