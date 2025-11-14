Cristina Cioran a trecut prin chinuri după nașterea fetiței sale: „Te simți vinovată că ai născut”

Cristina Cioran a trecut prin momente dificile după ce a și-a născut fetița. Vedeta a vorbit despre depresia postnatală, un subiect extrem de important, mai ales că afectează un număr destul de mare de proaspete mămici. Cu toate acestea, rămâne un subiect tabu în societatea noastră. Acum, actrița a vorbit sincer despre sentimentele cu care s-a confruntat după nașterea fetiței sale.
„Mi-am dorit să deschid această conversație pentru toate femeile care trec prin momente grele și nu știu cui să ceară ajutor. Este în regulă să nu fim bine. Este în regulă să fim copleșite. Important este să recunoaștem și să ne permitem să fim înconjurate de oameni potriviți”, a declarat Ela Crăciun.
Cristina Cioran a admis că a avut o depresie postnatală gravă și nașterea prematură a fetiței sale a contribuit la sentimentul de vinovăție.
„Cel mai greu mi-a fost la nașterea Emei. Am născut prematur și de urgență. Ziua ei este o zi minunată, însă este și amintirea unui moment groaznic, pentru că am crezut că o pierd, iar acelea sunt sentimente duale. Te simți vinovată că ai născut copilul prematur, sigur ai făcut tu ceva greșit.
Al doilea moment foarte greu a fost când a fost nevoie să plec din spital pentru că era Covid. (…) Am sunat la spital în fiecare zi timp de o lună și jumătate, aveam voie să o văd 10 minute, o dată pe săptămână”, a spus Cristina Cioran.
„Nu e nimic rușinos în a cere ajutor”
Gazda podcastului, Ela Crăciun, a vorbit despre faptul că femeile care nasc au nevoie de educație emoțională și sprijin psihologic.
„Cristina a avut curajul să vorbească despre frică, vinovăție și vulnerabilitate. Eu cred că tocmai aceste conversații vindecă. Nu este doar un podcast, e un spațiu de siguranță, unde femeile pot afla că nu sunt singure.