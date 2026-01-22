O cântăreața celebră a devenit mamă pentru a treia oară, în secret. Vedeta a apelat la o mamă surogat: „Cea mai sigură cale de a ne mări familia”

Meghan Trainor și Daryl Sabara și-au întâmpinat cel de-al treilea copil, o fiică, prin intermediul unei „mame surogat supererou”. Cântăreața a declarat că a fost „cea mai sigură cale de a ne mări familia”. Este al treilea copil al cuplului, care se declară extrem de fericit de venirea pe lume a noului membru.

Meghan Trainor și-a întâmpinat cel de-al treilea copil

Cântăreața Meghan Trainor, în vârstă de 32 de ani, și Daryl Sabara, actorul din Spy Kids, în vârstă de 33 de ani, și-au întâmpinat cel de-al treilea copil împreună, o fiică, prin intermediul unei mame surogat, pe 18 ianuarie 2026.

„Fetița noastră, Mikey Moon Trainor, a venit în sfârșit pe lume datorită incredibilei noastre mame surogat, o adevărată supereroină”, a anunțat Trainor într-o postare pe Instagram din 20 ianuarie.

„Suntem veșnic recunoscători tuturor medicilor, asistentelor și echipelor care au făcut acest vis posibil. Am avut nenumărate conversații cu medicii noștri pe parcursul acestei călătorii și aceasta a fost cea mai sigură cale pentru noi de a continua să ne mărim familia.”

„Suntem până peste cap de îndrăgostiți de această fetiță prețioasă. Riley și Barry au fost atât de entuziasmați, încât au ales chiar ei al doilea ei prenume. Ne vom bucura acum de timpul petrecut în familie. Vă iubim pe toți”, a mai transmis Trainor.

Cântăreața și soțul ei s-au căsătorit în 2018 și sunt deja părinții a doi băieți, Riley, de 4 ani și jumătate, și Barry, de 2 ani și jumătate.

Își dorea de mult timp să aibă o familie numeroasă

Câștigătoarea premiului Grammy a vorbit întotdeauna deschis despre dorința ei de a avea o familie numeroasă. Într-un interviu din 2021, ea a declarat pentru PEOPLE: „Sunt pregătită pentru încă trei copii!”

În 2023, când Trainor era însărcinată cu fiul ei mai mic, Barry, cântăreața hitului „All About That Bass”, care a scris și cartea despre parenting Dear Future Mama, a vorbit despre cum maternitatea a schimbat-o în bine.

„Fiecare copil va aduce o nouă versiune a mea, una care cred că va fi extraordinară, așa că am nevoie de cel puțin patru!”, a spus ea pentru PEOPLE la acea vreme.

Trainor a discutat despre extinderea familiei sale cu Sabara (și despre speranța de a avea o fiică) într-un material PEOPLE din februarie 2025. Acum, dorința i s-a îndeplinit și și-a extins familia cu o fetiță superbă, pe nume Mikey Moon Trainor.

