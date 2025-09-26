Decizie neașteptată în cazul lui Toto Dumitrescu. „Eu m-am lăsat de droguri de o mie de zile!” Ce au hotărât magistrații

După mai bine de o săptămână petrecută în arest preventiv, Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a primit o veste surprinzătoare în urma celei mai recente înfățișări în fața judecătorilor de la Tribunalul București.

Magistrații au decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu, în dosarul care vizează accidentul rutier din cartierul Primăverii.

Incidentul din Primăverii: ce s-a întâmplat

Pe 14 septembrie, Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier pe bulevardul Primăverii din București. Deși ancheta a stabilit că vina aparține celeilalte șoferițe – o jucătoare de tenis cunoscută care nu i-ar fi acordat prioritate –, Toto a părăsit locul accidentului fără a anunța autoritățile. Victima a rămas blocată în autoturism și avea nevoie de îngrijiri medicale.

După două zile de căutări, Toto a fost identificat și dus la Institutul Național de Medicină Legală, unde testele au confirmat consumul de cocaină. Pe 17 septembrie, a fost plasat în arest preventiv.

În fața instanței: emoție, recunoaștere și cerere de clemență

La ultima înfățișare, Toto Dumitrescu s-a prezentat însoțit de avocatul său și a cerut înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă – arestul la domiciliu. În fața magistraților, tânărul de 27 de ani a explicat că a fugit de la locul accidentului din cauza panicii:

„Eu nu am greșit, dar am plecat pentru că m-am emoționat și îmi era teamă. Eu m-am lăsat de droguri de o mie de zile”, a declarat Toto Dumitrescu, citat de Cancan.ro.

De asemenea, Toto a recunoscut că este consumator ocazional de substanțe interzise, dar a susținut că nu era sub influența drogurilor în momentul accidentului.

Decizia magistraților: arest la domiciliu

În urma pledoariei și a probelor prezentate, Tribunalul București a decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu. O hotărâre care a surprins opinia publică, având în vedere gravitatea faptelor și rezultatul testelor toxicologice.

Toto Dumitrescu va fi cercetat în continuare sub această măsură, fiind obligat să respecte condițiile impuse de instanță. Dosarul rămâne deschis, iar ancheta continuă.

