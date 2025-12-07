Cristina Cioran, mărturisiri emoționante despre rolul de mamă a doi copii. „Mă detensionez plângând!” Cum se pregătește pentru sărbători

Cristina Cioran se pregătește pentru sărbători pline de emoții, cu bucuria primului Crăciun alături de bebelușul Max și cu entuziasmul Emei, care descoperă magia sfârșitului de an. În ciuda provocărilor, vedeta reușește să își păstreze optimismul și să se bucure de momentele speciale alături de familia ei.

Pregătiri pentru sărbătorile de iarnă

Cristina Cioran trăiește una dintre cele mai intense perioade din viața ei. La mai puțin de un an de când a devenit mamă pentru a doua oară, vedeta se pregătește pentru primul Crăciun alături de băiețelul Max și de fetița Ema, în vârstă de aproape cinci ani. Deși bucuria sărbătorilor este imensă, actrița recunoaște că provocările nu lipsesc, mai ales atunci când vine vorba de sănătatea celor mici.

Vedeta a povestit că familia ei se află în plin proces de pregătire pentru sărbători, iar Ema este mult mai implicată în atmosfera festivă. „Ne pregătim de sărbători, este primul Crăciun cu bebelușul. Ema este mult mai conștientă anul acesta de sărbători; la 4 ani și jumătate, aproape 5, este mult mai în temă. A scris și scrisoare către Moș Crăciun.

Aveam multe planuri pentru anul acesta. Ne pregătim să facem bradul. Nu este decisă ce brad vrea; mi-a spus că vrea un brad mic și unul mare, cel mic pentru Max și cel mare pentru ea. Cumva, fiecare cu bradul lui… o să vedem”, a declarat Cristina Cioran pentru Spynews.ro.

Provocările zilnice de mamă a doi copii mici

Deși trăiește momente pline de emoție, Cristina Cioran nu ascunde faptul că a trecut prin perioade dificile din cauza răcelilor copiilor. Vedeta a mărturisit că sprijinul mamei sale este esențial și că are propriul mod de a se descărca atunci când simte că nu mai poate.

„Într-adevăr, o am pe mama, care este un înger, și fără ea nu știu dacă m-aș descurca. Nu știu ce fac când nu mai pot… mai pot puțin. Nu există ‘nu pot’. Eu mă detensionez plângând. Dacă simt că nu mai pot, mă descarc: plâng, îmi eliberez nervii și stresul și… aia e.

Au fost niște perioade destul de grele cu răcelile și le-am depășit, pentru că nu aveam ce face, trebuia să le depășim” – a adăugat actrița.

Cristina Cioran a explicat că preocuparea ei principală este protejarea lui Max, care are un organism fragil și trebuie să își formeze imunitatea. „Problema nu este la Ema sau la noi, ci la cel mic, să nu ia vreo viroză, pentru că la el este puțin mai complicat. Nu îi prea dăm tratament; încercăm să îi dăm cât mai puțin, pentru a-și forma imunitatea, să se lupte organismul lui, care este foarte fragil. Trebuie să învețe să se apere singur.”

Alexandru Dobrescu își vede copiii prin video call

Alexandru Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a fost condamnat în septembrie la patru ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Vedeta a vorbit deschis despre activitatea fostului ei partener în detenție și despre legătura pe care acesta o menține cu familia.

„Alex este bine, lucrează la bibliotecă, este deținut de sprijin. Îi ajută cu actele pe colegi, cu cereri, cu solicitări, cu tot felul. E băiat deștept și atunci îi vine mănușă acest job. Situația lui în momentul de față este în apel și vedem ce o să se mai întâmple după aceea. El își dorește să revină alături de copii. Pentru cârcotași, copiii mei au și mamă și tată și indiferent cât ne-am certat noi și care a fost situația sau care va fi ei vor avea tată toată viața lor!”, a declarat Cristina pentru Click!.

Chiar dacă se află în spatele gratiilor, Dobrescu reușește să își vadă periodic copiii, Ema și Max, prin intermediul vizitelor online. Dintr-o relație anterioară, acesta mai are un fiu. Cristina a explicat cum decurg aceste întâlniri virtuale:

„Se pot face vizite online și am reușit să programăm și noi câteva. A văzut copiii. Ema a fost foarte fericită să-l vadă, să vorbească cu el și, bineînțeles, și el la fel. Vom continua cu aceste video call-uri atunci când ne va permite timpul. Sunt video call-uri, este un fel de vizită online la care el are dreptul”, a spus vedeta.

