  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cristina Cioran, declarații neașteptate despre familia Iorgulescu. „Îmi pare rău că n-am mers mai departe și nu i-am reclamat!” Ce i s-a întâmplat actriței

Cristina Cioran, declarații neașteptate despre familia Iorgulescu. „Îmi pare rău că n-am mers mai departe și nu i-am reclamat!” Ce i s-a întâmplat actriței

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Cristina Cioran a vorbit deschis despre una dintre cele mai traumatizante experiențe din viața ei: nașterea prematură a fetiței. Actrița susține că totul ar fi pornit de la o enterocolită severă, pe care crede că a făcut‑o după ce a mâncat la un restaurant deținut de familia Iorgulescu.

Masa care a schimbat totul

Cristina Cioran a povestit că a ales să mănânce la un restaurant din zona Barbu Văcărescu, administrat de Gino Iorgulescu. Deși era însărcinată, a comandat linguini cu fructe de mare, după ce s-a asigurat că preparatul este sigur.

„Am întrebat ospătarul dacă sunt bune, că-s gravidă, și m-a asigurat că da. Fructele de mare erau gătite, nu crude. Ceva a fost acolo nepotrivit, pentru că eu după aia nu am mai mâncat absolut nimic și, în câteva ore, m-a luat”, a declarat actrița pentru Spynews.ro.

Ea spune că regretă că nu a mers mai departe cu o reclamație, deși simțea că ceva nu era în regulă: „Îmi pare rău că n-am mers mai departe și nu i-am reclamat.”

Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Recomandarea zilei

Enterocolita care i-ar fi declanșat travaliul

Actrița este convinsă că episodul de enterocolită a fost factorul declanșator al nașterii premature.

„Enterocolita aia mi-a provocat travaliu și toate contracțiile. Eu n-am recunoscut acel travaliu, nu aveam de unde să-l cunosc, pentru că sarcina mergea extraordinar de bine”, explică ea.

Marcel Ciolacu e căsătorit de aproape 20 de ani cu Roxana și sunt foarte mândri de fiul lor. Femeia e licențiată în Chimie, însă practică altă meserie și preferă să stea departe de luminile reflectoarelor. Politicianul spunea: „Spre ruşinea mea ajung din ce în ce mai rar acasă!” Refuzul categoric al soției sale
Marcel Ciolacu e căsătorit de aproape 20 de ani cu Roxana și sunt foarte mândri de fiul lor. Femeia e licențiată în Chimie, însă practică altă meserie și preferă să stea departe de luminile reflectoarelor. Politicianul spunea: „Spre ruşinea mea ajung din ce în ce mai rar acasă!” Refuzul categoric al soției sale
Recomandarea zilei

Cristina spune că durerile le-a pus pe seama problemelor digestive, nu pe seama unei complicații obstetricale. A consultat medici, inclusiv un gastroenterolog, însă situația a evoluat rapid

Deși face legătura între starea ei și mâncarea consumată, Cristina Cioran subliniază că nu aruncă vina exclusiv asupra restaurantului.

„Nu-ți imagina că dau vina doar pe ospătar sau pe bucătar. Îmi dau vina în primul rând pe mine că am comandat așa ceva. Dar era ceva acolo”, spune vedeta.

Citeşte şi: Cristina Cioran, decizie surprinzătoare în relația cu Alex Dobrescu. „M-am rugat la Dumnezeu să îmi dea un semn!” Ce a decis în privința tatălui copiilor ei

Citeşte şi: Ce le-a spus Cristina Cioran copiilor săi despre tatăl lor. Alex Dobrescu este la închisoare: „Mă întreabă zilnic”

Citeşte şi: Cristina Cioran, mărturisiri emoționante despre rolul de mamă a doi copii. „Mă detensionez plângând!” Cum se pregătește pentru sărbători

Citeşte şi: Cristina Cioran a trecut prin chinuri după nașterea fetiței sale: „Te simți vinovată că ai născut”

Ea recunoaște că a trecut printr-o perioadă extrem de grea din punct de vedere emoțional, asemănătoare unei depresii, amplificată de faptul că fetița ei a stat mult timp în spital.

„Nu mai voiam să atrag energie negativă. Mă gândeam doar la copilul meu, mă rugam să fie totul bine. Am picat într-un soi de depresie… mă simțeam vinovată din toate părțile.”

cristina cioran 6IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Cristina admite că le-a reproșat angajaților restaurantului că nu au avertizat-o cu privire la preparatul ales, deși nu acuză direct o problemă de igienă.

„I-am blamat că nu mi-au spus: ‘nu recomand’. Poate că dacă era o bacterie, putea fi la orice fel de mâncare. Dar uite că s-a întâmplat nenorocirea”, spune ea.

Actrița mărturisește că întreaga experiență a afectat-o profund, atât pe ea, cât și pe copilul ei, care a petrecut o perioadă lungă în spital.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Unde a apărut la ora 15.00, în prima zi fără emisiune: „Clipe care îți aduc aminte cine ești”
Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Unde a apărut la ora 15.00, în prima zi fără emisiune: „Clipe care îți aduc aminte cine ești”
Fanatik
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi și investiții
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi și investiții
GSP.ro
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
TV Mania
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
Redactia.ro
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Citește și...
Scenariu exploziv în SuperLiga! Boateng, în mijlocul unei posibile trădări? Ce spun Mihai Stoica și Victor Angelescu despre transferul dinamovistului
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Vremea se schimbă brusc de la o zi alta
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Se știe când vine primăvara. Prognoza pe termen lung de la ANM dă speranță
Ioana Ginghină, într-un corset transparent la 48 de ani, la premiera filmului „În pielea mea”: „Ești senzațională”
Cum arată casa în care a copilărit Gina Pistol. Prezentatoarea tv a crescut într-o comună din Teleorman
Brad Arnold, solistul și compozitorul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Mihai Trăistariu VS Andreea Bălan, cum s-a terminat SCANDALUL!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ioana Ginghină, într-un corset transparent la 48 de ani, la premiera filmului „În pielea mea”: „Ești senzațională”
Ioana Ginghină, într-un corset transparent la 48 de ani, la premiera filmului „În pielea mea”: „Ești senzațională”
Cum arată casa în care a copilărit Gina Pistol. Prezentatoarea tv a crescut într-o comună din Teleorman
Cum arată casa în care a copilărit Gina Pistol. Prezentatoarea tv a crescut într-o comună din Teleorman
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Of, nu și ei! Din păcate, e adevărat! Iubita noastră artistă și managerul ei s-au despărțit în pragul nunții!: „Nu e nicio strategie de marketing”
Of, nu și ei! Din păcate, e adevărat! Iubita noastră artistă și managerul ei s-au despărțit în pragul nunții!: „Nu e nicio strategie de marketing”
Elle
Mădălina Ghenea, mesaj după ce femeia care a hărțuit-o timp de șase ani a fost condamnată la închisoare. Actrița a tras un semnal de alarmă important: „Folosesc toate căile legale pentru a-mi apăra numele, familia și munca”
Mădălina Ghenea, mesaj după ce femeia care a hărțuit-o timp de șase ani a fost condamnată la închisoare. Actrița a tras un semnal de alarmă important: „Folosesc toate căile legale pentru a-mi apăra numele, familia și munca”
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Cătălin Măruță, confesiuni emoționante după ultima ediție a emisiunii sale de la PRO TV. Ce a dezvăluit prezentatorul TV: „Au fost 18 ani plini de întâlniri, emoții…” Foto
Cătălin Măruță, confesiuni emoționante după ultima ediție a emisiunii sale de la PRO TV. Ce a dezvăluit prezentatorul TV: „Au fost 18 ani plini de întâlniri, emoții…” Foto
DailyBusiness.ro
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
A1.ro
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Tudor Chirilă îl critică dur pe ministrul Culturii, care a cerut pontajul actorilor: „Sună a încurajare pentru mafia imobiliară”
Tudor Chirilă îl critică dur pe ministrul Culturii, care a cerut pontajul actorilor: „Sună a încurajare pentru mafia imobiliară”
Mircea Lucescu a fost externat de la Spitalul Universitar. Cum se simte selecționerul României: „Se va deplasa în afara țării pentru un al doilea control medical”
Mircea Lucescu a fost externat de la Spitalul Universitar. Cum se simte selecționerul României: „Se va deplasa în afara țării pentru un al doilea control medical”
Tania Budi, pe urmele lui Kim Kardashian. Vedeta a apelat la un tratament pe bază de ADN de somon pentru a-și menține tinerețea
Tania Budi, pe urmele lui Kim Kardashian. Vedeta a apelat la un tratament pe bază de ADN de somon pentru a-și menține tinerețea
Ioana, soția lui Gabi Tamaș, gestionează banii familiei. Concurentul de la Survivor nu îi spune când dă bani cu împrumut: „Nu știe. Sunt mai multe conturi”
Ioana, soția lui Gabi Tamaș, gestionează banii familiei. Concurentul de la Survivor nu îi spune când dă bani cu împrumut: „Nu știe. Sunt mai multe conturi”
Observator News
Unde fug ultra-bogaţii pentru a-şi salva averile: "Nu e corect să fii pedepsit atunci când ai succes"
Unde fug ultra-bogaţii pentru a-şi salva averile: "Nu e corect să fii pedepsit atunci când ai succes"
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu! Da, s-a ajuns aici! Decizie oficială a tribunalului! Este cea mai devastatoare lovitură pentru fostul candidat la președinție
Ultima oră! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu! Da, s-a ajuns aici! Decizie oficială a tribunalului! Este cea mai devastatoare lovitură pentru fostul candidat la președinție
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Sfatul specialiștilor pentru persoanele trecute de 50 de ani. Este cea mai bună alegere
Sfatul specialiștilor pentru persoanele trecute de 50 de ani. Este cea mai bună alegere
Blocaj total în administrație: grevă de avertisment în peste 1.300 de primării
Blocaj total în administrație: grevă de avertisment în peste 1.300 de primării
Stațiunea deschisă în orice anotimp: oferă tratament balnear pe tot parcursul anului
Stațiunea deschisă în orice anotimp: oferă tratament balnear pe tot parcursul anului
Dieta lui Florin Dumitrescu. Cum a slăbit 10 kilograme în doar trei săptămâni
Dieta lui Florin Dumitrescu. Cum a slăbit 10 kilograme în doar trei săptămâni
TV Mania
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
Ana Paula Arósio la 50 de ani. Viața plină de tragedii și mister a „Giulianei” din „Terra Nostra”, serialul care revine astăzi la TV
Ana Paula Arósio la 50 de ani. Viața plină de tragedii și mister a „Giulianei” din „Terra Nostra”, serialul care revine astăzi la TV
Mădălin Șerban și Dilinca au fost eliminați! Câți bani au câștigat după 5 săptămâni la Power Couple
Mădălin Șerban și Dilinca au fost eliminați! Câți bani au câștigat după 5 săptămâni la Power Couple
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația de micșorare a stomacului
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația de micșorare a stomacului
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile. Ce este „dieta de urgență”! Imagini WOW cu artista
Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile. Ce este „dieta de urgență”! Imagini WOW cu artista
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton