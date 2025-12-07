  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cristina Cioran, mărturisiri emoționante despre rolul de mamă a doi copii. „Mă detensionez plângând!” Cum se pregătește pentru sărbători

Cristina Cioran, mărturisiri emoționante despre rolul de mamă a doi copii. „Mă detensionez plângând!” Cum se pregătește pentru sărbători

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Cristina Cioran se pregătește pentru sărbători pline de emoții, cu bucuria primului Crăciun alături de bebelușul Max și cu entuziasmul Emei, care descoperă magia sfârșitului de an. În ciuda provocărilor, vedeta reușește să își păstreze optimismul și să se bucure de momentele speciale alături de familia ei.

Pregătiri pentru sărbătorile de iarnă

Cristina Cioran trăiește una dintre cele mai intense perioade din viața ei. La mai puțin de un an de când a devenit mamă pentru a doua oară, vedeta se pregătește pentru primul Crăciun alături de băiețelul Max și de fetița Ema, în vârstă de aproape cinci ani. Deși bucuria sărbătorilor este imensă, actrița recunoaște că provocările nu lipsesc, mai ales atunci când vine vorba de sănătatea celor mici.

Vedeta a povestit că familia ei se află în plin proces de pregătire pentru sărbători, iar Ema este mult mai implicată în atmosfera festivă. „Ne pregătim de sărbători, este primul Crăciun cu bebelușul. Ema este mult mai conștientă anul acesta de sărbători; la 4 ani și jumătate, aproape 5, este mult mai în temă. A scris și scrisoare către Moș Crăciun.

Aveam multe planuri pentru anul acesta. Ne pregătim să facem bradul. Nu este decisă ce brad vrea; mi-a spus că vrea un brad mic și unul mare, cel mic pentru Max și cel mare pentru ea. Cumva, fiecare cu bradul lui… o să vedem”, a declarat Cristina Cioran pentru Spynews.ro.

Deși a mers la vot cu Nicușor Dan, partenera președintelui, Mirabela Grădinaru, NU a votat. Ce a făcut, de fapt, cât timp el a intrat în cabina de vot / Foto
Deși a mers la vot cu Nicușor Dan, partenera președintelui, Mirabela Grădinaru, NU a votat. Ce a făcut, de fapt, cât timp el a intrat în cabina de vot / Foto
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Cristina Cioran, secretul cu care își menține greutatea, după ce a slăbit în urma nașterii: „Fiecare femeie are puterea să își scrie singură povestea”

Citeşte şi: Reacția Cristinei Cioran după condamnarea lui Alex Dobrescu. „Da, am văzut și eu știrile!” Ce spune despre situația tatălui copiilor ei

„Te doare mintea!” Cristian Tudor Popescu, reacție acidă la adresa lui Nicușor Dan, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. De ce a răbufnit cunoscutul ziarist
„Te doare mintea!” Cristian Tudor Popescu, reacție acidă la adresa lui Nicușor Dan, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. De ce a răbufnit cunoscutul ziarist
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Cristina Cioran și-a creștinat fiul. Max-Ioan a fost botezat de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în catedrala din Constanța. Alex Dobrescu, marele absent de la eveniment. „Au fost câteva clipe grele!”

Citeşte şi: Cristina Cioran, apariție surprinzătoare în costum de baie, la câteva luni după naștere. Fotografia care a stârnit un val de reacții. „Ce bine arăți!”

Provocările zilnice de mamă a doi copii mici

Deși trăiește momente pline de emoție, Cristina Cioran nu ascunde faptul că a trecut prin perioade dificile din cauza răcelilor copiilor. Vedeta a mărturisit că sprijinul mamei sale este esențial și că are propriul mod de a se descărca atunci când simte că nu mai poate.

„Într-adevăr, o am pe mama, care este un înger, și fără ea nu știu dacă m-aș descurca. Nu știu ce fac când nu mai pot… mai pot puțin. Nu există ‘nu pot’. Eu mă detensionez plângând. Dacă simt că nu mai pot, mă descarc: plâng, îmi eliberez nervii și stresul și… aia e.

Au fost niște perioade destul de grele cu răcelile și le-am depășit, pentru că nu aveam ce face, trebuia să le depășim” – a adăugat actrița.

Cristina Cioran a explicat că preocuparea ei principală este protejarea lui Max, care are un organism fragil și trebuie să își formeze imunitatea. „Problema nu este la Ema sau la noi, ci la cel mic, să nu ia vreo viroză, pentru că la el este puțin mai complicat. Nu îi prea dăm tratament; încercăm să îi dăm cât mai puțin, pentru a-și forma imunitatea, să se lupte organismul lui, care este foarte fragil. Trebuie să învețe să se apere singur.”

Cristina Cioran şi Alex DobrescuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 17)

Alexandru Dobrescu își vede copiii prin video call

Alexandru Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a fost condamnat în septembrie la patru ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Vedeta a vorbit deschis despre activitatea fostului ei partener în detenție și despre legătura pe care acesta o menține cu familia.

„Alex este bine, lucrează la bibliotecă, este deținut de sprijin. Îi ajută cu actele pe colegi, cu cereri, cu solicitări, cu tot felul. E băiat deștept și atunci îi vine mănușă acest job. Situația lui în momentul de față este în apel și vedem ce o să se mai întâmple după aceea. El își dorește să revină alături de copii. Pentru cârcotași, copiii mei au și mamă și tată și indiferent cât ne-am certat noi și care a fost situația sau care va fi ei vor avea tată toată viața lor!”, a declarat Cristina pentru Click!.

Chiar dacă se află în spatele gratiilor, Dobrescu reușește să își vadă periodic copiii, Ema și Max, prin intermediul vizitelor online. Dintr-o relație anterioară, acesta mai are un fiu. Cristina a explicat cum decurg aceste întâlniri virtuale:

„Se pot face vizite online și am reușit să programăm și noi câteva. A văzut copiii. Ema a fost foarte fericită să-l vadă, să vorbească cu el și, bineînțeles, și el la fel. Vom continua cu aceste video call-uri atunci când ne va permite timpul. Sunt video call-uri, este un fel de vizită online la care el are dreptul”, a spus vedeta.

Foto – Facebook / Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2025. Racii pornesc într-o vânătoare de comori, Berbecii pot izbucni
Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2025. Racii pornesc într-o vânătoare de comori, Berbecii pot izbucni
Fanatik
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
GSP.ro
Are 47 de ani, iar ținuta ei transparentă a provocat controverse la tragerea la sorți: „Prea îndrăzneaţă pentru un eveniment fotbalistic”
Are 47 de ani, iar ținuta ei transparentă a provocat controverse la tragerea la sorți: „Prea îndrăzneaţă pentru un eveniment fotbalistic”
Click.ro
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Redactia.ro
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Citește și...
Exit Poll București 2025. Live update – primele rezultate pentru Primăria Capitalei sunt oferite de numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA
Tabel pensii anticipate parțiale în 2025: penalizări exacte, de la 1 lună la 5 ani. Cât pierzi lunar
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Daniel Gyorfi, îndrumată de preot ca să poată avea un copil. Ce i-a spus duhovnicul
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la secția de votare. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan
Cine este Agatha Kundri, soția lui Mihai Gâdea. Sunt căsătoriți de peste 17 ani și au împreună o fată
Cine este Mihai Gâdea. A studiat teologia înainte să devină jurnalist și are o familie superbă. "Nu sunt pastor şi-mi pare rău că nu sunt!"
Pârtii de schi de vis
EXIT POLL ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025. Au apărut primele cifre, cum au votat bucureştenii

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la secția de votare. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la secția de votare. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan
Cine este Agatha Kundri, soția lui Mihai Gâdea. Sunt căsătoriți de peste 17 ani și au împreună o fată
Cine este Agatha Kundri, soția lui Mihai Gâdea. Sunt căsătoriți de peste 17 ani și au împreună o fată
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Elle
Diana Dumitrescu, declarații despre problemele din relația cu soțul ei, după 6 ani de căsătorie: „Nimic nu e perfect, nimic nu e ceea ce pare, oamenii…”
Diana Dumitrescu, declarații despre problemele din relația cu soțul ei, după 6 ani de căsătorie: „Nimic nu e perfect, nimic nu e ceea ce pare, oamenii…”
Vivian, fiica trans a lui Elon Musk, nevoită să se deghizeze în public din cauza conflictului cu miliardarul. Tensiunile cu tatăl ei au determinat-o să recurgă la acest gest: "Mulți pot fi și foarte dubioși..."
Vivian, fiica trans a lui Elon Musk, nevoită să se deghizeze în public din cauza conflictului cu miliardarul. Tensiunile cu tatăl ei au determinat-o să recurgă la acest gest: "Mulți pot fi și foarte dubioși..."
Relația dintre Brad Pitt și Ines de Ramon devine din ce în ce mai serioasă. Ce au dezvăluit surse apropiate actorului: "După ce s-au mutat împreună..."
Relația dintre Brad Pitt și Ines de Ramon devine din ce în ce mai serioasă. Ce au dezvăluit surse apropiate actorului: "După ce s-au mutat împreună..."
DailyBusiness.ro
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
A1.ro
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României
Horoscop 8 decembrie 2025. Se vede luminița de la capătul tunelului. O zodie scapă de problemele pe plan financiar și plan sentimental
Horoscop 8 decembrie 2025. Se vede luminița de la capătul tunelului. O zodie scapă de problemele pe plan financiar și plan sentimental
Cine este Mihai Gâdea. A studiat teologia înainte să devină jurnalist și are o familie superbă. "Nu sunt pastor şi-mi pare rău că nu sunt!"
Cine este Mihai Gâdea. A studiat teologia înainte să devină jurnalist și are o familie superbă. "Nu sunt pastor şi-mi pare rău că nu sunt!"
Horoscop 7 decembrie 2025. O zodie este pregătită să întâlnească dragostea adevărată. Urmează fluturi în stomac și fericire supremă
Horoscop 7 decembrie 2025. O zodie este pregătită să întâlnească dragostea adevărată. Urmează fluturi în stomac și fericire supremă
Prețuri controversate la hotelul Simonei Halep pentru Revelion 2026. Câte mii de euro costă patru nopți de cazare hotelul ei de lux din Poiana Brașov
Prețuri controversate la hotelul Simonei Halep pentru Revelion 2026. Câte mii de euro costă patru nopți de cazare hotelul ei de lux din Poiana Brașov
Observator News
Studiu ARA: Câţi bucureşteni au ales un independent şi câţi un suveranist până la ora 18:00
Studiu ARA: Câţi bucureşteni au ales un independent şi câţi un suveranist până la ora 18:00
Libertatea pentru Femei
Din nou doliu în presă! Fiul marilor noștri actori a murit în puterea vârstei! Atât de tânăr! Și-a lăsat soția și fiul pe pământ și a plecat în cer, la dragii lui părinți
Din nou doliu în presă! Fiul marilor noștri actori a murit în puterea vârstei! Atât de tânăr! Și-a lăsat soția și fiul pe pământ și a plecat în cer, la dragii lui părinți
Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Artan. Fiica lui, distrusă de durere, a făcut un gest incredibil pentru cei veniți la funeralii
Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Artan. Fiica lui, distrusă de durere, a făcut un gest incredibil pentru cei veniți la funeralii
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Viva.ro
Tuturor le-a scăpat din vedere, dar nu și ochiului fin al Andreei Esca, de jurnalistă. Ce a putut observa vedeta când a văzut-o pe Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: "Chiar și atunci când..."
Tuturor le-a scăpat din vedere, dar nu și ochiului fin al Andreei Esca, de jurnalistă. Ce a putut observa vedeta când a văzut-o pe Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: "Chiar și atunci când..."
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Redactia.ro
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
De ce depresia la bărbați poate trece neobservată? Semnele ascunse, rareori remarcate
De ce depresia la bărbați poate trece neobservată? Semnele ascunse, rareori remarcate
Cum să ții kilogramele departe după 50 de ani: secretul dezvăluit de cercetători
Cum să ții kilogramele departe după 50 de ani: secretul dezvăluit de cercetători
3 greșeli fatale care distrug căsnicia. Cum să o salvezi înainte să fie prea târziu
3 greșeli fatale care distrug căsnicia. Cum să o salvezi înainte să fie prea târziu
Transformare surprinzătoare: Ce se întâmplă în corpul tău după două ore de mers pe jos pe zi timp de o lună
Transformare surprinzătoare: Ce se întâmplă în corpul tău după două ore de mers pe jos pe zi timp de o lună
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton