Viața lui Mario Alin Berinde, marcată de o dramă profundă înainte de moartea sa violentă. De ce se află tatăl adolescentului în spatele gratiilor

Tragedia din comuna Cenei, unde Mario Alin Berinde, un băiat de 15 ani, a fost ucis și îngropat de prietenii săi, a scos la iveală detalii dramatice despre familia adolescentului. În timp ce comunitatea este încă în stare de șoc, se află tot mai multe informații despre situația tatălui copilului, aflat în prezent în spatele gratiilor.

Un tată încarcerat în momentul tragediei

Mario trăia o suferință profundă din cauza faptului că tatăl său era în închisoare. Potrivit primarului comunei Cenei, Tanasin Sîrgean, tatăl băiatului nu va putea participa la înmormântare deoarece se află în detenție pentru fapte de violență. Edilul a declarat pentru Fanatik că familia trece printr-o perioadă extrem de grea, iar situația tatălui complică și mai mult drama.

Acuzații grave și un dosar penal complex

Conform informațiilor publicate sursa precizată mai sus, Viorel Berinde a fost trimis recent în judecată, numele său apărând ca inculpat într-un dosar înregistrat la Tribunalul Timiș pe 15 octombrie 2025. Bărbatul este urmărit penal pentru furt, participație improprie la acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată și participație improprie la efectuarea de operațiuni financiare frauduloase.

Datele din dosar arată că, în 12 iunie 2023, acesta ar fi sustras cardul Revolut al fostei soții, Berinde Octavia, și ar fi mers împreună cu un prieten la două bancomate. Sub pretextul că nu dorește să coboare din mașină, i-ar fi cerut amicului să retragă 5.000 de lei, fără a-i spune că acel card fusese furat. Ulterior, Viorel Berinde a fost încarcerat la Penitenciarul Arad.

Tribunalul Timiș a decis luna trecută începerea judecății în acest dosar, însă inculpatul a formulat o contestație. Următorul termen a fost stabilit pentru 17 februarie 2026. Informațiile au fost confirmate de sursa amintită anterior, care a consultat documentele oficiale ale instanței.

Cum era Mario Alin Berinde ca elev

Mario Alin Berinde era considerat un elev inteligent, implicat și de încredere, în ciuda problemelor emoționale prin care trecea. Psihologul școlii, Beatrice Măguran, care a lucrat cu el timp de trei ani, a povestit că băiatul era deschis, sincer și un sprijin real în rezolvarea conflictelor din școală. Relația lor se baza pe încredere, iar Mario se confesa adesea despre dificultățile sale.

Dincolo de aceste momente grele, el se remarca prin abilități cognitive bune și o situație materială mai bună decât a altor colegi, lucru care îl făcea să îi ajute pe cei nevoiași, oferindu-le mâncare sau chiar haine. Psihologul a subliniat că Mario era un copil generos, matur și apreciat în comunitatea școlară.

“Eu am lucrat cu acești copii trei ani de zile. Mario (băiatul ucis, n.r.) era un copil cu care eu personal m-am înțeles foarte bine. Și el îmi era un ajutor foarte mare în școală. […] Am muncit mult pentru a avea această relație apropiată cu el, care se baza pe încredere. Niciodată nu i-am arătat cumva că i-aș încălca încrederea. Și pe acest considerent puteam să discut cu el. El s-a deschis foarte mult, având în vedere că avea și el situații emoționale puternice. Orice se întâmpla în școală, orice conflict a existat în școală, puteam să am încredere în el că îmi spune adevărul” – a explicat psihologul, potrivit Observator News.

