Răzvan și Irina Fodor, aniversare de 15 ani de la nuntă cu peripeții, în Elveția: „Pe la noi nu se întâmplă prea des”

Irina Fodor a povestit o întâmplare petrecută în vacanță în Elveția, chiar în ziua în care ea și Răzvan Fodor aniversează 15 ani de la nuntă.

Răzvan și Irina Fodor, aniversare de 15 ani de la nuntă cu peripeții, în Elveția

Răzvan (50 de ani) și Irina Fodor (36 de ani) aniversează astăzi, 4 septembrie, 15 ani de la nuntă. Cuplul se află în vacanță în Elveția. Cei doi au rămas fără cuvinte după ce au fost abordați de o localnică în timp ce se plimbau pe străzile orașului Weggis.

„Cum mergeam noi așa, Fodor comenta că ce frumos e, ia uite cât e de curat, ce peisaj, ce aer, toate pe limba noastră, românească. O doamnă, la vreo 70-70 și un pic de ani, vine direct spre mine și zice (în engleză, bineînțeles): «Vrei să-l împușc?» și îl arată cu bastonul pe distinsul meu soț. Eu i-am sesizat oarece zâmbet sub vocea fermă și îi zic: «Nu, vă rog, m-a luat de nevastă acum 15 ani». Ea răspunde: «He is too loud» (E prea gălăgios, vasăzică)”, a povestit Irina Fodor, în mediul online.

Citește și: Irina Fodor are o soră cu 11 ani mai mică, Teodora Stan, care a absolvit facultatea ca șefă de promoție: „Zici că este geamănă cu tine”

„Pe la noi nu se întâmplă prea des”

Dincolo de hazul întregii interacțiuni, Irina Fodor a remarcat un lucru foarte interesant, respectiv curajul doamnei de a-și exprima liber o nemulțumire.

„Poate pare o întâmplare banală, dar mie mi s-au așezat altfel informațiile în cap. Doamna noastră trăiește într-un loc în care nu îi e frică să ia atitudine. Că i s-o fi părut că el merge în spatele meu și mă bălăcărește (chiar dacă s-o fi prins că suntem cuplu), că o fi crezut că e vreun obsedat care mă urmărește și vorbește aiurea, sau pur și simplu i s-a părut că tonul lui e cam ridicat pentru gusturile ei, bătrânica a intervenit. Ceea ce pe la noi nu se întâmplă prea des, de frică să nu îți furi vreo scatoalcă”, a mai spus prezentatoarea Asia Express.

Irina Fodor și-a încheiat postarea dezvăluind că abia după ce bătrânica a plecat, a realizat că ar fi putut să-i spună că fix în acea zi ea și „bărbatul gălăgios” aniversează 15 ani de la cununia religioasă.

„Acum mi-am dat seama că puteam să îi zic doamnei de mai sus că fix astăzi se împlinesc 15 ani de la cununia religioasă cu Fodor. Poate îl ierta mai repede și ne invita la ea la castel, la un dulceț”, a încheiat Irina.

Citește și: Cu ce problemă s-au confruntat Irina Fodor și concurenții „Asia Express” 2025. Dezvăluirea făcută de prezentatoare: „Nici nu știu cum au rezistat psihic”

Cum s-au cunoscut Răzvan și Irina Fodor

Irina și Răzvan Fodor s-au cunoscut când ea avea 19 ani, iar el 32, pe platourile de filmare de la Buftea. Răzvan juca într-un serial, iar Irina, la acea vreme studentă la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, făcea figurație specială.

„Când am văzut-o mi-a căzut capul. Am terminat ziua de filmare și m-am dus la ea și i-am spus că dacă vrea o duc eu acasă. Și ea mi-a spus «nu»”, a povestit Răzvan Fodor în trecut, la Antena Stars.

Foto: Instagram; Facebook

Urmărește-ne pe Google News