Ce a arătat expertiza medico-legală în cazul Andreei Cuciuc. Autoritățile din Republica Moldova reacționează după acuzațiile aduse de Igor Cuciuc

Andreea Cuciuc a murit pe 15 noiembrie 2024, la vârsta de 17 ani, în timpul unei petreceri de după Balul Bobocilor. La aproape un an de la decesul fiicei lor, Igor și Diana Cuciuc i-au adus acuzații grave lui Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, susținând că tânărul ar fi pus droguri în băutura fiicei lor, iar acest lucru a omorât-o. Acum, autoritățile din Republica Moldova au decis să facă publice rezultatele expertizei medico-legale.

Ce a arătat expertiza medico-legală a Andreei Cuciuc

La un an de la trecerea în neființă a singurei lor fiice, Andreea Cuciuc, Igor și Diana au făcut declarații grave cu privire la modul în care fata lor a murit. Diana și Igor susțin că adolescenta ar fi fost otrăvită cu substanțe psihoactive de către Cristian Botgros, care la momentul respectiv era iubitul prietenei Andreei Cuciuc.

După de soții Cuciuc au lansat acuzațiile public, autoritățile din Republica Moldova au avut o primă reacție. Șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova a negat toate acuzațiile îndreptate către nepotul lui Nicolae Botgros, precizând că tânăra a avut parte de o expertiză medico-legală amplă și că nu au fost detectate substanțe interzise în organismul ei.

„Raportul Ministerului Sănătății nu a arătat prezența substanțelor interzise în corpul Andreei Cuciuc. Părinții, cumva, vorbesc lucruri care sunt greu de înțeles pentru societate. Dacă există substanțe, de ce nu s-a ridicat această întrebare la citirea raportului de expertiză? Vreau să vă asigur că s-a solicitat una dintre cele mai sofisticate expertize. În ceea ce privește filmările, absolut tot videoclipul a fost vizionat integral. S-a urmărit fiecare moment din locul în care s-a aflat Andreea”, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, citat de Cancan.

Acuzațiile aduse de Diana și Igor Cuciuc

Diana și Igor Cuciuc au declarat că au simțit încă din seara priveghiului că Cristian Botgros este implicat în decesul fiicei lor, Andreea Cuciuc.

„Eu am început să bănuiesc chiar din seara de la priveghi, când s-a apropiat iubitul prietenei Andreei (n.r. Cristian Botgros) de mine, s-a așezat în genunchi, m-a apucat de mâini și mi-a zis: „Tanti Diana, vă rog să mă iertați!”. Ăsta a fost primul cuvânt al lui… Eu eram într-o stare, nu pot să vă descriu… dar mi-am adunat puterile si l-am întrebat: „Pentru ce îți ceri iertare? Spune-mi, te rog, ce sa întâmplat? Poate ai văzut ceva! Andreea chiar nu a putut să fie salvată?!”. După care el a ridicat capul așa sus și a dat din cap că nu și nu a mai spus niciun cuvânt”, a declarat mama Andreei Cuciuc, la „Life MD Documentary”.

De asemenea, la o zi după ce Andreea a fost înmormântată, telefonul tinerei a sunat, iar la capătul firului era chiar Cristian.

„La o zi după înmormântare, am primit un apel pe telefonul Andreei de la acel individ care a fost la înmormântarea copilei noastre”, a afirmat Igor Cuciuc.

„Iarăși un semn de întrebare. Eu nu puteam nici să mănânc, să dorm și îl întrebam pe Igor: ceva la mijloc este. Ceva aici nu este curat. Cum tu, știind că Andreea este înmormantată, să-i dai un telefon pe telefonul ei? Acest tânăr este nepotul unui instrumentist de la noi din Chișinău. Eu nu pot să uit și n-am să uit niciodată. Ce inima să ai în tine să joci rolul atât de bine, să te dai atât de bine pe lângă părinții îndurerați?! Eram telefonați aproape în fiecare zi de către bunelul individului. Eu aveam întrebări fără răspuns. Cu ce ocazie, de unde și pănă unde, ne telefonează, ne scrie mesaje și atât de tare îl durea sufletul despre copilul meu?”, a completat Diana Cuciuc.

Cristian Botgros, despre acuzațiile aduse de soții Cuciuc

După ce Diana și Igor Cuciuc l-au acuzat că le-ar fi ucis fiica, Cristian Botgros a rupt tăcerea și a vorbit deschis despre acest subiect. Tânărul artist a spus că vrea să se facă dreptate și că își dorește să acționeze pe cale legală pentru a-și apăra numele.

“În ultimele zile, am fost ținta unor acuzații absurde și dureroase, care m-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om. Această campanie de defăimare mi-a provocat o suferință enormă mie și familiei mele. Aleg însă să răspund prin adevăr, demnitate și lege, nu prin ură. Cei care astăzi aruncă cu vorbe grele uită că și eu sunt fiu, frate, om, și că în spatele unui nume există o familie care suferă. Ceea ce se întâmplă acum depășește limitele umanității și devine o tentativă de distrugere publică a unei familii.

Îmi pare sincer rău pentru pierderea suferită de familia Cuciuc. Orice părinte are dreptul să sufere, dar nimeni nu are dreptul să distrugă alți oameni în numele durerii sale. Voi merge până la capăt pe calea adevărului și a legii, pentru a-mi apăra numele și pentru ca asemenea atacuri să nu mai lovească niciodată pe nedrept. Cu recunoștință față de cei care mi-au rămas aproape, Cristian Botgros”, a fost mesajul transmis de nepotul lui Nicolae Botgros.

