Aurică Totolici, cântăreț de muzică populară, condamnat definitiv la 17 ani și 6 luni de închisoare. Ce fapte șocante a comis

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Aurică Totolici, fost cântăreț de muzică populară din Galați, a fost condamnat definitiv la 17 ani și 6 luni de închisoare pentru infracțiuni grave asupra minorilor. Ancheta a scos la iveală detalii șocante despre faptele sale.

Aurică Totolici, condamnat definitiv la 17 ani și 6 luni de închisoare

Cântărețul Aurică Totolici a fost condamnat definitiv la 17 ani și 6 luni de închisoare pentru fapte grave comise asupra unor minori. Decizia Curții de Apel Galați confirmă verdictul dat de instanța de fond, după un proces complicat ce a scos la lumină detalii șocante.

Potrivit dosarului, fostul artist al Ansamblului Folcloric „Doina Covurluiului” din Galați a fost găsit vinovat de viol asupra unui minor în formă continuată, rele tratamente aplicate minorilor, înlesnirea actelor sexuale între minori și corupere sexuală a minorilor. Crimele pentru care va plăti cu libertatea sa s-au petrecut între septembrie 2023 și momentul în care autoritățile au intervenit pentru a opri abuzurile.

Victimele sunt trei băieți minori, elevi la cursurile de muzică populară susținute de Totolici chiar în locuința sa. Anchetatorii au descoperit dovezi incriminatoare, inclusiv înregistrări video, în urma unor percheziții informatice, conform Spynews. Expertiza medico-legală psihiatrică a confirmat faptul că artistul avea discernământ în momentul comiterii faptelor.

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Despăgubiri și măsuri suplimentare decise de instanță

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a stabilit și măsuri complementare. Totolici nu va mai avea dreptul să exercite anumite funcții și a fost obligat să achite daune morale în valoare de 10.000 de euro către două dintre victime. În cazul celei de-a treia victime, cererea părinților a fost respinsă pe criterii procedurale.

De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului pe bunurile acestuia până la acoperirea completă a despăgubirilor financiare. Totolici va fi inclus în Registrul Național al Agresorilor Sexuali, iar autoritățile vor preleva probe biologice pentru înregistrarea profilului său genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.

Aurică Totolici, angajat timp de 22 de ani la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” din Galați, a fost o prezență binecunoscută în peisajul muzicii populare românești. Până la pensionarea sa din decembrie 2023, a fost considerat un artist respectat, iar reprezentanții instituției pentru care a lucrat au declarat că nu au avut cunoștință de posibile abateri în activitatea sa profesională.

Foto: Facebook

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