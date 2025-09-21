Cum arată acum mama lui Toto Dumitrescu. Letiția Badea a fost model și a fost supranumită „Monica Bellucci de România”

Toată lumea îi cunoaște pe Ilie Dumitrescu și fiul lui, Toto Dumitrescu, însă nu mulți știu cine este mama actorului care zilele trecute a fost implicat într-un accident rutier. Letiția Badea este o prezență discretă acum, dar pe vremuri era supranumită „Monica Bellucci de România”.

Cine este mama lui Toto Dumitrescu

Toto Dumitrescu a fost arestat zilele trecute, după ce a fugit de la locul unui accident rutier, în care a fost implicat. Tânărul de 28 de ani este fiul lui Ilie Dumitrescu și al Letiției Badea. În timp ce toată lumea îl știe pe Ilie Dumitrescu, nu mulți o cunosc pe cea care i-a dat viață lui Toto și surorii acestuia, Mayra.

Ilie Dumitrescu și Letiția Badea au fost căsătoriți 14 ani, timp în care au venit pe lume copiii lor, Toto și Mayra. Cei doi au decis să divorțeze în 2007, căsnicia lor destrămându-se, potrivit zvonurilor, din cauza infidelităților fostului fotbalist.

Acum în vârstă de 50 de ani, Letiția Badea era pe vremuri una dintre cele mai frumoase femei din București. Aceasta a defilat ca model în ani 1990 și 2000, fiind supranumită „Monica Bellucci de România”.

Citește și: Rică Răducanu reacționează după accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu: „Copiii de bani gata se apucă de nenorociri”

Citește și: Toto Dumitrescu a recunoscut că a condus de mai multe ori sub influența substanțelor interzise. Ce a declarat în urmă cu câteva luni: „Am mers mult timp așa fumat. Nu sunt un exemplu”

Cum a început povestea de iubire dintre Ilie Dumitrescu și Letiția Badea

Ilie Dumitrescu a povestit, anul trecut, cum a început povestea de iubire dintre el și Letiția Badea, femeia pentru care a divorțat de prima lui soție, Nela.

Cei doi s-au cunoscut în 1995, în cadrul unei emisiuni televizate, însă relația lor a fost oficializată după divorțul fotbalistului de Nela, cea care i-a dăruit doi copii, Dani și Sică.

Citește și: Adela Popescu revine pe platourile de filmare. Ce ofertă de nerefuzat a primit: „Am răspuns fără discuții, da!”

Citește și: Ce spune Carmen Harra despre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan. Vedeta e invitată de onoare la nuntă: „Vin în România special pentru asta”

Întrebat dacă este adevărată povestea respectivă, Ilie Dumitrescu a răspuns: „Nu, nu a fost chiar așa. Am cunoscut-o la o emisiune… era emisiunea aia «Ceaiul de la ora 5», în anii 90, am fost eu invitat”.

Sugerându-i-se că el și Letiția ar fi fost comparați cu Victoria și David Beckham, acesta a spus: „Nu trebuie să comparați cu alte cupluri celebre. E, domne, Beckham și Victoria de România… când folosești cuvântul Beckham e din alt film, e altceva. Nu vorbim despre Beckham! Eu din punct de vedere sportiv ajunsesem unde am ajuns, la fel și ea, performanțe în zona ei și a fost o chestie… Au fost momente foarte frumoase, da. Nu ai cum să ștergi trecutul niciodată. Face parte din trecutul meu, din viața mea”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Letiția Badea, mama lui Toto Dumitrescu

Sursă foto: gsp.ro

Urmărește-ne pe Google News