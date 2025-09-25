Cine este Mayra, sora lui Toto Dumitrescu. Fiica lui Ilie Dumitrescu a visat la o carieră în actorie, dar a ales SNSPA. Tânăra are 19 ani, iar în cel de-al doilea an de facultate a fost recompensată cheia generațională, o distincție pe care o primește doar șeful de promoție. Iată tot ceea ce nu știai până acum despre Mayra Dumitrescu!

Mayra, sora lui Toto și fiica lui Ilie Dumitrescu, are frumoasa vârstă de 19 ani și își urmează propriul drum după liceu. Fata fostului internațional combină perfect pasiunea cu implicarea, iar rezultatele nu au întârziat să apară, astfel că, deși a visat la o carieră în actorie, ea a ajuns la SNSPA.

Cine este Mayra, sora lui Toto Dumitrescu

Mayra are frumoasa vârstă de 19 ani și este sora lui Toto. E fiica lui Ilie Dumitrescu și a Letiției Badea, iar părinții săi se mândresc cu ea ori de câte ori au ocazia.

După liceu, tânăra a ales să continue studiile la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). În timpul facultății a lucrat la o televiziune importantă, unde a primit recunoaștere pentru seriozitatea și implicarea sa.

La absolvirea liceului, Ilie Dumitrescu, tatăl ei, a fost alături de ea și i-a transmis un mesaj plin de susținere, prin intermediul rețelelor de socializare.

„Sfârșitul unui capitol foarte important din viață. Felicitări și mult succes în tot ceea ce vrei să faci în viitor, fiica mea dragă!”, a scris fostul jucător de fotbal la postarea pe care a făcut-o atunci pe Instagram.

„(n.r.: A ales) SNSPA. Chiar astăzi am primit mesaj de la ea că a fost admisă. O susțin. Pe ea o iubesc cel mai mult, clar. Este foarte implicată în ceea ce face. Este profesionistă.

Cumva are ceva de la mine în zona asta de profesionalism. Îi place să câștige, să iasă lucrurile așa cum își dorește. A vrut în zona asta. Eu am vrut și vreau… A făcut o practică foarte bună la Digi24. Tatonez cu ea, să văd dacă vrea să accepte provocarea asta. Cei de la Digi24 sunt încântați de ea. A fost la un internship și s-a descurcat foarte bine”, mărturisea Ilie Dumitrescu în trecut.

Mayra a primit o distincție specială pentru performanță academică. La sfârșitul anului II de facultate, tânăra a fost recompensată cheia generațională, o distincție pe care o primește doar șeful de promoție.

Fiica lui Ilie Dumitrescu a visat la o carieră în actorie

Într-un interviu mai vechi pentru unica.ro, Ilie Dumitrescu a declarat fiica lui vrea să urmeze pașii fratelui său, Toto Dumitrescu, și să se îndrepte spre actorie. Totuși, la 19 ani, Mayra pare să fi optat pentru o cale cu totul și cu totul diferită.

Astfel, deși Mayra a visat la o carieră în actorie, ea a ales Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

„Da, dacă fratele ei (n.r.: Toto Dumitrescu) cumva a început să-și pună amprenta în zona asta, vrea și ea, își dorește și ea, clar. Sunt alături de Mayra în orice”, a declarat el despre fiica lui, în urmă cu ceva timp.

