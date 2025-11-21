Adela Popescu revine la Pro TV. În ce emisiune va apărea

Adela Popescu revine pe micile ecrane la Pro TV, după retragerea de la Vorbește Lumea, din 2022. Descoperă în rândurile de mai jos motivul revenirii actriței pe sticlă.

Adela Popescu revine la Pro TV de Ziua Națională a României

Adela Popescu revine la Pro TV cu o ocazie specială. Pe 1 decembrie 2025, când postul de televiziune sărbătorește 30 de ani de existență, aceasta va apărea într-o ediție specială a emisiunii „Batem palma?”, găzduită de Cosmin Seleși.

Adela Popescu a moderat timp de mai mulți ani matinalul Vorbește Lumea, întâi alături de Cove, apoi alături de Bogdan Ciudoiu și Andrei Lăcătuș, cunoscut publicului drept Shurubel. În 2022, Adela a decis să se retragă de pe micile ecrane pentru a se dedica familiei. Actrița are trei băieți, Alexandru, Andrei și Adrian, alături de prezentatorul de la Antena 1, Radu Vâlcan.

Adela Popescu își face revenirea într-un moment festiv, într-un program dedicat Zilei Naționale a României. Potrivit unui promo difuzat deja, Adela Popescu va fi concurentă în emisiunea „Batem palma?”. Alături de ea, Cornelia și Lupu Rednic vor participa de asemenea la ediția specială, confirmând prezența lor prin postări pe Facebook și Instagram. Fotografiile publicate pe 12 noiembrie sugerează că atunci s-a filmat această ediție de sărbătoare.

Pro TV a pregătit o zi plină de surprize, incluzând difuzarea paradei de 1 decembrie și o emisiune specială prezentată de Cătălin Măruță și Shurubel. Această reîntoarcere a Adelei Popescu marchează un moment emoționant pentru fanii săi, dar și pentru Pro TV, care își celebrează istoria cu un program TV deosebit.

De ce a plecat Adela Popescu de la Vorbește Lumea

În 2024, Adela Popescu a explicat de ce a decis să renunțe la matinalul Vorbește Lumea.

„Eu am înțeles câtă nevoie aveam să petrec timp cu copiii mei în această etapă de vârstă a lor. Când l-am născut pe Alexandru, el avea două luni când eu m-am întors la emisiune. Îmi amintesc că mă mulgeam, lăsam lăptic acasă, mă întorceam cât mai repede acasă. După ce l-am născut pe Andrei, la șapte luni m-am întors la emisiune și a fost foarte bine, pentru că relațiile sociale te fac să depășești anumite momente grele. Însă după ce am născut al treilea copil, nu a fost vorba de un declic major, dar imediat după ce mă întorceam de la emisiune, mă așezam lângă ei să mă joc și tot ce-mi doream ea să mă culc.

Nu e glumă, eram într-o stare de oboseală absolut îngrozitoare. Simțeam că nu mai e nimic luminos și am zis că e suficient și tare bine îmi e acum. Eu resimt oboseala unui om care are 20 de ani de muncă intensă”, a spus Adela Popescu, în cadrul conferinței „Fain și Simplu”.

Adela și Radu nu-și mai doresc al patrulea copil.

