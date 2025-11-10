Cristian Botgros, audiat în urma acuzațiilor familiei Cuciuc. Ce le-a dezvăluit nepotul lui Nicolae Botgros anchetatorilor

După un an de la moartea Andreei Cuciuc, survenită în timpul unei petreceri, ancheta penală care vizează circumstanțele decesului a intrat într-o nouă etapă. Cristian Botgros, nepotul cunoscutului muzician Nicolae Botgros, a fost audiat de Inspectoratul de Poliție Botanica, în urma acuzațiilor lansate de părinții tinerei, care susțin că acesta i-ar fi oferit substanțe interzise în noaptea fatidică.

Audierea lui Cristian Botgros

Cristian Botgros a fost audiat în cadrul unui proces penal inițiat prin cerere, nu prin plângere, după cum a precizat avocata sa, Corina Digore. Aceasta a explicat că procedura nu se încadrează într-o cauză penală clasică, ci este parte dintr-un proces penal deschis la solicitarea unei părți.

„El a fost audiat de către Inspectoratul de Poliție Botanica în cadrul unui proces penal. Aici trebuie să menționez că se vehiculează cauză penală, nu este în cadrul unui cauză penale, este în cadrul unui proces penal, adică în baza unei cereri, nu în baza unei plângeri. În baza unei cereri”, a declarat Corina Digore pentru presa locală.

Avocata acuză falsuri în declarațiile familiei Cuciuc

În urma audierii, Cristian Botgros și-a exprimat poziția de nevinovăție, respingând toate acuzațiile formulate de părinții Andreei. Avocata sa susține că declarațiile făcute public de familia Cuciuc nu reflectă realitatea și conțin informații false.

„Poziția lui este că este nevinovat. Toate cele invocate de familia Cuciuc în interviurile date recent nu corespund adevărului. Multe lucruri sunt neadevărate. Sunt falsuri”, a afirmat Corina Digore, subliniind că nu poate oferi detalii din declarațiile clientului său, deoarece acestea fac parte din dosarul de anchetă.

Solicitarea probelor video și a raportului de expertiză

Pentru clarificarea situației, avocata lui Cristian Botgros a făcut o interpelare oficială către Inspectoratul de Poliție, cerând eliberarea raportului de expertiză medico-legală și a imaginilor video din seara în care a avut loc tragedia. Aceste probe urmează să fie folosite în instanță, în cadrul unui dosar civil privind apărarea onoarei.

„Să ne libereze și nouă raportul de expertiză și, respectiv, videourile din acea seară, adică aceste probe care au stat la baza anchetei pentru a le putea folosi în instanță de judecată pe marginea dosarului civil de apărare a onoarei”, a mai spus Corina Digore.

Citeşte şi: Ce s-a întâmplat cu Andreea Cuciuc înainte de Balul Bobocilor. Fosta ei profesoară rupe tăcerea. „Ultimele fraze spuse de ea!”

Citeşte şi: Igor Cuciuc, gest sfâșietor după înmormântarea fiicei: „O așteptăm acasă pe Andreea, să ne sune și să ne spună că vine!” Ce a apărut pe Facebook după ce și-a condus fata pe ultimul drum

Citeşte şi: Ultima noapte din viața Andreei Cuciuc. Mama colegului ei, Oleg Spînu, rupe tăcerea. „Ne-a sunat!” Ce nu s-a spus până acum despre moartea tinerei

Citeşte şi: Cristian Botgros, prima reacție după ce a fost acuzat de Diana și Igor Cuciuc că a otrăvit-o pe fiica lor, Andreea

Cristian Botgros, amenințat cu moartea după acuzațiile familiei Cuciuc

Cristian Botgros a fost ținta unor amenințări cu moartea în urma acuzațiilor lansate de familia Cuciuc, care susține că tânărul ar fi implicat în moartea fiicei lor, Andreea Cuciuc. Tensiunile dintre cele două familii au escaladat după ce părinții Andreei au declarat public că Cristian i-ar fi oferit substanțe interzise în noaptea tragediei.

Mama tânărului, artista Adriana Ochișanu, a reacționat ferm pe rețelele de socializare, dezvăluind că a primit amenințări directe la adresa copiilor ei. „S-a mers prea departe. Am primit amenințări cu moartea la adresa copiilor mei, Mihaela și Cristian. Anunț public că toți cei care au instigat sau au amenințat viața copiilor mei – fie prin postări online, fie prin mesaje – vor face obiectul unei plângeri penale”, a transmis aceasta într-o postare.

În declarația sa, Cristian Botgros a transmis că acuzațiile care i-au fost aduse nu doar că lipsesc de temei, ci au generat o durere profundă în rândul familiei sale. El a îndemnat la empatie și la o exprimare responsabilă, mai ales în contexte marcate de suferință.

„Cei care astăzi aruncă cu vorbe grele uită că și eu sunt fiu, frate, om, și că în spatele unui nume există o familie care suferă. Ceea ce se întâmplă acum depășește limitele umanității și devine o tentativă de distrugere publică a unei familii”, a precizat Cristian Botgros.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News