Brooklyn Beckham le aduce acuzații grave părinților lui, după ce a rupt de tot legătura cu Victoria și David Beckham: „Am fost supus unor atacuri constante”

Brooklyn Beckham, fiul cel mare al cuplului Victoria și David Beckham, a decis să rupă tăcerea după ce în ultimele luni s-a vehiculat că există tensiuni între el, soția lui Nicola Peltz, și părinții săi, Victoria și David Beckham. Tânărul susține că a rupt orice fel de legătură cu celebrii săi părinți, după ce aceștia l-au atacat în mod constant în presă. Mai mult, Brooklyn susține că mama sa i-a stricat nunta cu Nicola și l-a pus în situații jenante.

Brooklyn Beckham atac la adresa părinților săi

La doar 26 de ani, Brooklyn Beckham a ales să se exprime public despre ceea ce consideră că a fost o sabotare continuă a vieții sale personale. Fiul lui David și Victoria afirmă că părinții săi au fost preocupați mai mult de imaginea lor publică decât de relațiile autentice în familie. Tânărul în vârstă de 26 de ani face dezvăluiri șocante despre relația tensionată cu părinții săi.

„Am ales să tac ani la rând și am făcut tot posibilul ca aceste lucruri să rămână private. Din păcate, părinții mei și oamenii din jurul lor au continuat să meargă în presă, iar asta nu mi-a mai lăsat nicio alternativă decât să vorbesc eu însumi și să spun adevărul despre măcar o parte dintre minciunile care au fost publicate. Nu îmi doresc o reconciliere cu familia mea. Nu sunt controlat de nimeni, dimpotrivă, pentru prima dată în viața mea îmi apăr propriile alegeri”, a scris Brooklyn pe pagina sa de Instagram.

Tânărul susține că celebrii lui părinți sunt în stare de orice pentru a-și păstra imaginea.

„De-a lungul întregii mele vieți, părinții mei au controlat narațiunea din presă despre familia noastră. Postările de fațadă din social media, evenimentele «perfecte» și relațiile lipsite de autenticitate au făcut parte din lumea în care m-am născut. Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a planta nenumărate minciuni în presă, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, doar pentru a-și proteja propria mască. Eu cred, însă, că adevărul iese întotdeauna la suprafață”, a continuat fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham.

Tensiunile au atins apogeul la nunta cu Nicola Peltz

Momentul de cotitură în relația dintre Brooklyn și părinții săi pare să fi fost nunta sa din 2022 cu actrița Nicola Peltz. Evenimentul, intens mediatizat, a fost prezentat ca o sărbătoare a unității familiei Beckham, dar realitatea pare să fi fost complet diferită. Brooklyn susține că Victoria Beckham a intervenit într-un mod nepotrivit, anulând realizarea rochiei de mireasă dorite de Nicola și creând tensiuni majore.

„Părinții mei au încercat constant să îmi distrugă relația, încă dinainte de nuntă, iar acest lucru nu s-a oprit niciodată. Mama mea a anulat, în ultimul moment, realizarea rochiei Nicolei, deși aceasta era extrem de entuziasmată să poarte creația ei, forțând-o să caute de urgență o altă rochie”, a mai spus Brooklyn Beckham.

Mai mult, tânărul susține că părinții lui să cedeze drepturile asupra numelui său, o cerere pe care o consideră profund nedreaptă.

„Cu câteva săptămâni înainte de nuntă, părinții mei au pus presiune în mod repetat asupra mea și au încercat chiar să mă mituiască pentru a semna cedarea drepturilor asupra numelui meu, lucru care m-ar fi afectat pe mine, pe soția mea și pe viitorii noștri copii. Insistau să semnez înainte de ziua nunții, pentru ca termenii acordului să intre imediat în vigoare. Refuzul meu a blocat banii pe care îi așteptau, iar de atunci nu m-au mai tratat niciodată la fel”, a povestit el.

Victoria Beckham a anulat comanda rochiei de mireasă a Nicolei Peltz

Deși inițial a spus că îi va crea rochia de mireasă Nicolei Peltz, Victoria Beckham a decis, în ultimul moment, să anuleze această comandă, iar actrița a rămas fără rochie, fiind nevoită să își găsească rapid o altă ținută.

„În timpul pregătirilor pentru nuntă, mama mea a ajuns să mă numească «rău» pentru că Nicola și cu mine am ales să le avem la masa noastră pe bunica mea, Sandra, și pe bunica Nicolei, Naunni, ambele rămase fără soți. Ambii noștri părinți aveau mese proprii, poziționate egal lângă a noastră”, a continuat Brooklyn seria destăinuirilor.

În același timp, tânărul Beckham susține că soția lui a fost întotdeauna desconsiderată de familia lui, iar în momentul în care a decis să o apere pe ea și familia lor, a început să fie atacat de părinții săi.

„În seara dinaintea nunții, membri ai familiei mele mi-au spus că Nicola «nu este sânge» și «nu este familie». Din momentul în care am început să îmi apăr poziția, am fost supus unor atacuri constante din partea părinților mei, atât în privat, cât și public, toate trimise presei la ordinul lor. Chiar și frații mei au fost împinși să mă atace pe rețelele sociale, pentru ca ulterior să mă blocheze complet, fără explicații, vara trecută”, a mai spus el.

Victoria Beckham și-a „umilit” fiul chiar în ziua nunții când a deturnat dansul mirilor și l-a obligat pe Brooklyn să danseze cu ea și nu cu proaspăta lui soție.

„Mama mea a deturnat dansul meu cu soția, planificat de săptămâni întregi pe o melodie romantică. În fața a 500 de invitați, Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde, conform programului, urma dansul meu cu Nicola. În schimb, mama mea mă aștepta pentru a dansa cu mine. A avut un comportament complet nepotrivit, în văzul tuturor. Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau mai umilit în viața mea”, a mărturisit el.

„Am vrut să ne reînnoim jurămintele pentru a crea amintiri noi, care să ne aducă bucurie și liniște, nu anxietate și rușine. Soția mea a fost lipsită constant de respect de către familia mea, indiferent de eforturile noastre de a rămâne uniți. Mama mea a invitat în mod repetat femei din trecutul meu în viețile noastre, într-un mod clar menit să ne facă pe amândoi să ne simțim inconfortabil”, a mai explicat Brooklyn Beckham.

Brooklyn Beckham a rupt legătura cu părinții lui

Brooklyn Beckham este de părere că familia lui pune accentul pe imagine și nu pe familie, așa cum ar vrea să lase impresia.

„Pentru familia mea, promovarea publică și contractele de imagine sunt mai presus de orice. Brandul Beckham este pe primul loc. «Iubirea» în familie este măsurată în funcție de cât postezi pe social media sau cât de repede lași totul pentru a apărea într-o fotografie de familie, chiar dacă asta vine în detrimentul obligațiilor profesionale. Ani la rând ne-am străduit să fim prezenți la fiecare prezentare de modă, fiecare petrecere și fiecare eveniment de presă, pentru a susține imaginea «familiei perfecte». Însă, în momentul în care soția mea i-a cerut mamei mele sprijin pentru salvarea câinilor strămutați în urma incendiilor din Los Angeles, aceasta a refuzat”, a dezvăluit tânărul.

În același timp, fiul lui David și Victoria Beckham subliniază faptul că nu este controlat de soția lui, așa cum s-a scris, însă a fost controlat de părinții lui până de curând, când a decis să nu mai vorbească deloc cu ei.

„Narațiunea potrivit căreia soția mea mă controlează este complet falsă. Adevărul este că am fost controlat de părinții mei aproape toată viața. Am crescut cu o anxietate copleșitoare. Pentru prima dată, de când m-am îndepărtat de familia mea, această anxietate a dispărut. Mă trezesc în fiecare dimineață recunoscător pentru viața pe care am ales-o și simt, în sfârșit, pace și eliberare”, a încheiat Brooklyn Beckham mesajul său din mediul online.

