  MENIU  
Home > Vedete > Cum arată acum mama lui Toto Dumitrescu. Letiția Badea a fost model și a fost supranumită „Monica Bellucci de România”

Cum arată acum mama lui Toto Dumitrescu. Letiția Badea a fost model și a fost supranumită „Monica Bellucci de România”

Cum arată acum mama lui Toto Dumitrescu. Letiția Badea a fost model și a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Oana Savin
.  Actualizat 21.09.2025, 13:20

Toată lumea îi cunoaște pe Ilie Dumitrescu și fiul lui, Toto Dumitrescu, însă nu mulți știu cine este mama actorului care zilele trecute a fost implicat într-un accident rutier. Letiția Badea este o prezență discretă acum, dar pe vremuri era supranumită „Monica Bellucci de România”.

Cine este mama lui Toto Dumitrescu

Toto Dumitrescu a fost arestat zilele trecute, după ce a fugit de la locul unui accident rutier, în care a fost implicat. Tânărul de 28 de ani este fiul lui Ilie Dumitrescu și al Letiției Badea. În timp ce toată lumea îl știe pe Ilie Dumitrescu, nu mulți o cunosc pe cea care i-a dat viață lui Toto și surorii acestuia, Mayra.

monica bellucci de romaniaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Ilie Dumitrescu și Letiția Badea au fost căsătoriți 14 ani, timp în care au venit pe lume copiii lor, Toto și Mayra. Cei doi au decis să divorțeze în 2007, căsnicia lor destrămându-se, potrivit zvonurilor, din cauza infidelităților fostului fotbalist.

Acum în vârstă de 50 de ani, Letiția Badea era pe vremuri una dintre cele mai frumoase femei din București. Aceasta a defilat ca model în ani 1990 și 2000, fiind supranumită „Monica Bellucci de România”.

În rochie roșie, pe tocuri și atent machiată, Elena Udrea a atras toate privirile la ziua de naștere a fiicei sale, Eva Maria. Micuța a împlinit 7 ani / Foto
În rochie roșie, pe tocuri și atent machiată, Elena Udrea a atras toate privirile la ziua de naștere a fiicei sale, Eva Maria. Micuța a împlinit 7 ani / Foto
Recomandarea zilei

Citește și: Rică Răducanu reacționează după accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu: „Copiii de bani gata se apucă de nenorociri”

Citește și: Toto Dumitrescu a recunoscut că a condus de mai multe ori sub influența substanțelor interzise. Ce a declarat în urmă cu câteva luni: „Am mers mult timp așa fumat. Nu sunt un exemplu”

În rochie roșie, pe tocuri și atent machiată, Elena Udrea a atras toate privirile la ziua de naștere a fiicei sale, Eva Maria. Micuța a împlinit 7 ani / Foto
În rochie roșie, pe tocuri și atent machiată, Elena Udrea a atras toate privirile la ziua de naștere a fiicei sale, Eva Maria. Micuța a împlinit 7 ani / Foto
Recomandarea zilei

Cum a început povestea de iubire dintre Ilie Dumitrescu și Letiția Badea

Ilie Dumitrescu a povestit, anul trecut, cum a început povestea de iubire dintre el și Letiția Badea, femeia pentru care a divorțat de prima lui soție, Nela.

Cei doi s-au cunoscut în 1995, în cadrul unei emisiuni televizate, însă relația lor a fost oficializată după divorțul fotbalistului de Nela, cea care i-a dăruit doi copii, Dani și Sică.

Citește și: Adela Popescu revine pe platourile de filmare. Ce ofertă de nerefuzat a primit: „Am răspuns fără discuții, da!”

Citește și: Ce spune Carmen Harra despre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan. Vedeta e invitată de onoare la nuntă: „Vin în România special pentru asta”

Întrebat dacă este adevărată povestea respectivă, Ilie Dumitrescu a răspuns: „Nu, nu a fost chiar așa. Am cunoscut-o la o emisiune… era emisiunea aia «Ceaiul de la ora 5», în anii 90, am fost eu invitat”.

Sugerându-i-se că el și Letiția ar fi fost comparați cu Victoria și David Beckham, acesta a spus: „Nu trebuie să comparați cu alte cupluri celebre. E, domne, Beckham și Victoria de România… când folosești cuvântul Beckham e din alt film, e altceva. Nu vorbim despre Beckham! Eu din punct de vedere sportiv ajunsesem unde am ajuns, la fel și ea, performanțe în zona ei și a fost o chestie… Au fost momente foarte frumoase, da. Nu ai cum să ștergi trecutul niciodată. Face parte din trecutul meu, din viața mea”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Letiția Badea, mama lui Toto Dumitrescu

Sursă foto: gsp.ro

Cele mai vândute colecții!
Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) 490 RON Cumpără acum
Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin 269 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum arată camera gemenilor Roxanei Nemeș. Imagini din vila de 1 milion de euro a vedetei
Cum arată camera gemenilor Roxanei Nemeș. Imagini din vila de 1 milion de euro a vedetei
Fanatik
Suma uriașă pentru care Maria Sharapova și-a vândut vila din Los Angeles. Sportiva și soțul ei se mută în Londra
Suma uriașă pentru care Maria Sharapova și-a vândut vila din Los Angeles. Sportiva și soțul ei se mută în Londra
GSP.ro
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Click.ro
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Citește și...
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Florin Tănase. E implicată 100% în afacerea de milioane a fostbalistului de la FCSB
Mesajul secret care apare pe toate sticlele de Coca-Cola. E un simbol ascuns, pe care puțini îl observă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum își cheltuiește tânăra generație banii. Perspectiva financiară, prin ochii a patru tineri
Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Imagini de la aniversarea Evei Maria: „Izvorul meu de putere”
Cine este Dan Helciug. Artistul are 50 de ani, este căsătorit cu regizoarea de film Elena Helciug și are doi copii
Andreea Marinescu, prima apariție publică alături de întreaga familie: „Suntem foarte diferiți și ne combinăm drăguț”. Cum arată soțul prezentatoarei TV și cei doi copii
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Simona Halep, cină romatică în compania fiului unui bancher cu o avere de 100 de milioane de euro. Fanii s-au bucurat pentru ei!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Imagini de la aniversarea Evei Maria: „Izvorul meu de putere”
Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Imagini de la aniversarea Evei Maria: „Izvorul meu de putere”
Cine este Dan Helciug. Artistul are 50 de ani, este căsătorit cu regizoarea de film Elena Helciug și are doi copii
Cine este Dan Helciug. Artistul are 50 de ani, este căsătorit cu regizoarea de film Elena Helciug și are doi copii
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei! Eva Maria a împlinit azi 7 ani și stai să vezi surpriza emoționantă din partea mamei! Trei ani au fost despărțite de gratii
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei! Eva Maria a împlinit azi 7 ani și stai să vezi surpriza emoționantă din partea mamei! Trei ani au fost despărțite de gratii
Cum arată azi mama lui Toto Dumitrescu, fost topmodel. Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu e poreclită „Monica Bellucci de România” și uite de ce
Cum arată azi mama lui Toto Dumitrescu, fost topmodel. Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu e poreclită „Monica Bellucci de România” și uite de ce
Elle
Mai sinceră ca oricând! Ce a dezvăluit Magda Pălimariu despre căsnicia ei, după ce ea a revenit în România, iar soțul ei a rămas în Norvegia: „Ne-am străduit…”
Mai sinceră ca oricând! Ce a dezvăluit Magda Pălimariu despre căsnicia ei, după ce ea a revenit în România, iar soțul ei a rămas în Norvegia: „Ne-am străduit…”
Cu ce se ocupă soțul Laurei Cosoi. În ce afaceri este implicat Cosmin Curticăpean: „Copilăria și adolescența m-au pregătit pentru...”
Cu ce se ocupă soțul Laurei Cosoi. În ce afaceri este implicat Cosmin Curticăpean: „Copilăria și adolescența m-au pregătit pentru...”
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
DailyBusiness.ro
Englezii vin în România! Hotelurile de lux din Marea Britanie vor apărea și în țara noastră
Englezii vin în România! Hotelurile de lux din Marea Britanie vor apărea și în țara noastră
Ingredientul din bucătărie care s-ar putea scumpi drastic. Producția din 2025, redusă cu 70% în unele județe
Ingredientul din bucătărie care s-ar putea scumpi drastic. Producția din 2025, redusă cu 70% în unele județe
A1.ro
Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere”
Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere”
Horoscop 22 septembrie 2025. Echinocțiul de toamnă. Norocul bate la ușă pentru o zodie. Reușește să scape de toate problemele financiare
Horoscop 22 septembrie 2025. Echinocțiul de toamnă. Norocul bate la ușă pentru o zodie. Reușește să scape de toate problemele financiare
Andreea Marinescu, prima apariție publică alături de întreaga familie: „Suntem foarte diferiți și ne combinăm drăguț”. Cum arată soțul prezentatoarei TV și cei doi copii
Andreea Marinescu, prima apariție publică alături de întreaga familie: „Suntem foarte diferiți și ne combinăm drăguț”. Cum arată soțul prezentatoarei TV și cei doi copii
Horoscop 21 septembrie 2025. Eclipsă parțială de Soare. O zodie primește vestea vieții sale. Va trăi cel mai fericit moment
Horoscop 21 septembrie 2025. Eclipsă parțială de Soare. O zodie primește vestea vieții sale. Va trăi cel mai fericit moment
Antena 1 a dat startul la casting Insula Iubirii sezon 10. Show-ul caută cupluri curajoase care vor să își testeze relația
Antena 1 a dat startul la casting Insula Iubirii sezon 10. Show-ul caută cupluri curajoase care vor să își testeze relația
Observator News
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
Libertatea pentru Femei
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Naomi Hedman, reacție ireală când a fost întrebată de fostul iubit, Andrew Barabancea: ”Nu știu cine este!”. Nici pe Florin Ristei nu l-a menajat
Naomi Hedman, reacție ireală când a fost întrebată de fostul iubit, Andrew Barabancea: ”Nu știu cine este!”. Nici pe Florin Ristei nu l-a menajat
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
De ce propune consilierul lui Bolojan desființarea ANAF
De ce propune consilierul lui Bolojan desființarea ANAF
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Zacusca, delicatesa din cămară! Povestea aperitivului care l-a făcut faimos ca preparat românesc
Zacusca, delicatesa din cămară! Povestea aperitivului care l-a făcut faimos ca preparat românesc
Măsură drastică pentru șoferi: Amendă 4.050 de lei și suspendarea permisului
Măsură drastică pentru șoferi: Amendă 4.050 de lei și suspendarea permisului
Ministrul Sănătății: „Dosarul electronic și rețeta digitală, disponibile pentru toți pacienții”
Ministrul Sănătății: „Dosarul electronic și rețeta digitală, disponibile pentru toți pacienții”
Horoscopul săptămânal 22-28 septembrie 2025. Zodii BINECUVÂNTATE: Belșug și împliniri
Horoscopul săptămânal 22-28 septembrie 2025. Zodii BINECUVÂNTATE: Belșug și împliniri
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Andra, transformare radicală de look. Cum a reușit să slăbească în timp record: „Trebuie să nu ne mai judecăm”
Andra, transformare radicală de look. Cum a reușit să slăbească în timp record: „Trebuie să nu ne mai judecăm”
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Cum se pot folosi cardurile de energie. Detaliile de pe facturi la care să fie atenți românii cu venituri mici!
Cum se pot folosi cardurile de energie. Detaliile de pe facturi la care să fie atenți românii cu venituri mici!
În anii ’90 era una dintre cele mai frumoase actrițe, însă acum a ajuns să arate AȘA! Nimeni nu o mai recunoaște
În anii ’90 era una dintre cele mai frumoase actrițe, însă acum a ajuns să arate AȘA! Nimeni nu o mai recunoaște
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton