Nicolae Botgros cere redeschiderea anchetei morții Andreei Cuciuc, după ce nepotul lui a fost acuzat că ar fi ucis-o pe adolescentă

Nicolae Botgros a cerut redeschiderea anchetei în cazul morții Andreei Cuciuc, fiica lui Igor Cuciuc, care s-a stins din viață în noiembrie 2024, la vârsta de 17 ani. Părinții adolescentei l-au acuzat pe Cristian Botgros că i-ar fi pus fetei substanțe interzise în băutură, lucru care a ucis-o.

Nicolae Botgros cere redeschiderea anchetei morții Andreei Cuciuc

La aproape un an de la decesul Andreei Cuciuc, părinții acesteia nu își găsesc liniștea. Tânăra a murit subit, în timpul unei petreceri de după Balul Bobocilor, după ce a acuzat stări de rău. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru ea.

Acum, Igor și Diana Cuciuc susțin că fiica lor nu a murit din cauze naturale, ci a fost otrăvită de Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, care i-ar fi pus substanțe interzise în băutură.

Acum, Nicolae Botgros a cerut public redeschiderea investigației privind decesul Andreei Cuciuc, subliniind faptul că familia sa trece printr-o perioadă dificilă, însă drama familiei Cuciuc nu poate fi ignorată.

„Dragi prieteni, colegi, reprezentați mass-media, influenceri, reprezentanți ai societății civile, fac acest apel către domniile voastre în calitate de artist, conducător al unui colectiv, tată, bunic. Ce se întâmplă acum în familia noastră, dar si drama plină de suferință a familiei Cuciuc mă face să scriu aceste rânduri. Noi familia Botgros am fost și suntem alături de familia Cuciuc. Dar durerea și suferința, supărarea nu tot timpul ne permite să fim raționali, ci mai mult emotivi. Suntem la fel de interesați să se stabilească adevarul, ce și cum s-a întâmplat în acea seară în acel local unde a avut loc tragedia care a zguduit toată societatea. Să fie cercetat amănunțit, fiecare secundă, fiecare acțiune a celor prezenți în acel local. Regret că nu s-a făcut până acum. Regret că până în prezent nu a fost audiat Cristian, dar și alți tineri, care au fost prezenți acolo”, a scris Nicolae Botgros pe rețelele sociale.

Nicolae Botgros, despre nepotul său

Potrivit lui Nicolae Botgros, Cristian este pregătit să răspundă întrebărilor anchetatorilor și spune că familia sa este dispusă să colaboreze cu toate instituțiile pentru ca suspiciunile familiei Cuciuc să fie clarificate într-o investigație oficială.

„Cristian are 26 de ani, este suficient de matur să poată răspunde la toate întrebările. În calitate de bunic sunt alături de el, în aceste clipe și pentru el deloc ușoare. Interesul sporit al numelui meu în această istorie care generează atâtea știri, este la fel de neînțeles. Adică înțeleg, dar asta e altă istorie”, a precizat lăutarul.

„Ca să dispară suspiciunile în tot acest caz e bine de știut cum s-a reacționat și cine a acordat primul ajutor medical până la sosirea medicilor? Și multe alte întrebări. La fel și noi ca și familia Cuciuc avem multe semne de întrebare. Dar la aceste întrebări trebuie să ne dea răspuns organele de anchetă. Noi familia Botgros ne vom prezenta la toate solicitările tuturor organelor de anchetă”, a subliniat Nicolae Botgros.

Artistul din Republica Moldova spune că familia Cuciuc refuză să vorbească cu el și familia sa, astfel că cer organizarea unui proces transparent.

„În acest caz când lucrurile au mers prea departe iar părinții Andreei distruși de durere și suferință nu vor să accepte sa discute cu noi, venim cu propunerea sa avem aceasta comunicare prin intermediul avocaților noștri. Să asigurăm un proces transparent ca organele să stabilească toate circumstanțele și cauza decesului Andreei Cuciuc. Până atunci vă rugăm respectuos să dăm dovadă de raționament, să nu ne lăsăm manipulați de știri făcute doar din zvonuri și bârfe. Justiția trebuie făcută în cadrul instituțiilor de drept, poliție, procuratură, instanța de judecată. Nu la tv, radio, sau pe rețelele sociale. În aceste condiții credem noi că putem aduce lumina în acest caz nefericit”, a continuat el.

„Pe această cale rog organele competente să reaia ancheta a acestui caz, pentru stabilirea adevărului și cauza care a dus la decesul Andreei Cuciuc. Condoleanțe familiei îndurerate”, a încheiat Nicolae Botgros mesajul.

Ultimele cuvinte pe care Andreea Cuciuc i le-a spus mamei sale

Deși medicii au stabilit că Andreea a încetat din viață în urma unui stop cardio-respirator, mama tinerei, Diana Cuciuc, își amintește cum fiica sa a sunat-o pentru a-i cere ajutorul.

Cu doar câteva clipe înainte de a se prăbuși la pământ, adolescenta a sunat-o pe mama sa, moment în care a rugat-o să vină pentru că nu mai poate respira.

„Adică era în starea în care era, dar a putut să mă telefoneze, să-mi zică: „Mamă, mă simt foarte rău, nu am aer, nu știu ce am băut. Mamă, vino, te rog, și salvează-mă!” NU am cuvinte, chiar că nu am cuvinte. Dumnezeu mi-a dat așa o putere, eu nu țin minte cum am ieșit din casă și chiar Igor mă întreba: „În cât timp ai ajuns?” Eu am ajuns foarte repede, cred că 7-8 minute. L-am sunat pe Igor și i-am spus că am fost sunată chiar de Andreea și mi-a zis că se simte foarte rău, să vin să o salvez”, a povestit Diana Cuciuc pentru Life MD Documentary.

S-a spus că prima salvare a ajuns în șapte minute de la apel, însă mama Andreei susține că ajutorul a venit, de fapt, după 14 minute.

„Se spune că salvarea a ajuns în șapte minute, dar nu a ajuns în șapte minute. Noi ne-am uitat în telefon, în 14 minute a venit prima salvare. Și am înțeles că, până a venit salvarea, o colegă a Andreei a încercat să îi facă respirație gură la gură și nu a reușit”, a mai spus Diana Cuciuc.

Sursă foto: Facebook

