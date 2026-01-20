Imagini cu casele pe care Honorius Prigoană le-a cumpărat în America. Ar fi investit 2 milioane de dolari în proprietăți de lux din SUA

Honorius Prigoană ar fi investit 2 milioane de dolari în proprietăți de lux din SUA. Fiul lui Silviu Prigoană deține case și apartamente în Chicago și Massachusetts. Descoperă în galeria foto de mai jos imagini cu o parte dintre acestea.

Imagini cu casele pe care Honorius Prigoană le-a cumpărat în America

Honorius Prigoană, fiul cel mare al regretatului afacerist Silviu Prigoană, surprinde prin investițiile sale în Statele Unite ale Americii. El a achiziționat mai multe proprietăți de lux în zone exclusiviste, conform Spynews.ro.

Aceste achiziții constau în apartamente și case situate în orașe precum Chicago și Massachusetts. Prețul mediu al acestor locuințe este de aproximativ 400.000 de dolari, iar investiția totală s-ar ridica la fabuloasa sumă de 2 milioane de dolari. Proprietățile sunt decorate cu mobilier premium, iar valoarea lor variază în funcție de locație și dimensiune.

Honorius ar vrea să vândă casa pe care Silviu Prigoană a lăsat-o moștenire

În timp ce Honorius își construiește un portofoliu imobiliar în Statele Unite, moștenirea impresionantă lăsată de tatăl său continuă să fie subiect de discuții. Vila de lux din București, estimată la 3,5 milioane de euro, a stârnit controverse. S-a vehiculat că ar putea fi scoasă la licitație, iar Adriana Bahmuțeanu a făcut declarații despre presupusele planuri ale lui Honorius cu privire la această proprietate.

„Vorbesc despre lucrurile acestea de anul trecut, când am și arătat contractul fals de împrumut între Honorius Prigoană și defunctul lui tată, prin care Honorius vrea să recupereze niște bani pe care i-ar fi împrumutat tatălui său. Contractul este fals, semnăturile sunt false. Mai mult, banii au fost transferați cash, aduși cash cu valiza în biroul unui avocat. Despre acest contract vorbim acum, pentru că Honorius vrea să îi scoată casa la licitație, ca să își recupereze aceste datorii. Din moment ce acest contract este fals și s-a deschis deja dosar penal, eu mă îndoiesc că ar putea să beneficieze de vânzarea casei și de banii rezultați”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru Știrile Antena Stars.

Acest lucru o deranjează pe vedetă deoarece băieții ei, Maximus și Eduard, sunt la rândul lor îndreptățiți la o parte din moștenirea tatălui lor. Adriana susține că Honorius profită de copiii ei pentru a pune mâna pe întreaga moștenire.

Silviu Prigoană a murit pe 12 noiembrie 2024, la vârsta de 60 de ani, într-un restaurant din stațiunea Brașov, în urma unui stop cardiac.

Foto: Capturi Antena Stars, Libertatea.ro

