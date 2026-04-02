Cristina Cioran a vorbit deschis despre relația cu fostul ei partener, Alex Dobrescu, într-un dialog sincer în podcastul Ioanei Ginghină. După o perioadă tensionată, marcată de declarații dure și momente dificile, vedeta spune că a ajuns într-un punct al vieții în care privește totul cu mai multă maturitate și înțelegere.

„Am iertat omul” – Cristina, despre lecțiile învățate după despărțire

Actrița a recunoscut că, deși separarea a fost una complicată, timpul și experiențele trăite au ajutat-o să vadă lucrurile diferit. „Am iertat omul, pentru că eu am primit ceva mult mai scump. Eu am primit ceva de la Doamne-Doamne, care am crezut că nu va veni niciodată, deși speram”, a mărturisit Cristina, referindu-se la copiii ei.

Vedeta spune că, dacă ar putea da timpul înapoi, ar aborda relația cu mai mult calm și mai puțină impulsivitate. „Dacă ar fi să o iau de la capăt, poate că nu aș mai fi așa gălăgioasă și poate că nu i-aș mai dori răul atât de tare”, a spus ea.

Discuția care nu a mai avut loc

Cristina a dezvăluit că înainte ca Alex Dobrescu să fie arestat, cei doi urmau să aibă o întâlnire publică, în cadrul unei emisiuni, pentru a clarifica toate lucrurile care au rănit-o. „Înainte ca Alex să fie arestat, aveam o emisiune amândoi, urma să facem o întâlnire față în față, în care eu să îi spun ce m-a durut. Totul, public”, a explicat actrița.

Ea a adăugat că nu își mai face planuri pe termen lung, pentru că viața i-a demonstrat că lucrurile se pot schimba radical peste noapte. „Eu le iau pas cu pas. Nu îmi fac planuri. Orice plan mi-am făcut, s-a demolat.”

Cristina a recunoscut că, imediat după incidentele tensionate dintre ei, gândurile ei nu erau deloc bune. „O să fiu foarte atentă când voi mai vrea, de acum acolo, răul cuiva. Adică, nu-mi doream să îi fie bine, atunci, după incidente”, a spus ea cu sinceritate.

Astăzi, însă, vedeta privește totul cu mai multă liniște și înțelepciune. „Totul trece, asta e important”, a concluzionat Cristina Cioran, lăsând să se înțeleagă că a ales să meargă mai departe fără resentimente.

Care este relația copiilor Cristinei Cioran cu tatăl lor, Alex Dobrescu

Cristina Cioran a vorbit deschis despre legătura copiilor ei cu Alex Dobrescu, explicând că fiul lor, Max, aproape că nu a apucat să își cunoască tatăl. Actrița a spus că între ridicarea ordinului de restricție și arestarea lui Alex au existat doar câteva zile în care cei doi s-au putut vedea. „Pe Max nu prea îl cunoaște că nu prea s-au văzut. Între finalizarea ordinului de restricție și momentul arestării lui au fost cred că 10 zile. Au avut puțin timp împreună și în rest l-a văzut pe video”, a declarat Cristina în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu.

În schimb, relația lui Alex cu Emma, fiica mai mare, este mult mai apropiată. „Cu Emma are o relație specială. Și sper să se reia legătura dintre ei”, a spus vedeta.

Chiar și din spatele gratiilor, Alex încearcă să păstreze contactul cu cei mici prin apeluri video. „Vorbim prin videocall o dată la ceva vreme. A văzut copiii, vorbește cu copiii, i-am spus cum a fost la petrecere. Mi-aș fi dorit să fie alături de copii”, a mărturisit Cristina.

Pentru Emma, absența tatălui este dificilă. „Emma îi simte lipsa, vorbesc aproape în fiecare zi la telefon și se văd pe video”, a spus actrița, explicând că încearcă să o protejeze pe fetiță de adevăr până când va fi pregătită să îl înțeleagă. „I-am zis că este plecat la muncă. Când o fi momentul, o să-i spunem și adevărul.”

Cristina Cioran încă îl mai iubește pe Alex Dobrescu

În urmă cu câteva săptămâni, Cristina Cioran și-a deschis sufletul despre sentimentele pe care încă le are pentru Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, aflat în prezent în penitenciar. Deși trece printr-o perioadă dificilă, vedeta spune că nu și-a pierdut speranța și își dorește ca Alex să rămână prezent în viața micuților lor, Ema și Max.

Relația dintre cei doi a fost una intensă, cu momente frumoase, dar și cu multe provocări. Din iubirea lor au rezultat doi copii, iar Cristina recunoaște că legătura cu Alex nu s-a stins complet. Vedeta a mărturisit că „încă îl iubește” și că își dorește ca cei mici să crească având alături ambii părinți, chiar dacă situația actuală este complicată.

„Nimeni nu a vrut să fim în situația asta, nimeni. Eu încerc în fiecare zi să depășesc partea negativă, să depășesc durerea asta care a existat și va exista. Și da, dragostea nu trece. Și da, o spun cu gura mare, eu încă îl iubesc pe Alex. Și-i mulțumesc că mi-a făcut acești copii. Și mă bucur că am copiii sănătoși, frumoși și buni. Dar vreau să se termine odată pentru totdeauna. Și să văd că mergem mai departe. Că are un plan de viitor, că are un plan pentru noi, pentru copiii lui”, a declarat vedeta pentru spynews.ro.

Foto – Facebook

