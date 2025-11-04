Nicolae Botgros este unul dintre cei mai apreciați compozitori și dirijori din Republica Moldova. El a intrat în atenția presei după ce soția lui, Lidia Bejenaru, a decedat în urmă cu patru ani. Cei doi au fost căsătoriți timp de 50 de ani. Iată cine este Nicolae Botgros și ce carieră impresionantă are.

Carieră

Nicolae Botgros s-a născut pe 25 ianuarie 1953 în Badicul Moldovenesc, raionul Cahul, din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, actuala Republică Moldova. Provine dintr-o familie de lăutari și de mic copil a crescut cu muzică, iubind-o și învățând-o. Împreună cu fratele său, cânta la nunți și aducea bani în casă. El a ales vioara în locul tobei, după ce cochetase cu instrumentu mai mult timp.

Și-a început cariera profesională la Școala de iluminare culturală din Soroca, unde a descoperit orchestrele de muzică populară și a început să își descopere pasiunea mai bine.

Prima sa orchestră dirijată a fost Ciocârlia de la Edineț, apoi și-a continuat activitatea în formația Joc și mai târziu la Filarmonica din Chișinău.

În 1978, a preluat conducerea Orchestrei naționale Lăutarii, datorită talentului său de violonist.

Viața personală

Nicolae Botgros a trăit o poveste de dragoste impresionantă alături de Lidia Bejenaru. Cei doi au fost căsătoriți timp de 50 de ani și au împărțit aceeași pasiune pentru muzica populară. Lidia Bejenaru a murit la 68 de ani, acum patru ani.

„Sigur că anul 2021 a fost mai greu. E foarte mult regret pentru că soția m-a părăsit. Atât de mult rău îmi pare… Când viețuiești cu cineva nu te gândești la lucrurile proaste. Dumnezeu mi-a luat-o așa repede că îmi pare foarte rău. Mă tot gândesc că s-a petrecut asta. Nu am ce face”, a declarat Nicolae Botgros pentru Fanatik.

Cei doi au împreună un fiu care a dus mai departe tradiția muzicală a familiei. Corneliu Botgros l-a urmat pe tatăl său și a devenit violonist. El are doi copii din două căsnicii, oferindu-i tatălui său un nepot și o nepoată.

Are un copil dintr-o relație extraconjugală

În timp ce era căsătorit cu Lidia Bejenaru, Nicolae Botgros a avut o relație extraconjugală cu o tânără solistă. El are o fiică extraconjugală pe nume Nicoleta, care a împlinit recent 7 ani. Dirijorul păstrează legătura cu ea și are o relație deosebită cu fetița.

„Au trecut 7 ani și de acum ești mare, fata tatei … Îți doresc să fii sănătoasă și să crești mare, fericită, plină de viață … Noi te iubim mult și o să te iubim toată viața, La mulți ani…!!!”, a scris Botgros pe pagina lui de Facebook.

Cu toate că a avut o relație extraconjugală, Nicolae Botgros a fost iertat de soția lui. Dirijorul a spus că se implică activ în creșterea fetiței.

Probleme în familia dirijorului

Familia dirijorului Nicolae Botgros este greu încercată în această perioadă. Cristian, nepotul artistului, a fost diagnosticat cu ciroză pancreatică. Din fericire, el s-a trezit din comă și începe să se simtă mai bine.

„Eu acum vin de la spital. E prima zi când Cristi a băut apă singur, e prima zi când Cristi m-a apucat de mână și a zis să transmit salutări orchestrei.

Este prima zi când noi avem o bucurie în suflet foarte mare, imens. Aș vrea ca toată lumea să cunoască, să știe, că Cristi a început să se simtă bine și nu numai, aș vrea ca toți copiii din lume să aibă sănătate, să nu știe niciodată de patul spitalului, să nu facă griji la părinți, să aibă bucurie în sufletul lor, să aibă o copilărie frumoasă, așa cum a avut-o Cristi în fața noastră, în fața mea, a lui Cornel, Liduța și Adrianei”, a spus Nicolae Botgros pentru Pro Tv Chișinău.

Totodată, Cristian este acuzat de către familia Cuciuc că ar fi pus substanțe interzise în paharul unicei fiice a lor, fapt ce ar fi dus la decesul acesteia la numai 17 ani. Dirijorul a cerut ,,organele competente să reaia ancheta în acest caz pentru a se stabili a și adevărul și cauza care a dus la decesul Andreei Cuciuc.

