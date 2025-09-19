Adela Popescu revine pe platourile de filmare. Ce ofertă de nerefuzat a primit: „Am răspuns fără discuții, da!”

Adela Popescu revine pe platourile de filmare, după o pauză de doi ani. Prezentă la lansarea asociației “Eu te-am făcut, eu te iubesc” a Laurei Cosoi, Adela Popescu a vorbit despre planurile sale de viitor.

Adela Popescu, înapoi pe platourile de filmare

Adela Popescu a acceptat propunerea regizorului Tudor Giurgiu și va juca într-o comedie neagră. Pe de altă parte, actrița continuă negocierile și pentru revenirea în televiziune, însă în termenii săi, pentru că nu este dispusă să facă compromisuri în defavoarea familiei. Ea a vorbit despre noua provocare de pe plan profesional.

Citește și: Gestul făcut de Adela Popescu în ziua în care a împlinit 10 ani de căsnicie cu Radu Vâlcan

“3 zile în Septembrie” e o comedie neagră pe care o să o facă Tudor Giurgiu. M-a sunat într-o zi să-mi spună dacă aș vrea să fac parte din distribuție. Am răspuns fără discuții: da! Am avut deja primele repetiții, o să mai avem și la final de septembrie noi chiar începem, așa cum sună și numele filmului, în septembrie. Este o comedie, așa că toate personajele sunt în principal comice. Eu și Andreea Vasile suntem cele mai bune prietene și ea se căsătorește. Și ce urmează veți vedea”, a spus Adela Popescu pentru Cancan.ro.

Ea a povestit că au trecut doi ani de la filmările Recreat Vama Veche și a mărturisit că îi plac perioadele scurte în care nu iese din casă, pentru că se bucură de timpul petrecut cu familie. În plus, a spus vedeta, nu îi place să se simtă vinovată când e plecată de acasă.

Ce spune despre revenirea în televiziune

Adela Popescu a vorbit și despre revenirea în televiziune și a spus că va accepta doar dacă o să fie un program bun sau care să i se potrivească. Ea a mărturisit că are discuții și că se va concretiza ceva în curând.

„O să fie, dacă o să fie un program bun sau care o să mi se potrivească. Dar în momentul ăsta suntem bine. Am discuții și o să văd. Probabil că o să fie totuși ceva care o să mi se potrivească în curând”, a spus vedeta.

Citește și: Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au mutat la Șușani: „Sunt fascinată”. Cum arată viața lor la sat

Vorbind despre pasiunea fiului său și dorința de a veni cu ea pe platourile de filmare și de a se face regizor, Adela Popescu a spus că este prea mic la 9 ani pentru a se hotărî la o meserie.

„Mi se pare că, dacă debutezi atât de devreme, și arzi mai repede. Bine, nu e tot timpul la fel. Sunt și excepții. De exemplu Dana Rogoz, care este o actriță foarte bună și care a debutat de mică. Dar, în general, copiii care au succes când sunt mici, ard atunci cumva sacul de noroc”, a spus ea.

Urmărește-ne pe Google News