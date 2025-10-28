Irina Fodor, în lacrimi la „Asia Express”. Ce i s-a întâmplat prezentatoarei în timpul filmărilor

Irina Fodor (37 de ani) a izbucnit în lacrimi, în timpul filmărilor pentru emisiunea „Asia Express”. Prezentatoarea a avut parte de o surpriză de proporții și nu și-a putut ascunde emoția.

Irina Fodor, în lacrimi la „Asia Express”

Irina Fodor pleacă anual timp de două luni și jumătate pentru filmările pentru emisiunea „Asia Express”, perioadă în care nu își vede deloc soțul, pe Răzvan Fodor, sau pe fiica lor, Diana. Astfel producătorii emisiunii au vrut să îi facă o surpriză care a adus lacrimi în ochii prezentatoarei.

În ediția trecută, concurenții au primit scrisori de acasă, iar acum a venit rândul prezentatoarei să aibă parte de o astfel de surpriză.

Scrisoarea primită de Irina a fost scrisă de fiica ei care, deși este obișnuită ca mama sa să fie plecată atât de multe săptămâni pe an, îi este greu să nu o aibă aproape.

Irina Fodor a citit scrisoarea cu lacrimi în ochi, emoționată, dar și fericită că a avut și ea ocazia să citească câteva rânduri de la familia ei.

Cuvintele care au emoționat-o pe prezentatoare

Irina Fodor a recunoscut că îi este dor de familia sa și de casă, dar cuvintele pe care fiica ei adolescentă i le-a adresat în acea scrisoare i-au dat puterea de a continua călătoria prin Asia cu zâmbetul pe buze.

„Dragă mami, deși ne auzim aproape în fiecare zi la telefon și ești la curent cu tot ce se întâmplă pe acasă, am zis să îți scriu scrisoarea asta pentru că am auzit că azi primesc concurenții câte o surpriză de la cei dragi și pentru că mă bați la cap să scriu de mână, am scris eu scrisoarea asta. Te iubim mult și te așteptăm acasă. Când vii acasă vreau să îl convingi pe tati să se tundă că a început să aibă față de nebun”, a scris Diana Fodor în scrisoarea adresată mamei sale.

„Mi-e dor de fiica mea, mi-e dor de soțul meu, mi-e dor de familia mea. Mi-e dor de casă, foarte mult! Vă mulțumesc!” a spus Irina Fodor cu lacrimi în ochi.

