Denisa și Iancu Sterp au decis să nu își boteze copilul. David a primit binecuvântarea într-o biserică evanghelică

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Denisa Coțolan și Iancu Sterp și-au binecuvântat fiul, David, pe 22 martie, într-o ceremonie emoționantă la o biserică evanghelică. Cei doi au ales să nu îl boteze pe micuț, explicând mai apoi de ce au luat această decizie.

Denisa și Iancu Sterp nu își botează copilul

Un moment special și plin de emoție a marcat viața cuplului Denisa Coțolan și Iancu Sterp, care și-au binecuvântat fiul, David, într-o ceremonie restrânsă, dar cu o semnificație profundă. Cei doi au optat pentru o slujbă religioasă diferită de Taina Botezului ortodox, alegând să respecte convingerile lor spirituale.

Duminică, 22 martie 2026, familia Sterp s-a reunit pentru un eveniment de suflet dedicat mezinului familiei. Evenimentul a avut loc într-o biserică evanghelică, cu o atmosferă intimă și plină de emoție, potrivit imaginilor publicate pe rețelele de socializare. Acest moment simbolic a fost ales de părinți ca o alternativă la botezul tradițional.

Denisa și Iancu Sterp au decis să urmeze un alt drum spiritual, punând accent pe binecuvântare, pe care o văd ca pe un gest de oferire a copilului în fața lui Dumnezeu.

„Credem în binecuvântarea copiilor, așa cum este scris în Biblie, ca ei să fie aduși înaintea Domnului. Botezul îl vedem ca pe un legământ asumat, făcut atunci când omul este conștient și alege cu inima să-l urmeze pe Dumnezeu”, a explicat Denisa Coțolan pe contul său de Instagram.

Aceasta a fost și declarația care a clarificat decizia lor de a opta pentru o binecuvântare în locul botezului clasic ortodox.

Citește și: Nicholas Brendon din „Buffy, spaima vampirilor” a murit la 54 de ani. Suferea de o afecțiune rară

Citește și: Mara Bănică, după ce fiul ei a fost agresat fizic de un profesor: „Sunt năucită de evoluția acestor lucruri”

Primele imagini de la eveniment

David, născut cu doar două zile înainte de Crăciun, a devenit rapid centrul universului pentru Denisa și Iancu Sterp. Emoțiile au fost copleșitoare în ziua ceremoniei, iar familia extinsă a fost alături de micuț pentru a-i ura un drum plin de lumină și iubire.

„David, ești începutul celei mai frumoase povești din viața noastră. Te iubim infinit”, a scris Denisa pe Instagram, împărtășind cu urmăritorii săi bucuria acestui moment unic.

Citește și: Ce mesaj a publicat soacra Andreei Popescu după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc: „Fără cuvinte”

Citește și: Simona de la Insula Iubirii, însărcinată pentru prima dată. Tânăra s-a logodit de curând, la Paris

Povestea a fost completată de alte mesaje emoționante: „Astăzi nu este doar o zi… este începutul unui drum. David, ai adus în viața noastră o iubire pe care nu știam că o putem simți. Ne rugăm să crești sănătos, iubit și protejat în fiecare pas pe care îl vei face. Iar noi vom fi mereu aici… să te ținem de mână.❤️”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la binecuvântarea fiului Denisei și al lui Iancu Sterp

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News