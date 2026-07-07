Rezultatele mult așteptate ale examenului de Bacalaureat 2026 au fost afișate, aducând o veste bună pentru mii de absolvenți de liceu: rata de promovare a ajuns la 74,8% pentru promoția curentă, iar 45 de candidați au obținut media 10. În total, 94.345 de tineri au trecut examenul maturității.
Cei mai străluciți candidați au demonstrat că excelența este posibilă. 45 de elevi au încheiat probele scrise cu media maximă de 10, iar peste 16.000 au obținut medii între 9 și 9,49.
Cele mai multe note de 10 au fost înregistrate la proba de logică și argumentare, urmată de matematică, unde au excelat 2.289 de elevi. La Limba și literatura română, 454 de candidați au impresionat cu note perfecte.
Pentru cei care doresc să-și vadă lucrările înainte de a depune contestații, procesul este simplu: cererea de vizualizare se face conform procedurilor stabilite de Comisia Națională de Bacalaureat.
Elevii minori trebuie să fie însoțiți de un părinte sau reprezentant legal. Contestațiile se pot depune până pe 9 iulie, iar soluționarea acestora va avea loc între 9 și 10 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie.
Pentru a fi declarat promovat, fiecare candidat trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă, iar media generală trebuie să depășească 6. O veste încurajatoare este că media 5,99 va fi rotunjită la 6, permițând astfel trecerea examenului.
Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat luni seară pe Facebook că toate lucrările au fost corectate și a oferit un indiciu despre rata de promovare: „Trenul promovării circulă cu aceeași viteză ca anul trecut, dar și-a mărit capacitatea”.
În 2025, rata de promovare a fost de 74,3% înainte de contestații, iar progresul din acest an este vizibil.