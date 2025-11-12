Diana Cuciuc, reacție dură la adresa lui Cristian și a lui Nicolae Botgros. „O tentativă de îmbogățire nejustificată!” Ce i-a transmis avocatei familiei dirijorului

După săptămâni de tăcere, Diana Cuciuc, mama Andreei Cuciuc – adolescenta de 17 ani care a murit subit la Balul Bobocilor – a oferit un răspuns public detaliat la preavizul primit din partea avocatului familiei Botgros. Documentul, transmis în numele lui Nicolae și Cristian Botgros, solicita scuze publice, ștergerea unor postări și despăgubiri morale în valoare de 200.000 lei și 150.000 lei, pe motiv că numele lor ar fi fost menționat defăimător într-o postare online.

Diana Cuciuc respinge integral pretențiile înaintate

Într-o postare publică, Diana Cuciuc a declarat că respinge cererile venite din partea celor doi, considerându-le neîntemeiate și abuzive. Ea a explicat că postarea distribuită de ea pe Facebook a fost una generală, fără referiri la persoane concrete, și că reacțiile publicului nu îi pot fi imputate.

„În adresarea mea din 04.10.2025 nu a fost discutat absolut nimic despre persoane concrete, despre careva mușamalizări. Nu este vina mea și nu este imputabil mie faptul că cineva s-a considerat vizat în postarea mea, care de fapt era și este una depersonalizată”, a scris Diana pe rețelele de socializare.

Ea a atras atenția asupra faptului că cererile prealabile sunt identice ca formulare, dar conțin sume diferite, fără justificare clară. „Cererile prealabile înaintate mai degrabă se aseamănă cu o tentativă de îmbogățire nejustificată”, a subliniat ea.

Diana Cuciuc a criticat lipsa de individualizare a prejudiciului moral invocat și caracterul vag al acuzațiilor. Ea a susținut că simpla invocare a unor sume fără dovezi concrete reprezintă un abuz juridic.

„Pentru a veni cu argumente concrete, urma să fie formulată o cerere prealabilă clară, individualizată cu indicarea exactă a pretinselor valori lezate, dar nu formulare abstractă, cu indicarea unor comentarii, care de fapt constituie dreptul la libera exprimare a altor persoane”, a explicat Diana.

Citeşte şi: Cristian Botgros, audiat în urma acuzațiilor familiei Cuciuc. Ce le-a dezvăluit nepotul lui Nicolae Botgros anchetatorilor

Citeşte şi: Andreea Cuhuteac, fosta iubită a lui Cristi Botgros, dezvăluiri dureroase despre Andreea Cuciuc. Adevărul cutremurător, la un an de la moartea fiicei lui Igor Cuciuc. „În acea seară…”

Citeşte şi: Ce s-a întâmplat cu Andreea Cuciuc înainte de Balul Bobocilor. Fosta ei profesoară rupe tăcerea. „Ultimele fraze spuse de ea!”

„Libertatea de exprimare este un drept fundamental!”

În apărarea sa, Diana Cuciuc a invocat jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și Constituția Republicii Moldova, subliniind că dreptul la libertatea de exprimare este garantat și protejat, inclusiv atunci când opiniile exprimate pot deranja sau ofensa.

„Articolul 10 din Convenție protejează atât manifestarea, cât şi transmiterea şi recepționarea mesajului respectiv. Pe cale de consecință, conchidem despre netemeinicia cererii prealabile, care poate fi tratată ca acțiune de intimidare”, a scris ea, citând cauza Handyside v. Regatul Unit.

De asemenea, Diana a menționat că Legea nr. 64 din 23.04.2010 privind libertatea de exprimare impune reclamantului obligația de a demonstra existența și cuantumul prejudiciului moral, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News