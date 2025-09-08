Home > Vedete > Româneşti > Cristina Cioran și-a creștinat fiul. Max-Ioan a fost botezat de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în catedrala din Constanța. Alex Dobrescu, marele absent de la eveniment. „Au fost câteva clipe grele!”
Cristina Cioran și-a creștinat fiul, pe Max-Ioan, în vârstă de șapte luni în weekend și a postat pe rețelele sociale imagini emoționale de la frumosul eveniment. Botezul a avut loc la Constanța, într-un cadru solemn și intim, în prezența celor mai apropiați oameni din viața vedetei. Deși momentul a fost marcat de bucurie, absența tatălui copilului, Alex Dobrescu, a lăsat un gol vizibil în tabloul de familie.
Slujba religioasă a fost oficiată de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în catedrala din Constanța. Cristina a descris ziua ca fiind „cu totul specială” pentru familia sa, iar imaginile publicate ulterior pe rețelele de socializare au surprins zâmbetele și emoția celor prezenți. „Aș vrea să vă mărturisesc că Max este botezat! Am avut marea onoare ca această slujbă de botez să fie înfăptuită de Înaltpreasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în catedrala din Constanța!”, a transmis actrița pe rețelele de socializare.
Nașa micuțului Max a fost Elena Vasile, o prietenă apropiată a Cristinei, care i-a fost alături cu devotament. „Mulțumesc din suflet pentru tot, nașa lui Max, Elena Vasile, mai ales pentru faptul că ți-ai dorit să-l creștinezi pe Max-Ioan, că ți-ai dorit să fie finuțul tău și să fie în grija ta și a minunatului tău băiat!”, a transmis vedeta, exprimându-și recunoștința.
Deși Cristina și-ar fi dorit ca familia să fie completă în această zi importantă, Alex Dobrescu, tatăl lui Max, nu a putut fi prezent. Reținut preventiv din luna martie, Dobrescu se află în mijlocul unui proces complicat, fiind trimis în judecată la finalul lunii mai pentru acuzații grave de trafic de droguri. Vedeta a sperat până în ultima clipă într-o întorsătură favorabilă, dar slujba s-a desfășurat fără el.
„Au fost câteva clipe grele, pentru că atunci când au fost strigați părinții… am fost doar eu. Altele erau planurile…”, a mărturisit Cristina, cu sinceritate și durere. Cu toate acestea, sprijinul mamei sale și al rudelor apropiate i-a oferit puterea de a transforma ziua într-un moment de sărbătoare. „Am avut-o alături pe mama mea minunată, cea care este mereu lângă mine și copiii mei. Au fost alături de noi rudele și prietenii foarte apropiați și vă mulțumesc din suflet!”
În ciuda circumstanțelor dificile, Cristina Cioran a ales să se concentreze pe luminile din viața sa: copiii, familia și credința. „Max este creștin! Mulțumesc, Doamne, că ești alături de noi, că ne protejezi și ne iubești! Promit că vă mai pun poze!”, a scris vedeta pe Instagram.