Irina Fodor, în lacrimi la „Asia Express”. Ce i s-a întâmplat prezentatoarei în timpul filmărilor

Irina Fodor pleacă anual timp de două luni și jumătate pentru filmările pentru emisiunea „Asia Express”, perioadă în care nu își vede deloc soțul, pe Răzvan Fodor, sau pe fiica lor, Diana. Astfel producătorii emisiunii au vrut să îi facă o surpriză care a adus lacrimi în ochii prezentatoarei.
Irina Fodor a recunoscut că îi este dor de familia sa și de casă, dar cuvintele pe care fiica ei adolescentă i le-a adresat în acea scrisoare i-au dat puterea de a continua călătoria prin Asia cu zâmbetul pe buze.
„Dragă mami, deși ne auzim aproape în fiecare zi la telefon și ești la curent cu tot ce se întâmplă pe acasă, am zis să îți scriu scrisoarea asta pentru că am auzit că azi primesc concurenții câte o surpriză de la cei dragi și pentru că mă bați la cap să scriu de mână, am scris eu scrisoarea asta. Te iubim mult și te așteptăm acasă. Când vii acasă vreau să îl convingi pe tati să se tundă că a început să aibă față de nebun”, a scris Diana Fodor în scrisoarea adresată mamei sale.