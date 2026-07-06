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Eugen Olariu, jurnalist cu o carieră de 22 de ani, a murit în Grecia la 49 de ani. Se mutase acolo pentru a-și urma visul de a dezvolta un proiect turistic.

Jurnalistul Eugen Olariu a murit la 49 de ani, în Grecia

Jurnalistul Eugen Olariu s-a stins din viață la doar 49 de ani, în Grecia, locul unde începuse un nou capitol. Potrivit Stiridecluj.ro, acesta ar fi suferit un infarct, lăsând în urmă un gol imen în inimile celor care l-au cunoscut.

Cu o carieră de 22 de ani în jurnalism, Eugen a colaborat cu numeroase publicații și a luat parte la o mulțime de proiecte media, lăsând o amprentă inconfundabilă. „Concluzia după 22 de ani de presă??? O viață avem și ea merită trăită alături de cei pe care îi iubim”, scria pe Facebook în 2017, anul în care a decis să se retragă din presă. „Azi am pus punct unei cariere în presă de fix 22 de ani (septembrie 1995-2017). Ceea ce a fost la început, un fotoreporter cu un aparat în gât și film alb-negru de 12 poziții, ce visa să schimbe lumea, a ajuns la sfârșit de carieră un moderator TV ce încerca să le arate oamenilor pe ce le sunt cheltuiți banii de cei pe care îi votează tot la patru ani. O fi mult, o fi puțin, ce mai contează”, a mai spus atunci.

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Mutat în Grecia, pe insula Samothraki, Eugen și-a urmat visul de a construi ceva durabil. Pe o proprietate de 5.000 de metri pătrați, a plantat măslini, visând la un proiect turistic care, din păcate, a rămas neterminat.

În august, Eugen și soția sa ar fi sărbătorit un an de la căsătorie. Stiridecluj.ro amintește că Eugen traversa una dintre cele mai fericite perioade, împăcând armonios viața personală cu cea profesională. Eugen Olariu va rămâne în memoria celor care l-au admirat.

Foto: Facebook

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