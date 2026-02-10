Cristina Cioran, declarații neașteptate despre familia Iorgulescu. „Îmi pare rău că n-am mers mai departe și nu i-am reclamat!” Ce i s-a întâmplat actriței

Cristina Cioran a vorbit deschis despre una dintre cele mai traumatizante experiențe din viața ei: nașterea prematură a fetiței. Actrița susține că totul ar fi pornit de la o enterocolită severă, pe care crede că a făcut‑o după ce a mâncat la un restaurant deținut de familia Iorgulescu.
Cristina Cioran a povestit că a ales să mănânce la un restaurant din zona Barbu Văcărescu, administrat de Gino Iorgulescu. Deși era însărcinată, a comandat linguini cu fructe de mare, după ce s-a asigurat că preparatul este sigur.
„Am întrebat ospătarul dacă sunt bune, că-s gravidă, și m-a asigurat că da. Fructele de mare erau gătite, nu crude. Ceva a fost acolo nepotrivit, pentru că eu după aia nu am mai mâncat absolut nimic și, în câteva ore, m-a luat”, a declarat actrița pentru Spynews.ro.
Ea spune că regretă că nu a mers mai departe cu o reclamație, deși simțea că ceva nu era în regulă: „Îmi pare rău că n-am mers mai departe și nu i-am reclamat.”