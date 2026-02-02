Fosta campioană la tenis Dominika Cibulkova, acum în vârstă de 36 de ani, este implicată într-un scandal în Slovacia. S-a aflat că are o relație cu soțul celei mai bune prietene, Tibor Vincze. Alexandra Vincze a vorbit despre public despre ceea ce numește „o trădare de neconceput”.

Dominika Cibulkova, acuzată că i-a furat soțul celei mai bune prietene

Dominika Cibulkova, fostă jucătoare de tenis de renume mondial, a devenit recent subiectul unui scandal răsunător în presa din Slovacia. La 36 de ani, sportiva, care a fost numărul 4 mondial în 2017 și câștigătoare a 8 turnee WTA, este implicată într-o controversă ce i-a șocat pe fanii ei și nu numai.

Sportiva, care este căsătorită cu Michal Navara din 2016, are o relație extraconjugală cu soțul celei mai bune prietene ale sale, Alexandra Vincze.

Până de curând, Cibulkova și soțul său, Michal Navara, erau considerați un cuplu solid. Cu toate acestea, relația lor pare să fi ajuns la final, iar viața personală a fostei sportive a intrat în atenția publicului. Povestea a luat o turnură neașteptată când Alexandra Vincze, soția lui Tibor, a vorbit deschis pentru publicația slovacă Novy Cas despre ceea ce numește „o trădare de neconceput”.

„Ne-am cunoscut prin copiii noștri, care merg la aceeași grădiniță. Am devenit prieteni. Tibor a înființat o companie alături de soțul ei, o brutărie. A existat încredere de fiecare parte, ne vedeam în fiecare zi. O consideram o prietenă. Nu mă așteptam la o asemenea trădare din partea ei. Așa ceva nu se face!”, a declarat Alexandra pentru Novy Cas, potrivit gsp.ro.

Citește și: Câți bani a primit Marina Dina pentru participarea la Survivor România 2026

Citește și: Cum arăta Bianca Brad în anul 1990, când a câștigat „Miss Prințesa Frumuseții”. Actrița povestește cum a ajuns în lumina reflectoarelor: „Mama a fost cea care m-a împins de la spate”

Cum a aflat Alexandra Vincze de trădarea prietenei sale

Relația dintre Dominika și Tibor a fost, se pare, un secret bine păstrat până când suspiciunile Alexandrei au început să crească.

„În aprilie anul trecut, am observat că își trimiteau mesaje destul de des. Soțul meu îmi tot spunea că sunt doar prieteni și că nu e nimic în neregulă cu asta. Dar, o soție simte când ceva nu este ok. Soțul meu mi-a ignorat trăirile, nu i-a păsat de ceea ce simt”, a mai spus ea.

Punctul de cotitură a fost vacanța lui Tibor din iunie 2025 în Grecia, la Atena.

Citește și: Cine este și cum arată soția lui Marian Godină. Georgiana este mai mică cu 7 ani decât partenerul său

Citește și: Secretul Andreei Raicu pentru o silueta suplă și tonifiată, la 48 de ani: „Este activitatea mea preferată”

„În 11 ani de relație cu mine, nu a plecat niciodată singur în vacanță. Ca o coincidență, Dominika era și ea în Grecia, dar la Mykonos. Când îl căutam, îmi scria că nu are semnal sau chestii de genul ăsta. Știam deja că mă minte”, a mai spus Alexandra.

În cele din urmă, după o confruntare, Tibor a recunoscut că are o relație cu cineva, iar ulterior a ieșit la iveală că este vorba de Dominika Cibulkova.

Presa din Bratislava continuă să urmărească îndeaproape această poveste, care a stârnit reacții puternice în rândul publicului. Deși cariera impresionantă a Dominikăi Cibulkova a inspirat mulți tineri sportivi, viața sa personală este acum în centrul atenției pentru motive mai puțin plăcute.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Dominika Cibulkova

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News