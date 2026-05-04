Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank vor deveni părinți pentru a treia oară

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Familia Regală a Marii Britanii se pregătește pentru un nou eveniment fericit, după ce Prințesa Eugenie a anunțat oficial că va deveni mamă pentru a treia oară. Deși este cunoscută pentru discreția sa și pentru faptul că păstrează un profil scăzut în spațiul public, nepoata Regelui Charles al III-lea a ales să împărtășească bucuria cu fanii săi prin intermediul rețelelor sociale.

Anunțul, făcut în această dimineață pe Instagram, a strâns rapid mii de aprecieri și mesaje de felicitare din întreaga lume.

Binecuvântarea Regelui și entuziasmul Palatului Buckingham

Bebelușul, care va ocupa locul al 15-lea în ordinea succesiunii la tronul britanic, este așteptat să vină pe lume în cursul acestei veri. Mesajul postat de prințesă a fost însoțit de o imagine emoționantă cu cei doi copii ai săi, August și Ernest, care țin în mână o ecografie. „Bebelușul Brooksbank sosește în 2026!”, a fost descrierea simplă și plină de entuziasm care a confirmat extinderea familiei.

Citeşte și: Cântăreța Natalie Stovall este însărcinată pentru prima oară

Citeşte şi: O legendă vie, greu de recunoscut la 92 de ani. Actrița care a dominat epoca de aur a Hollywood-ului, surprinsă într-o apariție rară în public

Citeşte şi: Marea doamnă a cinematografiei, apariție rară în public! Fosta divă a Hollywood-ului, de nerecunoscut la 89 de ani pe străzile din Beverly Hills

Imediat după anunțul făcut de Eugenie, oficialii de la Palatul Buckingham au reacționat public, transmițând un mesaj oficial din partea Regelui Charles al III-lea. Instituția a confirmat fericitul eveniment printr-o postare pe platforma X, subliniind bucuria întregii familii regale în fața acestei vești.

„Alteța Sa Regală Prințesa Eugenie și domnul Jack Brooksbank sunt foarte încântați să anunțe că așteaptă cel de-al treilea copil împreună, care se va naște în această vară. August și Ernest sunt, de asemenea, foarte entuziasmați că vor avea un nou frate sau o nouă soră în familie. Maiestatea Sa Regele”, a fost comunicatul oficial emis de Casa Regală.

O revenire spectaculoasă în mediul online după o perioadă tensionată

Anunțul sarcinii vine într-un moment simbolic, marcând revenirea Prințesei Eugenie pe rețelele sociale după o pauză de șase luni. Ultima activitate a acesteia data din noiembrie anul trecut, prințesa alegând să se retragă temporar din viața publică pe parcursul unui an marcat de provocări familiale majore. Problemele legale ale tatălui său, Prințul Andrew, și menționarea mamei sale, Sarah Ferguson, în dosarele Epstein au pus o presiune mediatică uriașă asupra surorilor Beatrice și Eugenie.

Înainte de a da vestea cea mare, Eugenie a marcat ieri aniversarea soțului ei, Jack Brooksbank, care a împlinit 40 de ani. Ea a distribuit mai multe fotografii din viața lor privată, inclusiv un selfie zâmbitor la malul mării și o imagine cu Jack relaxându-se pe plajă. „La mulți ani, iubirea mea, pentru cei 40 de ani împliniți”, a scris prințesa în vârstă de 36 de ani, demonstrând că unitatea familiei lor rămâne de neclintit în ciuda dificultăților recente.

Istoria unei familii crescute sub lumina reflectoarelor

Povestea de dragoste dintre Eugenie și Jack Brooksbank a început pe pârtiile de schi din Elveția, la Verbier, și s-a oficializat printr-o nuntă fastuoasă la Windsor, pe 12 octombrie 2018. De atunci, cuplul și-a construit o viață liniștită, devenind părinții lui August Philip Hawke, născut în februarie 2021, și ai lui Ernest George Ronnie, născut în mai 2023.

Cel de-al treilea copil va completa un tablou familial care a fost construit cu grijă și curaj, având în vedere că prima naștere a prințesei a fost una prin cezariană, cauzată de o operație majoră de scolioză suferită în copilărie. Absența de la slujba de Paște de anul acesta, de la Capela St. George, a fost acum explicată implicit prin această veste fericită, Eugenie și sora sa, Beatrice, primind acordul Regelui de a lipsi de la evenimentele publice pentru a se concentra pe viața de familie.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News