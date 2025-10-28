Cristina Cioran a spus ce face Alex Dobrescu în închisoare: „E băiat deștept”. Cum își vede copiii din spatele gratiilor

Cristina Cioran a oferit detalii rare despre viața fostului iubit, Alex Dobrescu, în închisoare. În luna septembrie, Dobrescu a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc.

Cum arată viața lui Alex Dobrescu în închisoare

Cristina Cioran a dezvăluit cu ce se ocupă fostul ei iubit, Alex Dobrescu, în închisoare, unde se află pentru trafic de droguri de mare risc. Dobrescu a făcut apel, iar în prezent așteaptă decizia instanței.

„Alex este bine, lucrează la bibliotecă, este deținut de sprijin. Îi ajută cu actele pe colegi, cu cereri, cu solicitări, cu tot felul. E băiat deștept și atunci îi vine mănușă acest job. Situația lui în momentul de față este în apel și vedem ce o să se mai întâmple după aceea. El își dorește să revină alături de copii. Pentru cârcotași, copiii mei au și mamă și tată și indiferent cât ne-am certat noi și care a fost situația sau care va fi ei vor avea tată toată viața lor!”, a spus Cristina, pentru Click!.

Cum îi vede Alex Dobrescu pe copiii lui și ai Cristinei Cioran

Deși se află în spatele gratiilor, Alex îi vede periodic pe Ema și Max, copiii pe care îi are cu Cristina. Dintr-o fostă relație, Alex mai are un fiu. Întâlnirile dintre Dobrescu și copiii lui cei mici se întâmplă online.

„Se pot face vizite online și am reușit să programăm și noi câteva. A văzut copiii. Ema a fost foarte fericită să-l vadă, să vorbească cu el și, bineînțeles, și el la fel. Vom continua cu aceste video call-uri atunci când ne va permite timpul. Sunt video call-uri, este un fel de vizită online la care el are dreptul”, a explicat Cristina.

Ce emisiunea prezintă Cristina Cioran la Antena 3 Constanța

Deși situația lor familială este delicată, Cristina are o stare de spirit pozitivă. Vedeta locuiește la Constanța cu mama ei și are propria emisiunea, „Dobrogea cu Gust”, la Antena 3 Constanța, datorită căreia se plimbă prin Dobrogea și cunoaște o mulțime de oameni interesanți.

„Starea mea de spirit este foarte bună. Mă bucur că îmi merge bine emisiunea, este excelentă, avem invitați mișto, ne plimbăm prin Dobrogea și facem chestii bune, cu gust. Totul e foarte bine! În vacanță vrem să plecăm la munte, dar cred că vom merge în Deltă, câteva zile, cât mai este frumos. Ema abia așteaptă să se plimbe cu barca. Mă bucur mult că s-a încălzit și sper să mai profităm puțin de vremea asta frumoasă! Intenționăm să mergem și în străinătate, poate chiar de sărbători, ne dorim foarte tare să mergem la sora mea în UK, dar o să vedem exact, nu ne facem planuri!”, a mai povestit prezentatoarea TV, pentru sursa citată.

