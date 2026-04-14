Cristina Cioran, pas neașteptat în legătură cu Alex Dobrescu: „Chiar m-am gândit!” Ce decizie a luat legată de tatăl copiilor săi

La mai bine de un an după ce partenerul ei, Alex Dobrescu, a fost arestat și condamnat la patru ani de închisoare într-un dosar de trafic de droguri de mare risc, Cristina Cioran a decis să-l viziteze pentru prima dată. Vedeta a vorbit deschis despre această hotărâre și despre procesul personal prin care a trecut în ultimele luni, în timp ce a crescut singură cei doi copii ai lor.

„M-am gândit la Alex, la faptul că e acolo și că nu e foarte bine”

Cristina Cioran spune că perioada postului a făcut-o să reflecteze mai profund la oamenii din viața ei și la iertare. Deși relația cu Alex Dobrescu a fost marcată de tensiuni, inclusiv un ordin de restricție cerut chiar de ea, vedeta afirmă că a ales să lase trecutul în urmă.

„M-am gândit la oamenii buni, la lucrurile frumoase, m-am gândit și la Alex, la faptul că e acolo și că nu e foarte bine, dar el e un tip pozitiv și depășește tot. Abia așteptăm să vină acasă. Eu am sufletul împăcat și cred că și el. Eu una da, am iertat tot și chiar m-am gândit să-i fac și o vizită”, a declarat Cristina Cioran pentru Spynews.ro.

Prima vizită după un an

Deși a vorbit cu el la telefon și știe că Alex ține legătura cu copiii ori de câte ori are voie, Cristina nu l-a vizitat niciodată până acum. Acum, însă, spune că este pregătită să facă acest pas.

„Cred că săptămâna aceasta o să-i fac o vizită, să-i duc una alta. Nu știu dacă mă duc singură, dar cred că mă duc cu unul dintre copii”, a spus vedeta.

Cristina Cioran încă analizează dacă este potrivit să ia cu ea unul dintre cei mici, însă nu a luat o decizie finală.

„Sunt lecții de viață… evenimente nedorite, dar care există”

Vedeta privește situația ca pe o experiență dureroasă, dar cu învățăminte importante, atât pentru ea, cât și pentru partenerul ei.

„Sunt lecții de viață și evenimente din viața unui om, evenimente nedorite, dar care există. Ce e mai important decât să accepți prezentul, să accepți viitorul și să-l pregătești cât poți de bine ca să nu te prindă cu chiloții în vine”, a mai spus Cristina Cioran.

Cristina Cioran a crescut singură cei doi copii în ultimul an, după ce Alex Dobrescu a fost încarcerat la scurt timp după nașterea mezinului. Deși trecutul lor a fost complicat, vedeta spune că a ales să privească înainte și să ofere o șansă reconectării, cel puțin la nivel uman, pentru binele copiilor și al familiei.

Citeşte şi: Cristina Cioran, mărturisire dureroasă despre Alex Dobrescu. „Dacă ar fi să o iau de la capăt, poate că nu aș mai…” Ce a regretă despre certurile dintre ei

Citeşte şi: Cristina Cioran, declarații tranșante despre Alex Dobrescu: „El și-ar dori să vadă fetița, copiii, dar deocamdată nu! De ce nu îl vizitează în închisoare

Citeşte şi: Cristina Cioran, în lacrimi după ce a văzut interviul cu Alex Dobrescu din închisoare: „Încă îl iubesc”. De ce este bărbatul încarcerat

Cristina Cioran, confesiuni despre relația cu Alex Dobrescu: „Am iertat omul”

Cristina Cioran a vorbit deschis despre relația cu fostul ei partener, Alex Dobrescu, în podcastul Ioanei Ginghină, mărturisind că a ajuns într-o etapă a vieții în care privește totul cu mai multă maturitate. După o perioadă tensionată, marcată de conflicte și declarații dure, vedeta spune că timpul și experiențele trăite au ajutat-o să își schimbe perspectiva.

Actrița a explicat că l-a iertat pe Alex Dobrescu, subliniind că cei mai mari câștiguri ai relației lor sunt copiii. „Am iertat omul, pentru că eu am primit ceva mult mai scump”, a spus Cristina, referindu-se la cei mici. Ea a recunoscut că, dacă ar putea retrăi acea perioadă, ar aborda situațiile cu mai mult calm și mai puțină impulsivitate: „Poate că nu aș mai fi așa gălăgioasă și poate că nu i-aș mai dori răul atât de tare”.

