Cristina Cioran, secretul cu care își menține greutatea, după ce a slăbit în urma nașterii: „Fiecare femeie are puterea să își scrie singură povestea”

Cristina Cioran este complet schimbată, nu doar din punct de vedere fizic. Vedeta este mai liniștită și fericită ca niciodată după ce s-a mutat la Constanța, unde locuiește cu mama ei și cei doi copii pe care îi are cu Alex Dobrescu. Iată cum se simte actrița și ce planuri are.

Cristina Cioran a slăbit după naștere și acum se menține cu batoane proteice

Cristina Cioran și-a găsit liniștea după ce a născut și al doilea copil, chiar dacă s-a despărțit de Alex Dobrescu, tatăl micuților. Actrița s-a mutat la Constanța, cu mama ei, a slăbit, iar lucrurile merg din ce în ce mai bine pentru ea.

În plus, vedeta spune că l-a iertat pe tatăl copiilor săi și a învățat iubirea de sine, așa că acum este mult mai liniștită și împăcată.

Citește și: Reacția Cristinei Cioran după condamnarea lui Alex Dobrescu. „Da, am văzut și eu știrile!” Ce spune despre situația tatălui copiilor ei

„Băiatul face 8 luni și e genial! După ce am slăbit acum doar mă întrețin cu batoane proteice one meal. Vreau să știe femeile că e ok să lupte să fie bine, să își dorească să arate bine la orice vârstă, să se alinte, să se iubească.

Am realizat în primul rând că înainte de orice trebuie să mă iubesc pe mine! Deja fac asta și sunt recunoscătoare că am oameni lângă mine care mă iubesc și mă susțin și mă apreciază. Sper din suflet să nu îi dezamăgesc și ca oamenii să înțeleagă că iertarea face parte din viață!

Spun asta pentru că l-am iertat pe Alex și ceea ce mi-a oferit el mie, mă refer la copii, nu va șterge nimeni niciodată! Copiii lui sunt și vor rămâne ai lui și ai mei, ai noștri! Și chiar dacă viața ne-a dus pe drumuri diferite, dragostea învinge mereu! Dragostea copiilor, dragostea părinților”, a povestit Cristina Cioran pentru Click.

„Toate se vor calma și se vor stinge”

Cristina Cioran spune că se concentrează ce este mai important: copiii și mama ei. Ea mărturisește că a trecut prin clipe grele, însă spune că nicio furtună nu durează o veșnicie.

Citește și: Cristina Cioran și-a creștinat fiul. Max-Ioan a fost botezat de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în catedrala din Constanța. Alex Dobrescu, marele absent de la eveniment. „Au fost câteva clipe grele!”

Mai mult, actrița se declară nu doar fericită, ci recunoscătoare, împăcată și plină de speranță. Liniștea și cei doi copii i-au dat vedetei un motiv să vadă viața cu alți ochi.

„Acum sunt diferită, m-am schimbat! M-am întors acasă și mi-am întors fața către lucrurile cu adevărat importante. Nu există ceva mai important acum în afară de copiii mei și de mama mea. Toate se vor calma și se vor stinge.

Marea, ritmul blând și simplitatea lucrurilor m-au ajutat să mă regăsesc. Aici am învățat să respir din nou și să fiu recunoscătoare pentru tot ce am. Am trecut prin momente dificile dar cred cu tărie că nu există furtună care să dureze o veșnicie. Copiii mei, familia, prietenii adevărați m-au ajutat să mă ridic. Iar astăzi sunt împăcată, recunoscătoare și plină de speranță.

Citește și: Cristina Cioran, apariție surprinzătoare în costum de baie, la câteva luni după naștere. Fotografia care a stârnit un val de reacții. „Ce bine arăți!”

Cred în iubire, în reînnoire, în curaj. Și cred că fiecare femeie are puterea de a-și scrie singură povestea – frumoasă, imperfectă dar reală. Pentru mine, acesta este sensul vieții: să trăiesc autentic, să iubesc, să creez și să nu renunț niciodată la mine. Eu pot dacă vreau!”, a mai spus vedeta.

Urmărește-ne pe Google News