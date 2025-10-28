Deniz Brizo, însărcinată în același timp cu fiica sa. Influencerița va deveni pentru a cincea oară mamă

Deniz Brizo va deveni mamă și bunică, în același timp. Influencerița este însărcinată pentru a cincea oară, aceasta anunțându-și sarcina la câteva zile după ce a dat vestea că fiica ei cea mare va deveni mamă pentru prima dată.

Deniz Brizo, însărcinată în același timp cu fiica ei

Deniz Brizo se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară, în același timp în care fiica ei cea mare, în vârstă de 20 de ani, este la rândul ei însărcinată.

Aceasta și-au luat prin surprindere fanii din mediul online când a anunțat, într-o postare pe InstaStory, că este din nou însărcinată.

Deniz a dezvăluit că medicii au sfătuit-o să nu păstreze sarcina întrucât „există riscul să ți se rupă uterul la naștere” și că diagnosticul de miopie severă i-ar provoca probleme, dar vedeta este hotărâtă să meargă până la capăt cu sarcina.

„A cincea mea minune”, a scris ea în mediul online.

Fiica influenceriței, însărcinată

În timp ce se pregătește să devină din nou mamă, Deniz Brizo se pregătește să devină și bunică. Și asta pentru că fiica ei cea mare este, la rândul ei, însărcinată.

„Prima mea inimă o să aibă primul ei copil. Și eu o să fiu mama mare! Doamne, îți mulțumesc! Fără d’alea cu bunica!!! Mulțumesc anticipat”, a fost mesajul transmis de influenceriță în descrierea unei fotografii în care apare alături de fiica ei.

Deniz Brizo a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 14 ani, când a adus pe lume un băiețel. Micuțul s-a născut prematur și pentru că la spitalul unde era internată nu exista incubator, s-a stins după patru ore de viață.

Un an mai târziu, inflencerița a devenit din nou mamă, de data aceasta de fetiță. Vedeta mai are doi copii, o fetiță de 9 ani, și un băiețel. Iar acum se pregătește să își întâmpine al cincilea copil.

Sursă foto: Instagram

