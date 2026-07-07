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Rezultatele BAC 2026 sunt aici: 74,8% dintre elevii promoției curente au promovat, iar 45 au obținut media 10. Peste 126.000 de candidați au participat la examene, notele fiind disponibile pe edu.ro.

Rezultate BAC 2026

Rezultatele mult așteptate ale examenului de Bacalaureat 2026 au fost afișate, aducând o veste bună pentru mii de absolvenți de liceu: rata de promovare a ajuns la 74,8% pentru promoția curentă, iar 45 de candidați au obținut media 10. În total, 94.345 de tineri au trecut examenul maturității.

Cei mai străluciți candidați au demonstrat că excelența este posibilă. 45 de elevi au încheiat probele scrise cu media maximă de 10, iar peste 16.000 au obținut medii între 9 și 9,49.

Cele mai multe note de 10 au fost înregistrate la proba de logică și argumentare, urmată de matematică, unde au excelat 2.289 de elevi. La Limba și literatura română, 454 de candidați au impresionat cu note perfecte.

Cum verifici rezultatele la BAC 2026: cod unic și anonimizare

Ministerul Educației continuă să protejeze datele personale ale elevilor, astfel că rezultatele sunt anonimizate.

Fiecare candidat și-a primit un cod unic la începutul examenelor, pe baza căruia poate verifica notele online, pe site-ul oficial bacalaureat.edu.ro, sau pe listele afișate la avizierele liceelor.

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Vizualizarea lucrărilor și contestațiile

Pentru cei care doresc să-și vadă lucrările înainte de a depune contestații, procesul este simplu: cererea de vizualizare se face conform procedurilor stabilite de Comisia Națională de Bacalaureat.

Elevii minori trebuie să fie însoțiți de un părinte sau reprezentant legal. Contestațiile se pot depune până pe 9 iulie, iar soluționarea acestora va avea loc între 9 și 10 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie.

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Reguli de promovare: praguri și medii

Pentru a fi declarat promovat, fiecare candidat trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă, iar media generală trebuie să depășească 6. O veste încurajatoare este că media 5,99 va fi rotunjită la 6, permițând astfel trecerea examenului.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat luni seară pe Facebook că toate lucrările au fost corectate și a oferit un indiciu despre rata de promovare: „Trenul promovării circulă cu aceeași viteză ca anul trecut, dar și-a mărit capacitatea”.

În 2025, rata de promovare a fost de 74,3% înainte de contestații, iar progresul din acest an este vizibil.

Sursă foto: Shutterstock

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