Deniz Brizo, însărcinată în același timp cu fiica sa. Influencerița va deveni pentru a cincea oară mamă

Deniz Brizo va deveni mamă și bunică, în același timp. Influencerița este însărcinată pentru a cincea oară, aceasta anunțându-și sarcina la câteva zile după ce a dat vestea că fiica ei cea mare va deveni mamă pentru prima dată.
Aceasta și-au luat prin surprindere fanii din mediul online când a anunțat, într-o postare pe InstaStory, că este din nou însărcinată.
Deniz a dezvăluit că medicii au sfătuit-o să nu păstreze sarcina întrucât „există riscul să ți se rupă uterul la naștere” și că diagnosticul de miopie severă i-ar provoca probleme, dar vedeta este hotărâtă să meargă până la capăt cu sarcina.
În timp ce se pregătește să devină din nou mamă, Deniz Brizo se pregătește să devină și bunică. Și asta pentru că fiica ei cea mare este, la rândul ei, însărcinată.
„Prima mea inimă o să aibă primul ei copil. Și eu o să fiu mama mare! Doamne, îți mulțumesc! Fără d’alea cu bunica!!! Mulțumesc anticipat”, a fost mesajul transmis de influenceriță în descrierea unei fotografii în care apare alături de fiica ei.
Deniz Brizo a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 14 ani, când a adus pe lume un băiețel. Micuțul s-a născut prematur și pentru că la spitalul unde era internată nu exista incubator, s-a stins după patru ore de viață.
Un an mai târziu, inflencerița a devenit din nou mamă, de data aceasta de fetiță. Vedeta mai are doi copii, o fetiță de 9 ani, și un băiețel. Iar acum se pregătește să își întâmpine al cincilea copil.
