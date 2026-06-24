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Gabriela Tănase, iubita interpretă de muzică populară, s-a stins din viață, lăsând un gol imens în inimile celor care au cunoscut-o și apreciat-o.

Cântăreața de muzică populară Gabriela Tănase a murit

Gabriela Tănase, îndrăgită interpretă de folclor, s-a stins din viață. Artista lasă în urmă o comunitate profund îndurerată. Știrea tragică a fost confirmată recent de TVF Oltenia.

„Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a interpretei de muzică populară Gabriela Tănase. Echipa TVF Oltenia transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate, prietenilor și tuturor celor care au cunoscut-o și apreciat-o. Prin cântecele și talentul său, Gabriela Tănase va rămâne vie în inimile celor care au iubit folclorul românesc. Dumnezeu să o odihnească în pace și să ofere putere familiei în aceste momente grele”, a transmis echipa TVF Oltenia.

De-a lungul carierei sale, Gabriela Tănase a fost atât o artistă talentată, cât și o sursă de inspirație pentru cei care iubesc folclorul.

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Ultimul ei mesaj

Gabriela Tănase a fost iubită pentru felul în care a promovat tradițiile și valorile românești prin muzica sa. Moartea sa a generat numeroase reacții emoționante din partea admiratorilor, care au scris mesaje precum: „Veșnică să-i fie odihna în lumină”, „Drum lin către îngeri” sau „Dumnezeu să o odihnească în pace”.

Cu doar câteva zile înainte de tragicul eveniment, artista a publicat pe rețelele sociale o fotografie din spital, însoțită de versuri care par să-i fi prevestit sfârșitul. „Luptă pentru tine, crede în vise, viața e scurtă, nu trebuie compromis, cazi și te ridici, arzi ca un fulger”, a scris Gabriela Tănase, atrăgând atenția asupra fragilității vieții.

Gabriela Tănase va rămâne în memoria tuturor celor care au iubit cântecele sale și în sufletele celor pe care i-a inspirat prin talentul și dedicarea sa.

Foto: Facebook

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