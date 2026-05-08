Natasha Bure a anunțat că este însărcinată, la mai puțin de un an de la nuntă

Natasha Bure și soțul ei, Bradley Steven Perry, așteaptă primul lor copil, la mai puțin de un an de la nunta romantică din Malibu, din septembrie 2025. Cuplul a dat vestea pe Instagram pe 7 mai, împărtășindu-și bucuria cu fanii.

Natasha Bure și Bradley Steven Perry se pregătesc să devină părinți pentru prima dată. Cuplul a anunțat fericita veste pe 7 mai 2026, printr-o postare comună pe Instagram, unde au împărtășit o serie de fotografii adorabile.

Într-una dintre imagini, cei doi poartă cămăși asortate în dungi albastre și albe, fiecare ținând câte o cană inscripționată cu mesajele „Dada!” și „Mama”, în timp ce Natasha își dezvelea burtica de gravidă.

„Cel mai frumos rol al nostru 🐣”, au scris aceștia în descriere.

Natasha, fiica celebrei actrițe Candace Cameron Bure, o face pe aceasta pentru prima dată bunică.

„CandyGram în acțiune 🤗❤️”, a comentat vedeta entuziasmată, la postarea fiicei sale.

Povestea de dragoste dintre Natasha Bure și Bradley Steven Perry a captat atenția publicului încă din iulie 2024, când cei doi au confirmat relația lor pe rețelele de socializare. Deși nu au anunțat public logodna, au povestit pentru People că momentul special a avut loc în aprilie 2025, în Santa Barbara, California.

„Bradley a fost absolut hotărât să fie o surpriză, deși bănuiam că ar putea să se întâmple. Dar nu glumea, a planificat totul cu mare atenție”, a dezvăluit Natasha Bure atunci.

Logodna a fost marcată de o întâlnire intimă cu familiile lor, sub pretextul unui eveniment fictiv de muncă.

Actorii au avut o nuntă romantică în Malibu

Nunta lor, o ceremonie romantică în grădinile fermecătoare de la Calamigos Ranch din Malibu, a avut loc în septembrie 2025, în prezența a 150 de invitați.

„Este aproape imposibil să exprimăm în cuvinte ce înseamnă pentru noi această zi. Este un vis devenit realitate”, au declarat cei doi pentru People.

Cuplul le-a mulțumit familiei și prietenilor pentru sprijinul și dragostea oferite de-a lungul timpului, subliniind cât de importantă este această comunitate pentru ei.

Încă din ziua nunții lor, Natasha Bure și Bradley Steven Perry și-au exprimat dorința de a-și întemeia o familie.

„Cel mai important lucru pentru mine este că, în fiecare zi petrecută alături de ea, văd viitoarea mamă a copiilor mei”, a spus Bradley Steven Perry.

„Este atât de dulce și protectoare cu toți cei din jurul ei și știu că va fi o mamă incredibilă”, a afirmat acesta.

Natasha Bure a împărtășit aceeași emoție: „Personal, abia aștept să am micuți Bradley alergând prin casă… Să începem o viață împreună va fi cea mai incredibilă călătorie pe care o pot imagina. El este sufletul meu pereche”.

Sursă foto: Instagram

