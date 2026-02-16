Max, fiul Cristinei Cioran, a împlinit un an. Ce a făcut Alex Dobrescu de ziua băiatului. „Asta a fost!”

Cristina Cioran a trăit o zi plină de emoție și bucurie pe 14 februarie, când băiețelul ei, Max, a împlinit un an. Vedeta a marcat momentul cu o petrecere restrânsă la Constanța, acolo unde locuiește alături de mama ei, și a reușit să transforme aniversarea într-o amintire de neuitat pentru întreaga familie.

Cum a fost sărbătorit micuțul Max

Deși ziua a fost despre Max, Cristina a atras și ea privirile, fiind într-o formă excelentă. La 48 de ani, vedeta a slăbit vizibil și a ales o ținută sexy: o rochie mulată, animal print, asortată cu dresuri în același model. „M-am bucurat că am fost și eu admirată și complimentată într-o zi atât de importantă pentru noi”, a mărturisit ea pentru click.ro.

Petrecerea a avut loc într-un loc de joacă nou deschis chiar în ziua respectivă. „Am sărbătorit la un loc de joacă pentru copii care s-a deschis chiar ieri, pe 14 februarie. Inițial am vrut să chemăm nășica acasă, dar ne-am gândit că mai bine ocupăm copiii micuți… Max este atât de cumințel, lui îi place oriunde suntem noi, mama și eu”, a povestit Cristina.

Tăierea moțului: Ce a ales Max de pe tavă

Momentul mult așteptat al zilei a fost tăierea moțului, iar micuțul Max a surprins pe toată lumea cu alegerile lui. Pe tăviță au fost puse obiecte simbolice: ceas, bijuterii, pix, carte, cheie de mașină, bani și o piesă de șah – regele.

„Max a ales piesa de șah, ca să fie înțelept și să-i placă șahul, pixul – ca să scrie bine, să fie intelectual, și banii, euro, ca să aibă o viață lipsită de griji”, a spus Cristina, vizibil încântată. Alegerea piesei de șah a avut și o semnificație specială, având în vedere că nașul copilului, Mircea Cazan, este campion internațional la șah.

Petrecerea s-a încheiat cu tortul preferat al familiei, cu ciocolată albă și ciocolată cu lapte, de la o cofetărie renumită din Constanța.

Cristina nu și-a ascuns emoțiile în această zi importantă. „M-am emoționat că a trecut primul lui an, i-am mulțumit mamei mele pentru tot! Pentru susținere, pentru încurajări în momentele grele… Mă uit la el și mi se pare că este superb, minunat. Realizez încă o dată în ce stă fericirea în realitate”, a spus vedeta.

Alături i-a fost și prietena ei din copilărie, Dana, una dintre cele mai apropiate persoane din viața Cristinei.

Reacția tatălui, Alex Dobrescu

Deși nu mai formează un cuplu, Cristina și Alex Dobrescu au păstrat o relație civilizată pentru binele copiilor. „Ne-a sunat și tatăl copiilor ca să ne felicite. I-am mulțumit și eu pentru că am așa copii frumoși și asta a fost”, a declarat vedeta.

