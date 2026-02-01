  MENIU  
Cum arăta Bianca Brad în anul 1990, când a câștigat „Miss Prințesa Frumuseții". Actrița povestește cum a ajuns în lumina reflectoarelor: „Mama a fost cea care m-a împins de la spate"

Cum arăta Bianca Brad în anul 1990, când a câștigat „Miss Prințesa Frumuseții”. Actrița povestește cu sinceritate și umor cum a ajuns, aproape întâmplător, în lumina reflectoarelor, la începutul anilor ’90, și ce amintiri păstrează din culisele concursului care i-a schimbat drumul. Iată ce mărturisiri a făcut vedeta recent!

Bianca Brad își amintește cum a început totul, în ianuarie 1990, când a câștigat singurul concurs de frumusețe la care a participat vreodată. Actrița a vorbit deschis despre emoțiile de atunci, întâmplările neașteptate și momentul care a adus-o pentru prima dată în atenția publicului.

În ianuarie 1990, Bianca Brad era o tânără cu trăsături fine, păr bogat și un aer proaspăt, care ieșea imediat în evidență. Avea o frumusețe curată, naturală, cu un zâmbet timid și o eleganță care nu ținea de haine, ci de felul ei de a fi. Chiar și atunci, fără experiență în fața publicului, părea sigură pe ea și foarte feminină.

Au trecut anii, iar astăzi, la frumoasa vârstă de 56 de ani, Bianca Brad rămâne o apariție admirată. Nu apare des în public, dar când o face, este mereu atentă la detalii. Timpul nu i-a schimbat stilul, ci l-a făcut mai așezat. Mai urcă din când în când pe podium, la prezentări de modă sau acțiuni caritabile, iar multe femei încă o văd ca pe un model.

Drumul ei spre celebritate a început odată cu un concurs de frumusețe organizat la începutul anilor ’90. A fost singura competiție de acest fel la care a participat vreodată și a făcut-o mai mult pentru că mama ei a insistat. Titlul obținut, „Miss Prințesa Frumuseții”, i-a schimbat viața peste noapte, deși mulți au crezut, în mod greșit, că ar fi fost vorba despre Miss România.

Evenimentul a avut loc la Hotel București, cunoscut astăzi sub un alt nume, iar atmosfera era una agitată, tipică acelei perioade. Premiul principal, o mașină, nu a venit ușor. Vedeta a intrat în posesia ei abia după câteva luni și doar după multe discuții aprinse cu organizatorii.

La fel s-a întâmplat și cu excursia promisă în Anglia, care a fost amânată aproape un an și nu a mai avut nimic din strălucirea anunțată inițial.

Din culise nu au lipsit nici momentele tensionate. Între proba de plajă și defilarea în rochie elegantă, totul s-a petrecut pe fugă, într-un spațiu mic și plin de lume. În haosul acela, Bianca Brad și-a pierdut lenjeria și a fost nevoită să urce pe scenă fără ea. A zâmbit în fața juriului, dar emoțiile au fost uriașe, mai ales că rochia putea crea oricând o situație stânjenitoare.

Ținuta, realizată chiar de mama ei, era cusută manual, într-o nuanță intensă de albastru-verzui. Avea un guler improvizat, făcut dintr-un material rigid acoperit cu stofă fină, pentru a da un aer regal, potrivit titlului pus în joc.

„Cred că pe mama a atras-o mult și titlul, pentru că obișnuia și încă îmi mai spune Prințessina. Am avut parte atunci de o aventură care mi-a dat maaaari emoții… Între prima probă, în costum de baie și cea de-a doua, în rochie de seară, am avut foarte puțin timp la dispoziție pentru a ne schimba și aranja… Spațiul era mic, foarte înghesuit și în forfota aia, nu mi-am mai găsit lenjeria intimă!!! Așa că am fost nevoită să ies pe scenă, fără! 

În spatele zâmbetului meu se ascundea groaza ca nu cumva să calce careva pe trena rochiei mele… pentru că partea de jos era de fapt doar o bucată de material înnodată în talie și puteam să rămân foarte ușor în fundul gol!”, a povestit vedeta într-o postare de pe rețelele de socializare.

Actrița povestește cum a ajuns în lumina reflectoarelor

Mai mult decât atât, Bianca Brad a povestit și cum a ajuns în lumina reflectoarelor. Actrița a fost împinsă de la spate de regretata ei mamă, Georgeta, către acest domeniu.

„Mama mea a fost cea care m-a împins de la spate să recit poezii la serbările școlare, să particip la probele de film („casting”) și la concursul „Miss Prințesa Frumuseții” – pentru fiecare dintre ele pregătindu-mi ținute și accesorii făcute de ea, cu iubire și cu mare atenție la detalii și semnificații…  Petrecând mult timp alături de ea și împreună cu ea, am învățat să dau mereu un sens aparte lucrurilor pe care le văd, le spun și le fac… 

Nu de puține ori, frustrată fiind de aspectele urâte din culisele castingurilor și a showbiz-ului, i-am reproșat că m-a dus în direcția asta căci, deși mi-a cultivat sufletul și mintea cu frumos, creativitate, modestie, altruism, empatie și compasiune – valori pe care le iubesc și în care cred cu tărie, dar care sunt privite drept slăbiciuni. (…) Pe vremea când am intrat în lumea filmului, artiștii aveau un statut aparte, erau respectați… calitatea emisiunilor era total opusă celor de astăzi… Atunci nu exista strop de vulgaritate în vocabular, atitudine, vestimentație, cum este acum când bârfele, superficialitatea și vulgaritatea au fost ridicate la rang de emisiuni de divertisment… Ori ea asta își dorea pentru mine – să fiu într-un mediu de calitate şi să creez lucruri frumoase și de calitate… și-mi spunea să nu îmi pară rău…

Iartă-mă, Mama, că ți-am reproșat tot ce Tu mi-ai dăruit cu și din iubire… știu că te-am amărât… știu și ca mi-ai înțeles frustrarea…și îți promit că îți voi onora memoria, cultivând în continuare frumosul, bunătatea, empatia, bunul simț și simțul umorului… Te iubesc și îți mulțumesc, Mama… deja îmi este cumplit de dor de tine”, a mai adăugat ea.

