Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă din cauza unei supradoze. Cristian Botgros a primit un diagnostic dur din partea medicilor

Nepotul lui Nicolae Botgros, Cristian Botgros, a intrat în comă din cauza unei supradoze de droguri. Aflat internat în spital, unde luptă pentru viața sa, tânărul a primit și un diagnostic crunt din partea medicilor: ciroză pancreatică.

Cristian Botgros, fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, se află în stare gravă în spital, în urma unei supradoze de droguri. Cristian Botgros este monitorizat în permanență de medici, care l-au diagnosticat și cu ciroză pancreatică.

Medicii sunt acum rezervați cu privire la șansele de supraviețuire ale nepotului celebrului dirijor și violonist Nicolae Botgros, notează Unimedia.

Nimeni din familia tânărului nu a oferit până în acest moment declarații cu privire la starea de sănătate a lui Cristian Botgros.

Adriana Ochișanu, mesaj emoționant pentru fiul ei

Mama lui Cristian, Adriana Ochișanu, a postat pe rețelele sociale un mesaj emoționant, în care își exprimă dorința ca fiul ei să poată trece peste această perioadă dificilă.

„Dragul meu Cristi, dacă ar fi să îți spun un singur lucru pe care să-l porți mereu în tine, iată-l: ești iubit mai mult decât pot luminile acestei lumi să arate, mai mult decât orice cuvinte pot să exprime. În fiecare bătaie a inimii mele, se află rugăciunea, speranța și dorința ca tu să fii fericit — să iubeşti cu aceeași măsură, să crești frumos, să-ți urmezi visurile şi să nu uiți niciodată cât de prețios ești”, și-a început Adriana Ochișanu mesajul de pe Facebook.

„Oriunde vei merge, oricât de înalt vei urca, să știi că aici — lângă mine — ai mereu un loc călduros, un refugiu, sprijin şi iubire neţărmurită. Îmi doresc pentru tine să nu îţi lipsească curajul, credința, sănătatea, prietenii adevărați și bucuria de a trăi. Îmi doresc să ai parte de iubire curată şi suflet frumos. Şi dacă vreodată vei cădea, aminteşte-ți că eu sunt aici, să te ridic, să te încurajez și să te iubesc mereu, necondiționat. Mulțumesc că ești fiul meu, mulțumesc că sunt mama ta. Iar ceea ce simt pentru tine nu se va stinge niciodată. Te îmbrățișez cu toată dragostea mea, de aici până la stele şi chiar dincolo de ele”, i-a mai transmis aceasta fiului ei, pe data de 24 septembrie.

Sursă foto: Facebook

