Cristina Cioran, declarații neașteptate despre familia Iorgulescu. „Îmi pare rău că n-am mers mai departe și nu i-am reclamat!” Ce i s-a întâmplat actriței

Cristina Cioran a vorbit deschis despre una dintre cele mai traumatizante experiențe din viața ei: nașterea prematură a fetiței. Actrița susține că totul ar fi pornit de la o enterocolită severă, pe care crede că a făcut‑o după ce a mâncat la un restaurant deținut de familia Iorgulescu.

Masa care a schimbat totul

Cristina Cioran a povestit că a ales să mănânce la un restaurant din zona Barbu Văcărescu, administrat de Gino Iorgulescu. Deși era însărcinată, a comandat linguini cu fructe de mare, după ce s-a asigurat că preparatul este sigur.

„Am întrebat ospătarul dacă sunt bune, că-s gravidă, și m-a asigurat că da. Fructele de mare erau gătite, nu crude. Ceva a fost acolo nepotrivit, pentru că eu după aia nu am mai mâncat absolut nimic și, în câteva ore, m-a luat”, a declarat actrița pentru Spynews.ro.

Ea spune că regretă că nu a mers mai departe cu o reclamație, deși simțea că ceva nu era în regulă: „Îmi pare rău că n-am mers mai departe și nu i-am reclamat.”

Enterocolita care i-ar fi declanșat travaliul

Actrița este convinsă că episodul de enterocolită a fost factorul declanșator al nașterii premature.

„Enterocolita aia mi-a provocat travaliu și toate contracțiile. Eu n-am recunoscut acel travaliu, nu aveam de unde să-l cunosc, pentru că sarcina mergea extraordinar de bine”, explică ea.

Cristina spune că durerile le-a pus pe seama problemelor digestive, nu pe seama unei complicații obstetricale. A consultat medici, inclusiv un gastroenterolog, însă situația a evoluat rapid

Deși face legătura între starea ei și mâncarea consumată, Cristina Cioran subliniază că nu aruncă vina exclusiv asupra restaurantului.

„Nu-ți imagina că dau vina doar pe ospătar sau pe bucătar. Îmi dau vina în primul rând pe mine că am comandat așa ceva. Dar era ceva acolo”, spune vedeta.

Ea recunoaște că a trecut printr-o perioadă extrem de grea din punct de vedere emoțional, asemănătoare unei depresii, amplificată de faptul că fetița ei a stat mult timp în spital.

„Nu mai voiam să atrag energie negativă. Mă gândeam doar la copilul meu, mă rugam să fie totul bine. Am picat într-un soi de depresie… mă simțeam vinovată din toate părțile.”

Cristina admite că le-a reproșat angajaților restaurantului că nu au avertizat-o cu privire la preparatul ales, deși nu acuză direct o problemă de igienă.

„I-am blamat că nu mi-au spus: ‘nu recomand’. Poate că dacă era o bacterie, putea fi la orice fel de mâncare. Dar uite că s-a întâmplat nenorocirea”, spune ea.

Actrița mărturisește că întreaga experiență a afectat-o profund, atât pe ea, cât și pe copilul ei, care a petrecut o perioadă lungă în spital.

