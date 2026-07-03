Tatăl lui Mario Berinde, adolescentul din Timiș ucis de trei prieteni, a fost eliberat din închisoare. De ce era închis și unde a mers prima dată după eliberare

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Viorel Berinde, tatăl adolescentului ucis la Cenei, județul Timiș, a fost eliberat pe 23 iunie. Primul său drum a fost la mormântul fiului, potrivit Cancan.

Tatăl lui Mario Berinde, adolescentul din Timiș ucis de trei prieteni, a fost eliberat din închisoare

Viorel Berinde, tatăl adolescentului Mario Berinde, ucis cu brutalitate în luna ianuarie, a fost eliberat recent din închisoare. Prima oprire a bărbatului a fost la mormântul fiului său, relatează Cancan.

Mario Berinde, un adolescent de 16 ani din județul Timiș, a fost ucis de doi prieteni apropiați, cu vârste de 15 și 13 ani. În timp ce drama se desfășura, tatăl său, Viorel Berinde, se afla în închisoare, ispășind o pedeapsă pentru furt și suspiciuni de trafic de droguri. Totuși, autoritățile i-au permis să participe la înmormântarea băiatului pe 24 ianuarie, înainte de a se întoarce în penitenciar.

Pe 23 iunie 2026, Viorel Berinde a fost eliberat condiționat, după mai multe solicitări depuse în lunile precedente. Potrivit Cancan, prima sa destinație a fost mormântul fiului său. Locul de veci era acoperit cu flori, candele, jucării și ghirlande luminoase. În liniștea copleșitoare a momentului, tatăl îndurerat și-a luat câteva clipe de reculegere, marcând o întâlnire simbolică cu Mario, pe care l-a pierdut atât de tragic.

Citește și: Viața lui Mario Alin Berinde, marcată de o dramă profundă înainte de moartea sa violentă. De ce se află tatăl adolescentului în spatele gratiilor

Viorel Berinde vrea să plece din România

În fața suferinței, Viorel Berinde este hotărât să obțină dreptatea pentru fiul său. Potrivit apropiaților, bărbatul a mărturisit că își va dedica energia pentru ca cei vinovați să fie trași la răspundere în fața legii. Acesta ar fi declarat că nu se va opri până când nu se face dreptate pentru Mario, alegând să urmeze calea legală pentru a evita orice risc ce i-ar putea pune în pericol libertatea recent câștigată.

Viorel Berinde plănuiește o schimbare radicală în viața sa, dorindu-și să înceapă un nou capitol departe de România. Destinațiile posibile sunt Spania sau Elveția, țări în care speră să își reconstruiască viața și să găsească un echilibru după această pierdere devastatoare.

Foto: Capturi Tele Europa Nova

Urmărește-ne pe Google News